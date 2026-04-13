Menadžer grada Beograda Miroslav Čučković govorio je o najvažnijim infrastrukturnim projektima koji se trenutno realizuju u prestonici, sa posebnim akcentom na izgradnju metroa, železničke infrastrukture i novih mostova. Kako je istakao, 2026. godina predstavlja prekretnicu za razvoj saobraćajnog sistema Beograda.

- U 2026. imamo tri velike, značajne aktivnosti. Prva je - potpisan je ugovor, a mašine za kopanje tunela su završene u Kini. Delegacija beogradskog metroa i voza odlazi 20. aprila da verifikuje, zajedno sa našim projekt-menadžerom, završetak te dve mašine i one kreću ka Srbiji. Jedna će biti instalirana kod Pančevačkog mosta i krenuće ka Sajmu, a druga će biti instalirana na Makiškom polju i takođe će krenuti ka Sajmu. Cilj je da se one sretnu. Jako je važno da taj tunel bude završen ispod zemlje, on je 20-40 metara ispod zemlje. Cilj je da ta mašina završi posao u najkraćem mogućem roku.

Metro kao osnova razvoja

Čučković je naglasio da su metro stanice ključni preduslov za dolazak tunelskih mašina.

- Preduslov za dolazak mašina jesu metro stanice. Mašine koje se sada mogu videti na Vilinim vodama upravo su te najveće koje postoje na svetu i one će kopati metro stanice. Prve dve su iz pravca Pančevačkog mosta, jedna se i zove upravo Pančevački most, druga se zove Dunav stanica, a iz pravca Makiškog polja to su Bele vode i Žarkovo u Vodovodskoj ulici. Treća aktivnost, za Svetog Nikolu prošle godine smo potpisali ugovor vredan 999 miliona evra i tu cenu treba istaći, jer smo mi trenutno u istorijskom trenutku u kojem kao država možemo to da platimo.

- Reč je o 32 garniture za metro, koje se proizvode u Francuskoj. Kompanija "Alstom“ je renomirani proizvođač vozova i mnogi najsavremeniji metroi na svetu, od Sidneja do Dohe i Rijada , to su poslednja tri zajedno sa Solunom u Evropi, opskrbljeni su tim vozovima. Pored toga, Vlada je kupila i devet garnitura vozova u Kini, koji će voziti od centra grada do aerodroma i od aerodroma do EXPA. U toku je priprema za potpisivanje ugovora za novih 30 španskih vozova koji će, od Barajeva preko Mladenovca i Lazarevca do Obrenovca, u budućnosti takođe biti stavljeni u sistem javnog prevoza - kazao je Čučković.

Ne propustite InfoBiz BEOGRAD DOBIJA METRO! Evo kada se očekuje završetak svih radova

Kako će projekti uticati na gužve u gradu

Govoreći o rasterećenju saobraćajnih gužvi, istakao je da se efekti očekuju kroz kombinaciju više projekata.

- Kada se pitamo kada ćemo izaći iz gužvi, svaki ovaj segment je deo tog mozaika. Pruga do aerodroma i EXPA biće završena u narednih godinu dana i tih devet garnitura vozova će stići i ljudi će ih koristiti - dodao je.

Posebno je najavljen početak radova na tunelu u centru grada, koji se često naziva "malim metroom“.

- Pravo je ime, jer suštinski ide pod zemljom, a odvaja velike saobraćajne celine. Iz pravca Mirijeva i Karaburme moći ćete kroz samo dva kilometra tog tunela i preko novog srpskog mosta da dođete do novobeogradske obale i, spletom dodatnih kružnih tokova koji će se tamo raditi u Ulici Vladimira Popovića, da krenete ka pravcu Zemuna, Novog Beograda ili bilo kojoj destinaciji sa tog dela Save. Palilulsko čvorište imaće četiri gradilišta: prvo je izgradnja metro stanica, drugo izgradnja tunela od Despota Stefana do Ekonomskog fakulteta, treće je rekonstrukcija nadzemnog dela Pančevačkog mosta, prilazni put i deo ka Bogosloviji, i imamo dva velika privatna gradilišta koja su tu. U saradnji sa svim nadležnim sekretarijatima, za saobraćaj i javni prevoz, na njihovim stranicama možete videti i saopštenja kako će biti regulisan saobraćaj od srede. Ta gradilišta funkcionišu tako da što je brže moguće sve te nove vrednosti za saobraćaj grada Beograda isporučimo građanima - rekao je.

Govoreći o izgradnji novog Savskog mosta, Čučković je ukazao na tehnološke i estetske karakteristike projekta.

- Tehnologija izgradnje tog mosta i njegove konstrukcije, onako bele i prelepe, može se videti sa Brankovog mosta. Svi elementi su došli iz Kine, uključujući i njegove lukove, jedan će biti visine 36 metara, drugi 30 metara. Biće tri puta širi nego stari most i svakako funkcionalniji. Imamo i novi, drugi, romantični, pešačko-biciklistički most. To je rekonstrukcija starog železničkog mosta iz 19. veka, koji se nalazi između Gazele i Sajma. On će biti namenjen samo pešacima i biciklistima i predstavljaće vezu između obala, Starog grada, Savskog venca i Palilule, sa obalama Novog Beograda i Zemuna. „Srbija vode“ sprovode rekonstrukciju obale koja nije dirana od 1973. godine - objasnio je Čučković.

Foto: YouTube/SERGIO_SPECTOR

Uređenje obala Save i Dunava

Menadžer grada Beograda Miroslav Čučković najavio je i značajne radove na uređenju obala, koji će građanima doneti nove prostore za rekreaciju i boravak u prirodi.

- Imamo radove na šetalištu od Zemuna do Brankovog mosta, u dužini od 2 kilometra i 550 metara. Tu će biti potpuno novo šetalište sa pogledom na Kalemegdan, bez potrebe da virite preko starih i razlupanih splavova koji su bili na toj strani. Imaćete priliku da uživate u prostoru koji će se nalaziti u forlandu reke, u kojem će biti sadržaji poput parkova, a sve to se produžava i od savskog nasipa do samog EXPA.

Planovi za Čukaricu

Govoreći o daljem uređenju obale i projektima na teritoriji Čukarice, Miroslav Čučković istakao je da su u planu i značajne ekološke i infrastrukturne intervencije.

“Sama kruna nasipa više neće biti za automobile. Nasip i prostor do reke biće uređeni kao šetalište i protezaće se sve do Ostružnice, tako da pravimo jedan krug koji će biti dug 20 kilometara, namenjen pešacima i biciklistima. Takođe, oni koji žive na Čukarici - od Čukaričkog rukavca i problema sa neprijatnim mirisima koji postoji na ulivu Topčiderke kod mosta na Adi Ciganliji - imaće koristi, jer će tu ceo proces biti rekonstruisan. Biće postavljen biodisk za prečišćavanje vode, izgrađena nova beogradska marina i uređeno šetalište.“

Planovi do EXPA i nakon njega

Kako je naveo, deo radova planiran je do kraja 2026. godine, dok će pojedini projekti biti realizovani u narednom periodu, nakon međunarodne izložbe EXPO.

- Sve je planirano do kraja 2026. godine. Što se tiče marine, ona će biti realizovana u godinama koje slede nakon samog EXPO-a, jer se Sajam seli na prostor EXPO i taj deo postaje potpuno novo stambeno tkivo Beograda. Ono što ćemo imati do EXPO-a jesu šetališta od blokova do same izložbe, kao i pristane za međunarodne kruzere, koji će moći da koriste Savu i Dunav kao novi plovni koridor za turizam u Beogradu - kazao je Čučković.