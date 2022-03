HRANA POSKUPLJUJE 50 ODSTO? Norveški proizvođač đubriva objašnjava zašto je kriza u Ukrajini pogubna za agrar!

Svein Tore Holzeter iz Jara International, norveške hemijske kompanije koja proizvodi đubriva, opisao je sukob u Ukrajini kao „katastrofu povrh katastrofe“, objavio je u utorak portal National u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Holzeter je rekao da bi stvari mogle nastaviti da se pogoršavaju.

„Već smo bili u teškoj situaciji pre rata… a sada je to dodatni poremećaj u lancima snabdevanja i približavamo se najvažnijem delu ove sezone za severnu hemisferu, gde mnogo đubriva treba da se kreće dalje i na to će vrlo verovatno uticati“, rekao je on za BBC.

Jara posluje u više od 60 zemalja i kupuje mnoge sirovine iz Rusije. Pre invazije na Ukrajinu, cene đubriva su bile visoke zbog povećanja cena gasa, ali će stvari biti samo još gore, preneo je Bi-Bi-Si.

Iako neki možda neće odmah uspaničiti zbog cena đubriva, Holzeter je podsetio ljude da ako nema dovoljno đubriva, neće biti dovoljno hrane.

„Polovina svetske populacije dobija hranu kao rezultat đubriva… i ako se to ukloni sa polja za neke useve, [prinos] će pasti za 50 odsto“, rekao je on.

Jedan američki vlasnik farme rekao je Takeru Karlsonu na Foks Njuzu prošle nedelje da će skokovi u troškovima đubriva na kraju pogoditi potrošače.

„Raste cene đubriva će verovatno dovesti do porasta cena hrane. Ako ste uznemireni što gas poskupi za dolar ili dva po galonu, sačekajte da vaš račun za namirnice poraste za 1.000 dolara mesečno“, rekao je Ben Rienše, vlasnik kompanije Blu Dajmond Farming Co.

„I to se možda neće manifestovati samo u smislu cene“, rekao je on. „To može biti i kvantitet. Možda počinje sindrom prazne police."

Holzeter je upozorio da više nije pitanje "da li" će doći do krize.

„Za mene nije važno da li se krećemo u globalnu krizu hrane – već koliko će kriza biti velika“, rekao je on.

Jara se, posebno, u velikoj meri oslanja na Rusiju u pogledu prirodnih resursa potrebnih za đubriva.

„Ogromne količine prirodnog gasa su potrebne za proizvodnju amonijaka, ključnog sastojka azotnog đubriva. Iara International se oslanja na ogromne količine ruskog gasa za svoja evropska postrojenja“, preneo je Bi-Bi-Si.

Kompanija je uhvaćena u sredini, pokušavajući da ublaži globalnu krizu i potrebni su joj prirodni resursi koje Rusija ima, ali takođe želi da osudi svoju invaziju na Ukrajinu.

Pored krize sa đubrivima koja bi direktno uticala na prinose useva širom sveta, Ukrajina i Rusija same obezbeđuju značajan deo esencijalnih žitarica u svetu.

Dve zemlje obezbeđuju skoro 30 odsto svetske pšenice i oko 20 odsto kukuruza na svetu, izvestio je Illinois Njuzrum.

Dodajte to inflaciji, krizi oko đubriva i rastućim cenama gasa (što znači da će transport hrane biti skuplji), i to će početi da utiče na sve širom sveta.

