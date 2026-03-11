Slušaj vest

Najveće gužve beleže se na uobičajenim špic-tačkama - Gazela, Brankov most i Autokomanda.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni čekaju na graničnim prelazima od sat do četiri sata

Lepo vreme i temperature oko 20 stepeni donose dobre uslove za vožnju a osrednji intenzitet saobraćaja van gradova dodatno olakšava putovanja, objavio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U zapadnim i centralnim krajevima Srbije mestimično ima magle te se vozači upozoravaju na slabu vidljivost na putevima u jutarnjim i noćnim satima, kao i na opasnost od vlažnih kolovoza što može dovesti do proklizavanja u slučaju naglog kočenja.

 Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Bezdan i Šid čekaju četiri sata, na Batrovcima tri sata, na Kelebiji dva sata a na prelazu Sremska Rača jedan sat. 

Kurir.rs/Naxi kamere

