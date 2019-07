MIHAJLOVIĆEVA: U septembru počinje izgradnja puta Novi Pazar - Tutin

Početkom septembra počinje izgradnja puta Novi Pazar - Tutin, vrednog 24 miliona evra, najavila je danas u Novom Pazaru ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Mihajlović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić posetili su danas Novi Pazar i razgovarali sa gradonačelnikom tog grada Nihatom Biševcem i predsednicima opština Sjenica i Tutin o infrastrukturnim projektima.

Mihajlović je navela da se na izgradnju puta od Novog Pazara do Tutina čekalo godinama i da je, zahvaljujući dobrim odnosima Srbije i Turske, postignut dogovor da realizacija projekta započne u septembru.

Kako je rekla, bez putne i komunalne infrastrukte nema napretka, razvoja, novih radnih mesta, povezivanja ni stabilnosti.

"U septembru, konačno, posle dugog niza godina, počinje izgradnja puta Novi Pazar - Tutin, vrednog 24 miliona evra", rekla je Mihajlović i dodala da bi vreme izgradnje trebalo da bude oko dve godine, a da je izvođač turska firma "Tašjapi", a investitor "Putevi Srbije".

Navela je i da se završava i projektno-tehnička dokumentacija za nekoliko puteva, te da se kreće u rekonstrukciju puta Prijepolje-Sjenica, ali i Raška - Novi Pazar i Ivanjica-Sjenica.

Ministar Ljajić je rekao da su današnji sastanak i projekti koji se sprovode dokaz da Vlada ne priča o ravnomernom regionalnom razvoju, već na tome radi.

On je naveo da su važne izgradnje puteva od Pazara do Sjenice i od Pazara do Raške i da zahvaljujući svim infrastrukturnim projektima Sandžak više neće biti "slepo crevo".

"Putevi znače život, to znači da će stanovništvo moći ovde da ostaje, da se ekonomski osnažuje, povezuje sa Beogradom i drugim gradovima. Ovo je jedno ohrabrenje za građane ovog kraja, najbolji put za uspostavljanje političke i ekonomske stabilnosti", rekao je Ljajić.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac naveo je da će se, pored puta Novi Pazar - Tutin, raditi i put Novi Pazar - Sjenica, ali i rekonstrukcija od petlje do centra grada i obilaznica oko Pazara.

Predsednik opštine Tutin Kenan Hot primetio je da će ove i naredne godine biti obnovljeno više od 100 kilometara pta, što je važno i za građane i za privredu.

Dodao je da se razgovaralo i o katastru, građevinskim dozvolama i radu inspekcije.

Predsednik opštine Sjenica Hazbo Mujovićm zadovoljan je što će ta opšina biti bolje povezana sa drugim gradovima, jer im je, kaže, želja da taj kraj izvedu iz reda nerazvijenih opština.

(Kurir.rs/Tanjug)

