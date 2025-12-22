Slušaj vest

Ivana Stanković poznata je celoj Srbiji, ali i šire po duhovitim videima sa vidikovačke pijace koje objavljuje na svom Instagram profilu "Mali pijac". Ovog puta ona je objavila video nakoji niko ne može da ostane ravnostušan.

- Ovo je baka koja je na pijaci često, ali nikada ne kupuje ništa, samo tiho skuplja ono što ostane. Ne bira, ne traži, samo preživljava... Neke ljude jednostavno ne vidiš, dok ne pogledaš bolje - navedeno je u opisu videa u kom baku poziva da dođe na svoju tezgu.

- Dobar dan, nano! Je l' biste hteli nešto ovamo do mene da dođete da uzmete? - upitala je Ivana nemoćnu baku, a potom je pozvala na svoju tezgu, gde joj je rekla da je jedna žena donirala novac, od kog deo ide za njene mušterije.

- Ja Vas znam ovde sa pijace, pa bih htela da odaberete nešto sa moje tezge, što Vam najviše treba - rekla je Ivana, a odgovor bake da joj je potrebno samo koliko može da pojede slama srca.

Ivanine oči bile su pune suza dok je slušala baku, a onda je krenula u akciju - napakovala je kesu hrane, naročito one koja može da stoji duže vreme, kako bi baki obezbedila više obroka. Bakina rečenica kad kafu pije kad ima, a kad nema... teško koga može da ostavi ravnodušnim.

Ivana se tu ipak nije zaustavila - baki je rekla da svrati na njenu tezgu kad god joj nešto bude bilo potrebno i da ne dozvoli sebi da trpi.

Ivanin gest izazvao je bujicu emocija u komentarima.