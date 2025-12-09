Slušaj vest

Kako je naveo, ključni projekti koji će gradu dati "potpuno novo lice" jesu izgradnja metroa, novog mosta preko Save i tunela koji će spojiti Ekonomski fakultet i Bulevar despota Stefana, a sve u sklopu priprema za međunarodnu izložbu Ekspo 2027. godine.

Gradski menadžer Miroslav Čučković je rekao za RTS da Grad Beograd ima priliku da ponovi investicioni ciklus poput onog kada su u prestonici u jednom danu otvoreni most Gazela, Mostarska petlja i Terazijski tunel.

Foto: Screenshot RTS

Kako je rekao, to će se ponoviti izgradnjom metroa, novog mosta preko Save, tunela između Ekonomskog fakulteta i Bulevara despota Stefana, završetkom projekta Ekspa i međunarodnom izložbom koja će biti održana 2027. godine, kao i prugom od Zemuna do Surčina.

"Imamo potpuno novo lice Beograda. Podsetiću, u protekle dve godine otvorena je potpuno nova autobuska stanica i nova železnička stanica. S obzirom na to da je za naredni vek i broj putnika i broj potreba daleko veći nego što je bilo u ono doba kada su ti stari objekti otvarani", naveo je Čučković.

"Novi savski most biće tri puta veći od starog"

Govoreći o novom mostu preko Save, Čučković je naveo da će novi most biti tri puta veći od Starog savskog mosta koji je uklonjen, a da je polovina čelične konstrukcije koja se proizvodi u Kini već stigla na gradilište.

Naglasio je da će novi most imati dva stuba u vodi, čime će se olakšati i plovidba Savom, ali i nezavisnu tramvajsku bašticu.

"Ta buduća kičma Beograda, kako je Šapić zove 'mali metro', biće praktično veza Mirijeva, Karaburme, Višnjičke banje, kompletne leve obale Dunava sa Zemunom i Novim Beogradom i to samo za nekoliko minuta, ispod centra grada. Trideset linija javnog gradskog prevoza će moći da se izmesti iz centra grada, zagađenje u centru grada će biti manje", objasnio je Čučković.

Čučković je istakao da su iz Kine poručene i nove železničke kompozicije koje će saobraćati od Ekspa do centra grada.

Foto: Screenshot RTS

"Krtice" za metro sa kopanjem kreću iz dva pravca

Govoreći o izgradnji metroa, Čučković je rekao da takozvane "krtice" za kopanje tunelskih cevi metroa stižu u Beograd u prvoj polovini sledeće godine i da će 2026. godina biti zapamćena u istoriji Beograda.

"Krenućemo iz dva pravca – od Pančevačkog mosta i iz pravca Železnika ka Sajmu gde ćemo dobiti taj prvi nezavisni šinski sistem pod zemljom", naveo je Čučković.

Naveo je da će se tokom sledeće godine početi i sa kopanjem metro stanica, a da će se sa radovima najpre započeti u Žarkovu i na Čukaričkoj padini, a iz pravca Pančevačkog mosta radiće se na stanicama Skadarlija i Trg Republike.

Elektrana u Surčinu zimi će da greje a leti da hladi stanove

Grad je bio u obavezi da izgradi i elektranu u Surčinu koja će, kako je Čučković rekao, tokom zime grejati, a tokom leta hladiti oko 1.500 stanova u okviru kompleksa Ekspa.

Gradski menadžer je naglasio da su u toku radovi na izgradnji novog objekta Hitne pomoći koji gradske vlasti grade uz pomoć Evropske unije, a da Vlada finansira izgradnju Tiršove 2 i rekonstrukciju porodilišta u Višegradskoj ulici.