NOVA NOVČANA POMOĆ, BIĆE PARA ZA SVE! Detaljan spisak povišica i isplata: Radnicima i po 3.000 dinara više, svima ostalima po 50€

Iako su i građani i stručna javnost očekivali da se država "ispucala" sa deljenjem novca iz helikoptera, stižu i nove najave o novčanoj pomoći.

Samo što se kalendar isplata iz budžeta priveo kraju, zvanične informacije, sada su mu dodale još nekoliko datuma i iznosa, a dodatni novac neće dobijati samo penzioneri.

Na spisku će biti i radnici i svi ostali građani, a isplate će ići i narednih meseci, ali i početkom naredne godine.

Građani: 30 plus 20 evra

Svi ostali punoletni građani Srbije dobiće od države do kraja ove godine po dve uplate. Sredinom novembra stiže 30 evra pomoći i to je drugi deo pomoći za koju su se prijavljivali u maju.

U decembru će svi oni dobiti i po 20 evra. Detalji za ovu isplatu, uslove i način prijave, biće naknadno saopšteni.

Na ovaj način će penzioneri od države kao pomoć zaključno sa februarom naredne godine ukupno dobiti od države oko 38.300 dinara, nezaposleni nešto više od 19.300, a svi punoletni građani oko 12.300, ne računajući minimalce i polovine minimalaca koje dobijaju u svojstvu zaposlenih i pod uslovom da su vakcinisani.

Radnici: 3.000 na najmanje plate

Ovih dana sve više se priča i o povećanju najmanjih zarada u Srbiji koju prima oko 350.000 ljudi. Kako je najavljeno, Vlada će ići na povećanje minimalca na 35.012 dinara, što bi bio rast za oko 3.000 dinara u odnosu na aktuelnu minimalnu zaradu.

- Naša ideja sa poslodavcima da minimalac bude 35.012 dinara, to nije dovoljno, ali je više od 150 evra kao ranije. Na taj način, imaćemo platu 613 evra, najavio je predsednik Vučić.

Prethodno je najavljen i rast plata u javnom sektoru. Konkretna odluka o povišicama po sektorima ranije je bila donošena u tokom novembra, a rast plata je stupao na snagu u januaru.

Pomoć i za firme

Pomoć će dobijati i privrednici. Na spisku su slobodni umetnici, ali i ugostitelji zaposleni u turizmu koji su bili na najvećem udaru korona krize.

6. avgust: Isplata 30.900 dinara za slobodne umetnike

16. avgust: Isplata drugog punog minimalca za ugostitelje i zaposlene u turizmu (30.900 dinara)

Od 20. do 22. septembra: 50 evra pomoći penzionerima

Sredina novembra: Drugih 30 evra pomoći punoletnim građanima

Decembar: Poslednjih 20 evra svim građanima, uključujući i penzionere

Januar 2022. Linearni rast penzija od pet odsto

Januar 2022. Povećanje plata u javnom sektoru

Kraj februara/početak marta 2022. 20.000 dinara penzionerima

Penzioneri: 50+20+170 evra

Što se tiče penzionera, oni do kraja godine treba da očekuju po 70 evra od države. Od 20. do 22. septembra biće im isplaćemo po 50 evra pomoći, a u decembru još 20 evra. Njima će i krajem februara naredne godine, najkasnije do početka marta, biti isplaćeno po 20.000 dinara (oko 170 evra).

Penzionere će istovremeno sledovati i godišnje povećanje primanja koje će stupiti na snagu početkom naredne godine i koje će iznositi pet odsto na svaku penziju. Praktično primanja svih 1,7 miliona penzionera biće za toliko uvećana od januara 2022.

Mali: U budžetu neočekivano više

Ministar finansija Siniša Mali je istakao da Srbija, zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima, ima dovoljno novca za povećanje penzija, plata u javnom sektoru, minimalne zarade, kao i za isplatu dodatnih 20.000 dinara penzionerima u februaru naredne godine.

- Uprkos pandemiji virusa korona mi smo u junu i u julu ove godine imali neočekivani suficit u budžetu, od oko 60 milijardi dinara. U tom periodu, mi smo planirali minus od 198 milijardi, a na kraju sedmog meseca imamo minus od 38,5 milijardi dinara. Rezultat je bolji za oko 160 milijardi dinara, odnosno milijardu i 300 miliona evra. Bolji su nam prihodi, bolja je naplata PDV-a, sve ide bolje nego što je planirano“, naveo je Mali.

Ministar je podsetio da je u prvom kvartalu ove godine ostvaren rast od 1,7 odsto, a u drugom kvartalu 13,4 procenta, što čini da je rast u prvoj polovini godine oko 7,5 odsto.

On je objasnio da je opredeljenje države da dobre rezultate podeli sa građanima.

(Kurir.rs/Blic Biznis)