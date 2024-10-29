DANAS BEZ STRUJE DELOVI 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja počinju u 8 časova, evo detaljnog spiska adresa
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje u 11 opština.
Isključenja počinju u 8 sačova, a evo detaljnog spiska:
Stari grad 09:00 - 13:00
BALKANSKA: 7,
Vračar 08:30 - 10:00
ALEKSE NENADOVIĆA: 32-36,25-37, BEOGRADSKA: 47-49,47-49,48-66,70,35-47,51-51, KRUNSKA: 58-62F/8, PROTE MATEJE: 36,
Zvezdara 11:00 - 14:00
DR Z ILIĆ OBRADOVIĆ: 4-10,1-11, GLASINAČKA: 10-12, ILIJE KOLAREVIĆA: 2,1-19, IVE MARINKOVIĆA: 2-4,1-21,25, KORENIČKA: 13-21, MILIĆA RAKIĆA: 4-10,15,19A, USTANIČKA: 182, VOJISLAVA ILIĆA: 143/,205, Naselje M.MOKRI LUG: MIHAILA TODOROVIĆA: 6-8B, SLOBODANA LALE BERBERSKOG: 4-4,3-3A,
Voždovac 08:30 - 14:00
BILEĆKA: 56-58,63-67, BULEVAR OSLOBOĐENjA: BB,58-58,318,285-287A,293-307V/1,311,317-323, CRNOTRAVSKA: 2-2, GENERALA RAŠIĆA: 1-3, KONSTANTINA FILOZOFA: 2-10,1-11, MILICE MILOJKOVIĆ: 2-10,1-5,15-17, MOSORSKA: 2-16,1-13, NOVAKOVA: 1, OTOKARA KERŠOVANIJA: 2-6,1A-11, PAZINSKA: 12-16,20,30-30,19,23-33,
Voždovac 11:00 - 14:00
VLADIMIRA TOMANOVIĆA: BB,
Čukarica 09:00 - 11:00
NIKOLAJA GOGOLjA: 62-82,41-59, POŽEŠKA: 156-162,89-89,93-95,
Rakovica 09:00 - 14:00
GODOMINSKA: 28,34,40-72,5B,
Grocka 09:00 - 15:00
Naselje DRAŽANj: VUČKOVA: 10, Naselje GROCKA: VUČKA MILIĆEVIĆA: 61, ZAVOJICE: 8, Naselje PUDARCI: ČETRNAESTOG OKTOBRA: BB,,2-8,12-18,1-3, ČETVRTOG JULA: 2-20B,1-7, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-8,1-3,71, NARODNIH HEROJA: BB,,12-34,38-90,96-96A,100-114A,118-120A,126,11,19-115A, PALIH BORACA: 2-2B,6-14A,1-11, PROLETERSKIH BRIGADA: 2,6,16,3-15, SEDMOG JULA: 2A-4,20,1-9, Naselje UMČARI: BEOGRADSKA: 2,6-12,16-38A,42-52B,1-23,27-31,35-37,43-57, BULEVAR JNA: 2-10A,14-22,26,1-11,15-25, BULEVAR REVOLUCIJE: 282, DALMATINSKA: 2,6-22,1-9, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: ,2-14,18-18B,22-24,30-30,38-42,1-11A,19-33A, DVADESETSEDMOG MARTA: BB,,6-8,12-16,1-7,11,15-23,27, GROBLjANSKA: 2-6,10-32, KOSMAJSKA: BB,,2,6,10-24,28-34,1,5,9,13,17, KOSOVSKA: ,BB,2-10,20,1-1A,9-19,23-33A,37-47,51-69,73-73, KOVAČEVA: 2-10,1-19A,23-37,43-49, LOLE RIBARA: BB,,2-4,8-18,26-56,1-3,7-19G,23-35,45, MAJEVIČKA: 2,6-18,1A-19, MARŠALA TITA: ,BB,2-108,112-118,122-136,140,144-154A,158-160,1-25,31-55,59-73,77-95,99-107,111-125,137-143,147-153,157-165A, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-4,8-12,16-18,1-7,15, MORAVSKA: 4-4,10,14-20,1-3,9-11A,15-17A,21,37, MOŠE PIJADE: BB,,2-6,10-30,34-54,58-70,74-76,80-86A,92-94B,98-108,1-31,35-35,39-55,59-71,75-85,95, NEMANjINA: 2-30,34-42A,46-76,80-80,1A-3,13-23,27-37,41-67, PROLETERSKA: BB,,2-24,28-32,42,60,1-3,9-15,19-23A,27-43,47-47,51-55,59-63,67,71-93A,97, PRVOG MAJA: BB,,2-4,8-18,30,3-29, REKA: 4-12,1-7,11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-8,1-17A, SEDAMNAESTOG OKTOBRA: 2-8D,22,1-17,21-27,31, SMEDEREVSKA: 2,6,24,1-3,7-11,15-19, TRG REPUBLIKE: 2-6,10-16A,20-36,1-13,17-41,
