SUTRA VEĆI DEO BEOGRADA BEZ STRUJE: Najavljena višečasovna isključenja, pogledajte spisak opština

Elektrodistribucija je najavila za četvrtak 18. jul isključenje struje u osam beogradskih opština. Stanari navedenih ulica neće imati struju nekoliko sati.
Ovo je detaljan spisak planiranih isključenja:
VRAČAR - 08:30 - 14:00 BABA-VIŠNjINA: 34,46-48,43, GOLSVORDIJEVA: 10, KRUNSKA: 90, KURSULINA: 38-42,41, MAKSIMA GORKOG: BB,2, NjEGOŠEVA: 72,71-73,77-77, PIJACA KALENIĆ: BB, Zvezdara 10:00 - 13:00 MIHAILA BULGAKOVA: 58D-58V,66-66A,
PALILULA - 08:00 - 14:00 Naselje BORČA: BILOGORSKA: 16-34,15-21,25,29, BORČANSKIH ŽRTAVA 1914: 52-52A,56-64,68-76,82-106,112A,122-136,47-55,61-101B,133M, BORISA KIDRIČA: 82A-82B,88A-96,100-106,110B-114,122A-128V,73-81A,85-103,173A, KOCELjEVAČKA: 2-4,10-12,20,24,44A,37B, MIONIČKA: 2,8-18,22-24,15-23,27-37,41, PSUNjSKA: 22-28,32-34,31-49, USTAVSKA: 8,
VOŽDOVAC - 09:00 - 14:00 MEDAKOVIĆEVA: 62-64,68-72,69-77A, MILORADA UMJENOVIĆA: 16,
ZVEZDARA - МИХАИЛА БУЛГАКОВА: 58Д-58В,66-66А,
NOVI BEOGRAD - 08:30 - 14:30 ALBREHTA DIRERA: 2-4,8,12,11-19, BERAČKA: 12,1,5,15i, BOHUMILA HRABALA: 16-20, KONSTANTINA DANILA: 4,18, ODžAČARSKA: 12A, PASTERNAKOVA: 2-4,10-20,3,7-9,13-23, ŠEŠIRDžIJSKA: 2,10,14,3-5, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 10,18,1,5-7,11-13,19, SURČINSKA: 6-12f,18A,24A-26Ž,176,190K-190Ž,210g,17-37V,85e,207d-211g,215i-217Ž,221-221k,225-225V,235a,243b-247e, SURČINSKI PUT: 23V,27e,259, VILI BRANTA: 12-16,11,23-27,31,35,39-41, VINOGRADSKA: 196-196g,240A,248-254V,245g, VOJVOĐANSKA: 439A, Naselje NOVI BEOGRAD: ADAMA BOGOSAVLjEVIĆA: 1,13-15, EDVARDA MUNKA: 2,3-7, LONČARSKA: 2-4,8-12, MARKA ŠAGALA: 2-4,10,20-22,1-3,13, RUBENSOVA: 4,20,28, TICIJANOVA: 2-18,1-17, VASILIJA KANDINSKOG: 5,13-15B,
ZEMUN - 08:30 - 14:30 MAJAKOVSKOG: 26,34-36, Mladenovac 08:00 - 15:00 Naselje JAGNjILO: JAGNjILO: 82A-84G,88,92B-94A,148B,154,168 170A,180,192-192B,528A,3A,25,83A,91B,105A,115,185A-185B,417A,429,
SURČIN - 08:30 - 14:30 Naselje SURČIN: CVETNA: 11, LEONARDA DA VINČIJA: 1, MAJAKOVSKOG: 6-8,12,22-26,34-36, MEŠE SELIMOVIĆA: 4-6,3-5,9, MIJE ALEKSIĆA: 6-28, MILUTINA MILANKOVIĆA: 20-26, NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2, ŠEKSPIROVA: 2-2A,6, SIME SARAJLIJE: 2,12-14,22,5,15,19-21,29, SIMONIDINA: 4,10, VOJVOĐANSKA: 520-524g,528-540,544,415Lj-417d,421A-445đ, 09:30 - 12:00 Naselje BOLjEVCI: BISENIJE SIMIĆ: 14-16,7-11,17, BRAĆE VUJIĆ: 90-102,122,45-63K,69-77,
LAZAREVAC - 08:30 - 15:00 Naselje: Svetog Save 23-41, 38-56, Kralja Petra 43-59.
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