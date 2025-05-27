ISKLJUČENJA STRUJE U DEVET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u devet opština.
Vračar
8.30 - 14 časova
GENERALA HORVATOVIĆA: 52, GOSPODARA VUČIĆA: 137,143-149, JUŽNI BULEVAR: 168,
Palilula
8.30 - 14 časova
SLANAČKI PUT: 26C-30V,35V,51-63A, VIŠNJIČKI VENAC: 1F-1Z, Naselje VIŠ.BANJA: ROMENA ROLANA: 1A,
Savski venac
10 - 15 časova
DELIGRADSKA: 20,28, KRALJA MILUTINA: 42,50-54,63-73, TIRŠOVA: 5-7,
Voždovac
8.30 - 14 časova
DAVIDA PAJIĆA: 10-28A,9-19, GARIBALDIJEVA: 2A,6-12,16-24,3-13,17-31, GOSPODARA VUČIĆA: 114,122,126-128,134-152, GRČIĆA MILENKA: 48, KOLAŠINSKA: 2-10,14-28,1,17-31,35, KRUŠEVAČKA: 20-22,4-6,10A,5,9, LJUDEVITA POSAVSKOG: 2-4,1-5, MATAVULJEVA: 2-4,1-7, MATOŠEVA: 2-4,1-3, MIJAČKA: 2-4,1-3, MIKLOŠIĆEVA: 26,30-50,25-47, NIKOLE SOVILJA: 8, PETROVARADINSKA: 2,6-8,12-20,1-19, TETOVSKA: 54,72,49,55,63-63, TREBINJSKA: 20-30,34,1-9,15-39, VESELINA MASLEŠE: 2,3,11A, VIDSKA: 2,1A-1D, VUKA MANDUŠIĆA: 20-26,1-3,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 64-92,101-105,111-111, MILUTINA MILANKOVIĆA: 106-118, ŠPANSKIH BORACA: 30-38,
Novi Beograd
9.30 - 18 časova
MILUTINA MILANKOVIĆA: 174-180, TOŠIN BUNAR: 224,
Zemun
16 - 17 časova
BATAJNIČKI DRUM: BB,261-265,269,283A-287,291-293, POLJOPRIVREDNO DOBRO 13 MAJ: BB,BB,BB,BB,2-12,16-18,24,3-19,25-25A, Naselje BATAJNICA: MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA : 372-374,382, Naselje ZEMUN: BATAJNIČKI DRUM 13 DEO: 301
8.30 - 14 časova
DOBANOVAČKA : 58-68,71-77,81-83,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje Grabovac: GRABOVAC: 5, Naselje Orašac: GORNJI KRAJ: 0,50-54,58-60,64,68-74,84,342,49-51,59,65,77, KOD ŠKOLE: 68,76,67-69, KOZAČKA: 12,18A-20A,24-24B,15,27,37,41-43, ORAŠAC: 0, PUT ZA BANJANE: 2G, ŠEVAR: 6B,3-3B, Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 168A,180B,184-190B,181A,231, DOM: 191, DUBRAVA: 180A, GRČIĆA KRAJ: 190B,189A, LAZAREVIĆA KRAJ: 1, PANTELIĆA KRAJ: 158A, SELO: 232A,189,263A, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 190A,250A,272-272A,251-251B,263B, STUBLINE: 46,180,184,188-190,194B,252,260,264-266,270-272,183,187,251-253,263,267, Naselje VUKIĆEVICA: BANJANSKI PUT: 0,6,18,26-26D,60-60A,80-80A,88A,174,248,5-7A,65A,83B,103A, GORNJI KRAJ: 2-28,36,40-46,54-56A,62-78,82-82A,86-90A,174,1-13B,17-19,23,29-41,45,49,53-59,63-69,79-87,121,165, KOD PRODAVNICE: 65A, KOD ŠKOLE: 52,1BB,57A-59A,1111BB, LAZIĆA KRAJ: 82, MARKOVIĆ KRAJ: 100A,105, MATIČA KRAJ: 40B, NEMA NAZIVA ULICA: 38,35,113, PUT ZA DONJI KRAJ: 0,24A,32,60,70,90,110,114-128,132-134,138-144,148-150B,154-160,164,168-170,51,65B-65C,111,115,119,123A-133A,137-145,151-153,157-159,163-169, PUT ZA MARKOVIĆE: 46,96,100-104,93-101A,263,283, SELO: 42A,71, ŠEVAR: 2,6,1111, Z.LIPOVICA: 15,
Surčin
9 - 11 časova
Naselje DOBANOVCI: DUŠANOVA: 48-50,56-64,55-59,63-69,
SOKOLSKA: 47-47G,
Lazarevac
9 - 13 časova
Naselje Sokolovo zaseok Petrovići.
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