Grocka 09:00 - 13:00
Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,BB,bb,,bb,bb,13,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje Grabovac: BRANKOVIĆA KRAJ: 264, BRĐANSKI KRAJ: 242E,280A-280B,219, BRDO: 198,214-218,222,226-228A,232,238-244,258-266A,280-280A,354-356,366,412,191C,215,221-221A,225,231,235-245,255,259-263,355-359,371,411, ĆANIĆA KRAJ: 442,522, CIGANI: 370-372,398,406A-406C,410A,418,135,327,373,383,395, DONjI KRAJ: 0-2,8-10,36A,54A-54C,68,116,346,370,416,440-446,452-454,464-470,474-476A,480-486,494-496,500-510,514,520,524-526,530-530A,538C-540A,544-544A,550,556-560,564,568-570,574-576,580,588-594,598-604,610-622,628-630A,634,638A-642,646-654,658,666-674,680-686,690-690A,694-696,1-9,21,65G,83A,95A,195D,405,417C,427B,441,445-451,457-459,465,471-477,481,485-489,493A-497,501,507-517,521,525-531,543-545,549-553A,557,561-571,579-589A,597-601,609-621,625-625B,629-629B,633-643A,647,651-653,657-669,673,681-681B,685-693A, DUBRAVA: 692, GORNjI KRAJ: 0,472, GRABOVAC: 2,1, KOD ŠKOLE: 554, KOD T.S: 679, MATIĆA PUT: 218,256, MUZIČKA KOLONIJA: 320,334,370-378,382,386,390,394,398A,406V-410,414-416,420,652,333,367,371,377,387-389,393,397-399,405-411A,415-419,427B, SENIĆA KRAJ: 660,451C, ŠEVARSKA: 260A-260F,300A,386,400,664,259-259A,279-279B, VIDANSKI KRAJ: 444,87, Naselje OBRENOVAC: SKELA: 414,444, Naselje RATARI: BRGULICE: 77, NEMA NAZIV ULICA: 4-6,12-18,22-24,32,36-38,44,48-52,62,19,25-27,31,39,51,55-57,61,67,71,75,79,83,87,93,99,103-105, PAVLOVIĆA KRAJ: 6,10A,14A,190,3A,7,11B-11D,15-19C,23-25A, RATARI SELO: 2,12A,68,1-1,9,13,23,53,65,73,85, RATARSKA: 2-4A,14-16B,20,26-30A,34-36,40-40A,44-46,54A,58,70,1A-1B,15B-15C,19-21B,27-29J,33A-33B,37,41-41C,47-49,57-57A,61A,67A,73,85-89A,95-95B,101-101A,105A-107, ŠABAČKI PUT: 24, SAVSKA: 112-112A, Naselje SKELA: SLAVKA BRKIĆA: 8A,92,77-79, VROVI: 444,443-445,
Mladenovac 08:00 - 16:00
Naselje GRANICE: NOVA 7: ,2,3,7, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ARČIBALDA RAJSA: 4, DESPOTA STEFANA: 2,1-3, DRINSKA: 2-12,16,22,30-36,1-5,9,13-15,19,25,29,35,41, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2A,10-24,28-40,44-54,58-62,66,70-74,80-80A,84-92,100-102,114-118,124-124A,49, PANČIĆEVA: 2,1, VOJVODE STEPE: 30,36-42,46-50,54,58,1-3,11-13,17,31,37, Naselje RAJKOVAC: SELIŠTE: ,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje BOLjEVCI: BRAĆE IKER: 56-70,76,80-94,75-117,
Lazarevac 00:00 - 15:00
Opština Lajkovac: Naselja: Nepričava (zaseok prema Asfaltnoj bazi, Drobilični pogon, ); Slovac (put za Slovac-Ub, prema Železničkoj stanici), Stepanje (zaseok Stevanovići, Sušara, prema Crkvi, Gujari).
Kurir Web
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