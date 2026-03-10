NAJVEĆA GUŽVA TRENUTNO JE NA BRANKOVOM: Na Gazeli i Autokomandi sve teče bez problema (FOTO)
Gužvi na uobičajenim špic-tačkama ima i jutros, ali ne i zastoja.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Izmene trasa autobuskih linija
Međutim, zbog radova u Novom Beogradu - kod Fontane i Tošinog bunara, došlo je i do izmena trasa gradskog prevoza, kao i na potezu kod Cvetanove ćuprije na Zvezdari.
AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na Batrovcima i Šidu čekaju oko tri sata
Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Kamioni se na graničnim prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko tri sata. U planinskim predelima AMSS upozorava na opasnost od odrona.
Vetar u košavskom području može biti olujne jačine. Oprez se savetuje vozačima teretnih vozila na otvorenim deonicama, kao i na putevima preko nadvožnjaka i mostova.
Putari rade na popravci oštećenja na putu i na tim mestima saobraćaj može biti usporen.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/Naxi kamere