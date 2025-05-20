DELOVI 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE! Ovo je kompletan spisak ulica, isključenja počinju u 8 sati
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u deset opština.
Vračar
8.30 - 14 časova
BRAĆE RADOVANOVIĆA: 26-36, GENERALA HORVATOVIĆA: 32,15,19-21,27-29, GOSPODARA VUČIĆA: 69-101, JUŽNI BULEVAR: 114-120,124-130,134,87, MAKSIMA GORKOG: 97-97F/8, MLADE BOSNE: 4-40,1,5-35, SKOPLJANSKA: BB,2-6, VLADIMIRA KARIĆA: 2-4,
Palilula
9 - 15 časova
Naselje BORČA: DIČINSKA: 11L-11Ž, IVANA GALEBA: 4-8A,11-17, KARLOVACKE MITROPOLIJE: 11D-11K, MITE STAJICA: 11B-11G,
Voždovac
8.30 - 14 časova
BELIČKA: 20-30,34-36,13,19-27, DAVIDA PAJIĆA: 2,6,1-5, GOSPODARA VUČIĆA: 58-72,76-78, MAKSIMA GORKOG: 62,70-72,99-99F/8,111, MIKLOŠIĆEVA: 1, NIKOLE SOVILJA: 2-6,3-11, TIKVEŠKA: 2-16,1-17, VELJKA MILIĆEVIĆA: 2-6,12-20,3-11, VLAHA BUKOVCA: 6-8,1,
Rakovica
8.30 - 14 časova
BORSKA: 78-94V,
Novi Beograd
8.30 - 12.30 časova
ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 1A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 11-13,17-31,45,59-81, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 44A-46,50-62,
8.30 - 18 časova
BEŽANIJSKI ZIMOVNIK: BB,7,17-19,23-27, SAVSKI NASIP: 19,
Grocka
9 - 15 časova
Naselje GROCKA: ZAVOJICE: 8, Naselje UMČARI: BULEVAR JNA: 2-10A,14-22,26,1-11,15-25, BULEVAR REVOLUCIJE: 282, DALMATINSKA: 2,6-22,1-9, DVADESETSEDMOG MARTA: BB,,6-8,12-16,1-7,11,15-23,27, KOSMAJSKA: BB,,2,6,10-24,28-34,1,5,9,13,17, KOSOVSKA: ,BB,2-10,20,1-1A,9-19,23-33A,37-47,51-69,73-73, KOVAČEVA: 2-10,1-19A,23-37,43-49, LOLE RIBARA: BB,,2-4,8-12,16-18,26-36,40-56,1-3,7-15,19-19C,25-27, MARŠALA TITA: ,BB,8-108,112-118,122-136,140,144-154A,158-160,3-25,31-55,59-73,77-95,99-107,111-125,137-143,147-153,157-165A, MORAVSKA: 4-4,10,14-20,1-3,9-11A,15-17A,21,37, MOŠE PIJADE: BB,,16-30,34-54,58-70,74-76,80-86A,92-94B,98-108,15-31,35-35,39-55,59-71,75-85,95, NEMANJINA: 6-14,15-23, PROLETERSKA: BB,,2-24,28-32,42,60,1-3,9-15,19-23A,27-43,47-47,51-55,59-63,67,71-93A,97, PRVOG MAJA: BB,,2-4,8-18,30,3-29, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-8,1-17A, SEDAMNAESTOG OKTOBRA: 2-8D,22,1-17,21-27,31, SMEDEREVSKA: 2,6,24,1-3,7-11,15-19, TRG REPUBLIKE: 2,10,16,5A,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 0,62,458,466B,77,455,461,465,545A,683, HIDROFOR: 450, JADRANSKI KRAJ: 34,38B-40G,48A,64,446B-448A,31-33B,37,47A-47G,55-55A,87,445B-445D,1111, KOD CRKVE: 80,100,538, KOD ŠKOLE: 0,86, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38, NOVO NASELJE: 0, POLJ.KOMBINAT DRAGAN MARKOVIĆ: 0, POLJOPRIVREDNO DOBRO: 77, RADNIČKO NASELJE: 0,458, SADŽAKOVIĆA KRAJ: 58D,456B,39A, SAVIĆA KRAJ: 2B,10-10E,40E,56A-60Z,66A-68D,78B,92-92B,98,432A,7-9,23B-23C,61B-61D,291-291D, SELO: 80A, ŠKOLA: 553, SREMČEVIĆA KRAJ: 445B,455, STUBLINE: 2,30-42,46D,54-56,60-62,78A-82,86,118,428,448,454-460,464,468-470,1,35,39-47,61,79,443-447,451,455-463,499,553, VALJEVSKI PUT - CENTAR: 0,40A,44-46D,52A,58B-60Đ,64G,78C-82A,92G,164,400,432G,440A,444-444,452-452,456-456D,462,1A,11G,31,35-37C,45-47D,53-55,61,77,291,295A,443-445C,451-457,491-495A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, ZARIĆA KRAJ: 68A,
Sopot
9 - 16 časova
Naselje DUČINA: LJUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2A-8,16-20,24-36,40-46,50,78B,90,19A,83,
Mladenovac
9 - 15 časova
Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje VLAŠKA: PRELEPAC: 40,50, VLAŠKA: 10,346A,358A-360A,432A,442,359A,383A,397,431A, ZANATLIJA: 2A,1A,
Surčin
8 - 17 časova
Naselje SURČIN: MILOVANA GLIŠIĆA: 10,7,11-13, VALJEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 50,62,66-68,72,43,49-61B, VIKTORA STARČIĆA: 1,
"GOTOVA PRIČA! SAD SLUŠAM NAROD KOJI NIJE BAHAT, OSION" Vučić objavio snimak iz Niša: Rekli su da ne smemo da dođemo a mi smo ovde napravili najveći skup ikada