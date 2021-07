OVO JE NAJTAČNIJI KALENDAR ISPLATE DRŽAVNE NOVČANE PODRŠKE GRAĐANIMA: Nezaposlenima pomoć od 140 evra, a penzionerima 130!

Svi punoletni građani će do kraja decembra dobiti ukupno 80 evra u ovoj godini, dok su oni vakcinisani već dobili i dodatnih 3.000 dinara

Računajući svu pomoć od početka godine, svaki punoletni građanin Srbije će u ovoj godini dobiti 80 evra, penzionerima će biti isplaćeno 130 evra, a nezaposlenima 140 evra!

Isplata za punoletne građane odvija se u tri faze - prvih 30 evra leglo je sredinom maja, druga uplata na račune biće u novembru, a treća, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu najavio, biće u decembru i iznosiće 20 evra. Tako će svako ko je punoletan imati 80 evra pomoći od države u ovoj godini.

Što se penzionera tiče, oni su u maju sa svim punoletnim građanima dobili 30 evra, dobiće isto toliko u novembru, ali će njima i u septembru biti isplaćeno i još po 50 evra. Takođe, oni će dobiti i onih 20 evra kao svi punoletni građani u decembru. Tako će od države u 2021. godini dobiti ukupno 130 evra pomoći! Mislilo se i na nezaposlene, pa su tako svi oni koji su upisani u evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na dan 15. april 2021, osim 80 evra koji sleduju svim punoletnim građanima s rokom isplate do kraja godine, dobili i po 60 evra pomoći. Njima je novac automatski u junu uplaćen na novootvorene račune u Poštanskoj štedionici. To pravo ostvarilo je oko 600.000 ljudi. Pored ovih, dodatnu stimulaciju od države od po 3.000 dinara je do 20. juna dobilo i 2,4 miliona vakcinisanih građana Srbije.

Sva ova državna davanja deo su trećeg ekonomskog paketa mera za podršku privredi i građanima u uslovima pandemije, vrednog 294,4 milijarde dinara. Prema ranijim rečima ministra finansija Siniše Malog, zajedno sa prva dva paketa pomoći koji su realizovani u prethodnoj godini, novčana podrška privredi i građanima vredna je 953 milijarde dinara, što je ukupno oko osam milijardi evra. Podsetimo, više od šest miliona punoletnih građana naše zemlje je prošle godine dobilo jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra.

Treći paket pomoći - 28. jula isplata četvrte rate auto-prevoznicima, koji primaju 600 evra po autobusu - 6. avgusta isplata pomoći za lica koja samostalno obavljaju drugu delatnost u kulturi - 16. avgusta uplata još jednog minimalca za sve zaposlene u ugostiteljstvu i turizmu - U septembru još 50 evra za najstarije sugrađane - U novembru će biti uplaćeno preostalih 30 evra za sve građane Srbije - U decembru svi punoletni građani dobijaju još po 20 evra

Podsećanja radi, prethodno su najavljene i dobre vesti za buduće roditelje. Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da se pripremaju nova rešenja za podsticaj nataliteta koja će predviđati znatnu novčanu podršku za stimulaciju rađanja, pri čemu je njegov predlog da se jednokratna davanja za svako rođeno dete povećaju do 5.000 evra po detetu, kao i da se zadrže i poboljšaju i ostala prava. Inače, do sada je svaka nezaposlena porodilja za prvo dete imala pravo na novčanu pomoć od 100.000 dinara od države, bez obzira na to na kojoj opštini živi. Za drugo dete majke dve godine dobijaju po 10.000 dinara, a za treće 10 godina po 12.000 dinara mesečno.

Osim toga, stigle su ovih dana i vesti o rastu plata i penzija.

Pored jednokratne novčane pomoći, zaposleni i penzioneri uskoro mogu da računaju i na trajno veća primanja. Kako je nedavno najavio ministar finansija Siniša Mali, minimalna plata za narednu godinu biće povećana sa sadašnjih 32.000 na 35.000 dinara. Premijerka Ana Brnabić prethodno je objavila i da bi penzije do kraja godine mogle da budu povećane za najmanje pet odsto, što praktično znači da će oko 1,7 miliona penzionera svakog meseca primati od 600 do 7.500 dinara više, odnosno da će prosečna penzija iznositi 30.842 dinara umesto sadašnjih 29.374 dinara.

Kurir.rs / Suzana Trajković