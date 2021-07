DOBRA VEST ZA NAJSTARIJE SUGRAĐANE: Penzije do kraja godine veće od 600 do 7.500 dinara!

Premijerka Ana Brnabić najavila je da bi penzije do kraja godine mogle da budu povećane za najmanje pet odsto, a to praktično znači da će oko 1,7 miliona naših najstarijih sugrađana, uskoro, svakog meseca primati od 600 do 7.500 dinara više!

Naime, prema statističkom mesečnom biltenu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za jun, u našoj zemlji ukupno ima 1.678.367 penzionera, a prosečna penzija je 29.374 dinara. Sa najavljenim povećanjem, prosečna penzija u Srbiji za nekoliko meseci iznosiće 30.842 dinara.

Oko 11 odsto najstarijih sugrađana koji mesečno prima između 25.000 i 29.740 dinara mesečno će imati od 1.250 dinara do 1.487 dinara više nego do sada, dok će oni koji primaju penziju u rangu od 50.000 do 55.000 dinara (53.323 sugrađana), svakog meseca imati od 2.500 do 2.750 dinara više.

foto: Profimedia

Oko 7.920 penzionera u Srbiji može se pohvaliti penzijom od preko 100.000 dinara, a za njih će ovo biti značajno povećanje, jer će mesečno dobijati za 5.000 dinara više.

Najvišu penziju, od čak 147.408 dinara, koja je većini drugih korisnika nezamisliv ideal, prima 43 penzionera, a za njih ove najave podrazumevaju da će svakog meseca imati 7.500 dinara više u džepu.

Sa druge strane, najniža penzija, za one koji su bili zaposleni ili su radili u sektoru samostalne delatnosti, trenutno je 16.004 dinara, a tu penziju prima 121.168 korisnika. Njima će novčanik biti puniji za 800 dinara mesečno. Najmanja penzija za poljoprivrednike iznosi 12.582 dinara, a oni će do kraja godine primati za oko 630 dinara više.

foto: Beta/Miloš Miškov

Vasilije Belobrković, predsednik Gradske organizacije penzionera Beograda, kaže za Kurir da je dobro je što nosioci vlasti razmišljaju na način koji odgovara najstarijoj populaciji. Međutim, potrebno je još mnogo toga uraditi kako bi penzioneri živeli bolje.

BROJKE 1.678.367 ukupno penzionera ima u Srbiji 1.083.038 penzionera je u starosnoj penziji 259.704 penzionera je u invalidskoj penziji 335.625 građana prima porodičnu penziju

- Dobro je što aktuelne vlasti žele da daju povećanje, ali činjenica je da najstarija populacija živi jako teško. Od 1,7 miliona penzionera, čak milion prima penziju od 18.000 dinara. Mi smo u jako teškoj situaciji, pa i ovo povećanje svakako nešto znači.

Podsetimo, premijerka Ana Brnabić, kako je istakla za TV Prva, očekuje da će do kraja godine uslediti povećanje penzija najmanje pet odsto, a da će prosečna plata biti iznad 600 evra.

foto: Printscreen TV Pink

- Ako imamo izbore sledeće godine, očekujem da će penzije ove godine rasti najmanje pet odsto. Trudićemo se da bude i više, a trudićemo se i da idemo sa jednokratnom pomoći penzionerima - rekla je Brnabićeva.

TABELA - Koliko kome znači pet odsto Sadašnja penzija Povećanje Nova penzija 16.000 800 16.800 25.000 1.250 26.250 29.740 1.487 31.227 50.000 2.500 52.500 55.000 2.750 57.750 150.000 7.500 157.500 * iznosi su u dinarima

Kurir.rs/Ružica Kantar