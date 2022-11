EVO DO KADA ĆE RASTI INFLACIJA U SRBIJI I KOLIKA ĆE BITI NAJVIŠA! Ovo su predviđanja NBS, a zna se i kada bi mogla pasti ispod 10%

Potrošačke cene u oktobru veće su za 15 odsto u odnosu na istim mesec prethodne godine, a guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković procenjuje da će inflacija u Srbiji biti iznad 10 odsto sve do poslednjeg tromesečja sledeće godine!

Sve to je posledica globalne krize, koja je započela pandemijom koronavirusa, a vrhunac dostiže sukobom Rusije i Ukrajine, koji se preslikava na sve pore života ne samo u Evropi nego na celoj planeti.

Iako su analitičari centralne banke u avgustu procenjivali da će rast cena dostići vrhunac u septembru, pokazalo se da je i u oktobru inflacija nastavila da raste.

Rekorderi poskupljenja Proizvod - Godišnja inflacija u % Čvrsta goriva - 48,9%

Mleko, sir, jaja - 39,6%

Usluge smeštaja - 37,1%

Stambene rente - 27,3%

Riba - 25% Najviše poskupela drva i ugalj foto: Shutterstock Kancelarijski materijal - 24,4%

Predmeti za ličnu negu - 23,9%

Hleb i žitarice - 23,5%

Sredstva za održavanje stana - 23,3%

Povrće - 22,3%

Voće - 17,2% * Izvor RZS, Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2022.

- Znatan rast cena energenata na svetskom tržištu prethodnih meseci i nastavak njihovog prenošenja na uvoznu inflaciju, uz efekte suše na domaćem tržištu i u većem delu Evrope, za posledicu su imali nastavak rasta domaće inflacije na 15 odsto međugodišnje u oktobru, što je, usled materijalizacije prethodno navedenih rizika, iznad naših ranijih očekivanja - navela je guvernerka Tabaković u uvodnoj reči na prezentaciji Izveštaja o inflaciji - novembar 2022.

Grafikon NBS koji pokazuje opseg u kojem se inflacija može kretati foto: NBS

Kako je dodala, prema novembarskoj srednjeročnoj projekciji, ukupna inflacija će ostati na povišenom nivou do kraja ove i početkom naredne godine, ali će se nakon toga naći na opadajućoj putanji.

Poskupelo sve od hrane do stanovanja Grupa - Godišnja inflacija u % Hrana i bezalkoholna pića - 22,9%

Restorani i hoteli - 20,7%

Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva - 17,9%

Oprema za stan i tekuće održavanje - 15,9%

Transport - 13,2%

Ostali lični predmeti i usluge - 11,8%

Rekreacija i kultura - 7,7% Hrana mnogo skuplja u odnosu na prošlu godinu foto: Li Ying / Xinhua News / Profimedia Zdravlje - 7,5%

Alkoholna pića, duvan i narkotici - 7,1%

Odeća i obuća - 6,5%

Obrazovanje - 2,1%

Komunikacije - 1,9% * Izvor RSZ, Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2022.

- Znatniji pad inflacije očekujemo u drugoj polovini 2023, a povratak u granice cilja u drugoj polovini 2024. godine - istakla je Tabakovićeva.

Iako ona nije precizirala do kog nivoa će cene da rastu, grafikon o projekciji inflacije koji prati guvernerkino izlaganje pokazuje da će međugodišnja inflacija do kraja marta sledeće godine najverovatnije biti u rasponu od 14 do 17 odsto.

Poljoprivreda I dogodine sezona ispod proseka Suša u letnjim mesecima, a verovatno i manja količina đubriva od optimalne zbog višestrukog povećanja njegove cene, imali su veći negativan efekat na ovogodišnju poljoprivrednu sezonu nego što smo pretpostavili u avgustu, navode iz NBS, podsećajući da su u avgustu pretpostavili da će ovogodišnja poljoprivredna sezona biti slična prošlogodišnjoj, ali da sada procenjuju da će biti slabija od prošlogodišnje za oko osam odsto. Pšenica foto: Promo - Zbog toga što su cene mineralnih đubriva i dalje vrlo visoke, sada smo, prvi put, za narednu sezonu pretpostavili da će ona takođe biti ispod proseka - navode iz centralne banke.

Posle toga će inflacija početi da opada, ali će iznad 10 odsto biti barem do septembra 2023, pokazuje projekcija NBS.

Predviđaju i da će se cene voća i povrća zadržati na relativno visokom nivou do kraja prvog tromesečja naredne godine.

Kurir.rs/Sanja Đorđević

