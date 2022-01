EVO KADA STIŽE NOVIH 100 € OD DRŽAVE: Prijava počinje 15. januara, a za to su vam potrebne OVE DVE STVARI

Prijava za 100 evra za mlade od 16 do 29 godina počeće 15. januara i trajaće do 30. januara. Zakon koji to sve definiše naći će se sledeće nedelje na sednici Narodne Skupštine.

Na godišnjoj konferenciji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će novčanu pomoć od 100 evra (11.700 dinara) dobijati svi mladi starosti između 16 i 29 godina.

Isplata je planirana za 1. februar.

Kako da se prijavite

Prijavljivanje za ovu rundu novčane pomoći biće organizovano od 15. do 30. januara, a isplate na račune oko 1.050.000 mladih su planirane za 1. februar. Jedino što je potrebno su lična karta i račun u banci.

Prijava za ovu novčanu pomoć odvijaće se kao i sve prethodne.

Dakle, biće potrebno da se preko portala Uprave za trezor prijave, tj. unesu lične podatke, kao i banku u kojoj imaju otvoren račun. U slučaju da nemaju račun ni u jednoj banci, nakon što na portalu odaberu banku, biće im otvoren namenski račun na koji će država uplatiti novac.

- Po završetku prijave, mladima će biti isplaćeno 100 evra. Sa tom merom pomoći mladima, kojih ima nešto više od milion i sa ranije najavljenom pomoći penzionerima od po 20.000 dinara dolazimo do toga da su sva tri paketa podrške privredi i građanima Srbije u cilju ublažavanja posledica pandemije, vredna ukupno oko 8,7 milijardi evra, odnosno od 18 odsto BDP, rekao je ministar finansija Siniša Mali, stoji u saopštenju resornog ministarstva.

(Kurir.rs)