DANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja počinju od 8.30 sati, dobro pogledajte spisak
EDB Beograd za danas planira opsežne radove na elektro-mreži.
Pogledajte spisak ulica, isključenja počinju od 8.30 sati.
Savski venac
08:30 - 14:00 M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 9-11, VELISAVA VULOVIĆA: 34,40-42B,3-7,
Rakovica
08:30 - 14:00 BORSKA: 41J-43M, GREGORČIĆEVA: 8-12,3-9, HASANAGINICE: BB,bb,4-8,14,17A, JELKE BOJKIĆ MAKAVEJEV: 30-44,23-23A,29-33, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 28-34,21-23, PERE VELIMIROVIĆA: 48A,29-41, RELjKOVIĆEVA: 14,15-15, SRPSKIH UDAR BRIGADA: 15-25, Naselje KANAREVO BRDO: ADžINE LIVADE: 1-9,13-17,
Zemun
08:30 - 10:30 Naselje BATAJNICA: BRAĆE RADIŠIĆ: 4A-4V, DISKONT PKB NOVA 21: 2-14,17, KNEZA PASKAČA : 2-14,18, KRALjA RADOSLAVA : 38-68,72-88,53-85,99-99G, KRALjA VLADISLAVA : 22-42,46-50B,54-64,13-29,33-35,39-43,47-59, MAJKE JUGOVIĆA: 16-16A,30-36,11, MALA: 6-10,
Barajevo
09:00 - 17:00 Naselje ARNAJEVO: BANjIČKA: 2-20,3-25, BEOGRADSKOG BATALjONA: 2-14,92A,1-19, BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 0-10,14-28,32-44,270,1-5A,9-31,35-41,151A, BRATSTVA I JEDINSTVA: 0BB-2,6-14,18-28,32-42,46-72,78,1-35,39-49,79,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 0-4,8-44,50-52,56A-62,250,1-3,7-17,23-67, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-20,26,30-36A,42-48,52-54,78,1-27,31-45,49-77,81-85A,91, LAZAREVAČKI PUT: 2-4,8-12,18,22,1-7,11,15-17,27-29A,33-37, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 2-8,12-20,24,28,32,1-7,11-15, Naselje BELjINA: BEOGRADSKA: 6,20-22,3,21-23, BRĐANSKA: 2-8,12-20,1-23,27-29, ČETVRTOG JULA: 2-32,1-3, DESETOG OKTOBRA: 2-16,20-32,116,1-7,11-15A, DRUGE ŠUMADIJSKE BRIGADE: 4-14,1-13B,19-23, ISTOČNIČKA: 2,1-5, IZVORSKA: 2-4,1-11, JOVANA POPOVIĆA: 0-2B,6-12,16,20A,24-32,36-42,46-66,1-17,21A-33, KARAĐORĐEVA: 2-24,28-32,1-5,9-17, KLENOVAČKA: 2-10A,1-9, KOSMAJSKA: 6-46,50,1-3,9-13A,17-25A,29-65,71-73,197B, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-8,12-28,112,1-15,19-25, LIVADSKA: 0-12,1-7A,13-37, OSMOG MARTA: 2-6,10-18B,22-22A,1, OSREDAČKA: 2,6-18,7-15B, PRVOG SRPSKOG USTANKA: 4-10,14,3-11, ŠKOLSKA: BB,2,1-7,17A, TRG ŠESTE LIČKE DIVIZIJE: 0-8,12,22,1,7,23, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0, Naselje MANIĆ: BOGOSAVA JOVANOVIĆA: 0-6,1-3A,7,11-15, BORIVOJA IVANOVIĆA: 4-8,12-14,1-21, BORIVOJA MARKOVIĆA: 2-14,22-30,38-46,1-23, ČEDOMIRA RANKOVIĆA: 2-22,30-34,38-40,1-3,7-11,15-33,37-47A, KOSMAJSKA: 2-6,10,14A-16,20B,28-32,36-40,44-46,52B,56-66,1-5,9A-11C,15-33,43,47,57,501, MILORADA JOVANOVIĆA: 2-8,1-3,7A-17,21-29, MOMČILA JOVANOVIĆA: 0BB-30,34-36,1-9,13-19,25-39, PAVLA PAVLOVIĆA: 0-2,1-17, SVETOLIKA MILOVANOVIĆA: 2-26A,1-3,7-25A,29-31, TRI PARTIZANA: 2,6-10,14-16,24,3-5,9A-15, ŽIVORADA LUKIĆA: 2-14,18B-28,34-40,44A,1-11,15-31A,35-39, ŽIVOTE MARKOVIĆA: 2-10,1-3, Naselje ROŽANCI: DESETOG OKTOBRA: 2-10,14-14A,20-26,30-34A,1-5,9,13-25A, KLENOVAČKA: 2A-8,1-7, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,2-12,18-22,26-28,32-36,40A-48,54-82,94-96A,1,7-29A,33-37A,41-55,61-63,123,169, SELSKA: 2,8-10,26,40,1-5,11-13A,19-23,27-29, STANKOVA: 2-6,10-28,64,110,1,7-9,17, ŠUMADIJSKA: 4-8,12-20,24-28,32-36,40-42,48,52-58,62,66-68,72-86,3-15,19-21A,25-31,35-45,49-63,67,151,183, TIJANOVAČKA: 1A-5,9-15,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BALjEVAC: DUBROVAČKI KRAJ: 108,112-118A,122B,136,140-142,148,113-115,121A-121C,125,131E-131H,143,1111BB, JANKOVIĆA KRAJ: 110A,119B-121D,131B-131F,
Sopot
09:00 - 17:00 Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 63-65, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,9-13, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,10-14,18-30,36-36A,42-52A,62A-62B,66-70B,74B,82,90B-96,1-21,27-31,53-63A,67,81,95-97, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-6, KOSMAJSKA: 1-7,67, PROFESORA MILOŠA SAVKOVIĆA: 3-7, RADA JOVANOVIĆA: 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-3A,9-17,23-41,71,519, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4-8,3-9,15-17,21,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje JAGNjILO: JAGNjILO: 144,164,396A,1,353B,
Surčin
09:00 - 11:00 Naselje BEČMEN: ĐURE JAKŠIĆA : 88,106A,85-87,
08:30 - 11:00 Naselje SURČIN: PALIH BORACA: 1, ŠESTE VOJVOĐANSKE: 16,
Lazarevac
09:00 - 13:00 Opština Ljig:sela Živkovci i Kalanjevci
Kurir.rs