U okviru združene taktičke vežbe "Vihor 2024", po prvi put smo imali priliku da vidimo razorno dejstvo dronova domaće proizvodnje. Na Pešteri je prikazano oko 30 različitih besposadnih letelica, a među njima i srpski dron-kamikaza ili "jedini komarac".

O tome koliko je ova inovacija značajna za srpsku vojsku govorio je za Kurir televiziju dr Nenad Miloradović, pomoćnik ministra za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane.

foto: Kurir televizija

Taj proizvod, komarac 1 je rezultat naše kreacije na osnovu lekcije koju smo naučili na osnovu urkajinskog sukobga gde je takva vrsta oružja potpuno promelila filozofiju borbenih dejstava. U jedno vrlo kratkom, ekspresnom roku, vojnoteničkih institut je razvio sistetm. Proizvedena je potrebna količina od strane teleoptika i krušika. Završena su ispitivanja što mehanička što terenska. Izvršena je obuka operatera - svih timova, ne samo onih koji su vodili dronove, već i onih koji su ih prevozili i pripremali za dejstvo- To je sv uspešno primenjeno na vežbi i to u vrlo složenim uslovima - rekao je Miloradović i dodao:

02:58 NOVI SRPSKI DRON KOMARAC 1 EFIKASNO UNIŠTAVA BORBENA VOZILA I TENKOVE! Dr Miloradović: U proizvodnji još dve UBOJITIJE letelice

- Znači, on je dejstovao sa nekih 85% pogodaka po snegu, po vrlo jakom vetru, i po izmaglici. U principu smo veoma zadovoljni kako taj projekat napreduje do sad. A pored ovog drona u planu je i realizacija izrade Komaraca 2 i 3. Nаmenа оvih drоnоvа "Komarac" је da se na tom najnižem taktičkom nivou omogući da se uspešno uništavaju objekti od laki borbenih vozila, pa do glavnih borbeni tenkove i ovih većih i bolje utvrđenih objekata. "Komarac 1" je prvi iz te generacije i on može da uništi svojom bojevom glavom laka borbena vozila i pešadiju oko tih vozila, dejstvujući svojim fragmentima, a može i da uništi tenkove napadom na najosetivije mesto. Sledeća dva Komarac 2 i 3 će biti veći i moćniji dronovi, sa znatno većim bojevim glavama, sposobni da unište i glavne borbeni tenkove u frontalnom napadu.

