Savez samostalnih sindikata Srbije jasno i odlučno podržao je stav gradonačelnika Aleksandra Šapića i rukovodstva Grada Beograda u odbrani zarada zaposlenih u predškolskim ustanovama u glavnom gradu. Član 52. Zakona o predškolsko vaspitanju i obrazovanju jasno ostavlja mogućnost da lokalne samouprave iz sopstvenih budžeta uređuju i mogu unapređivati prava zaposlenih, a istovremeno Ministarstvo finansija, prema dostupnim informacijama, nije dalo negativno mišljenje na odluke lokalnih samouprava koje u skladu sa finansijskim mogućnostima uređuju visinu zarada.

Međutim, Državna revizorska institucija iznela je stav da zarade u predškolskim ustanovama u Beogradu nisu u sladu sa propisima.

- Zaposleni u predškolstvu zaslužuju zarade koje primaju. One nisu u suprotnosti sa zakonom. U potpunosti podržavamo stav gradonačelnika Aleksandra Šapića i predsednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića da se na zahtev DRI ne može

odgovoriti pozitivno, jer bi to značilo udar na dostojanstvo i sigurnost zaposlenih. Zahtevamo od nadležnih institucija da prestanu sa pokušajima urušavanja statusa zaposlenih u predškolskim ustanovama i da omoguće da se sistemski reše pitanja
zapošljavanja i zarada, uz uvažavanje realnih potreba i doprinosa zaposlenih - zaključuje se u saopštenju.

Stav Uprave Grada Beograda po ovom pitanju ostaje nepromenjen jer bi postupanjem po preporukama DRI plate zaposlenih sa srednjom i višom stručnom spremom i zaposlenih u predškolskim ustanovama bile znatno smanjene, što je suprotno pokušaju Grada Beograda da poslednje tri godine sprovodi maksimalno odgovornu socijalnu politiku, u okviru koje plate zaposlenih, a naročito onih koje rade s našom decom i podnose veliku odgovornost, treba da budu na zadovoljavajućem nivou.

