Gužvi na uobičajenim špic-tačkama ima i jutros, ali ne i zastoja.

Foto: Naxi kamere printscreen

GSP ide uobičajeno za radni dan.

Izmene trasa autobuskih linija

Međutim, zbog radova u Novom Beogradu - kod Fontane i Tošinog bunara, došlo je i do izmena trasa gradskog prevoza, kao i na potezu kod Cvetanove ćuprije na Zvezdari.

AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na Batrovcima i Šidu čekaju oko tri sata

Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni se na graničnim prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko tri sata. U planinskim predelima AMSS upozorava na opasnost od odrona.

Vetar u košavskom području može biti olujne jačine. Oprez se savetuje vozačima teretnih vozila na otvorenim deonicama, kao i na putevima preko nadvožnjaka i mostova.

Putari rade na popravci oštećenja na putu i na tim mestima saobraćaj može biti usporen.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.