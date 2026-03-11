Slušaj vest

Najveće gužve beleže se na uobičajenim špic-tačkama - Gazela, Brankov most i Autokomanda.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni čekaju na graničnim prelazima od sat do četiri sata

Lepo vreme i temperature oko 20 stepeni donose dobre uslove za vožnju a osrednji intenzitet saobraćaja van gradova dodatno olakšava putovanja, objavio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U zapadnim i centralnim krajevima Srbije mestimično ima magle te se vozači upozoravaju na slabu vidljivost na putevima u jutarnjim i noćnim satima, kao i na opasnost od vlažnih kolovoza što može dovesti do proklizavanja u slučaju naglog kočenja.

Izmene trasa GSP linija zbog radova

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Bezdan i Šid čekaju četiri sata, na Batrovcima tri sata, na Kelebiji dva sata a na prelazu Sremska Rača jedan sat.