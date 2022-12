MAJSTOR DOŠAO DA POGLEDA OVAJ UREĐAJ I UZEO 8.000 DINARA: Oderu vas samo da konstatuju kvar, a OVAKO SE PRAVDAJU!

Organizacija potrošača i bankarskih klijenta Efektiva je na svom Tviter nalogu objavila da majstori za belu tehniku u Beogradu da dođu i samo konstatuju kvar traže od 2.500 do 3.000 dinara!

Naime, Efektiva je u svojoj objavi dodala i da isti majstori kažu da je trošak gorivo...

- Za taj novac autom može da se ode od Beograda do Čačka i nazad - piše u tvitu.

Ispod ove objave ređali su se komentari potrošača koji su imali loša iskustva sa raznim majstorima koji su im debelo naplatili svoje usluge ili sam dolazak na adresu.

- Pozvali majstora za aspirator, a spremačica sve lepo oprala i očistila. On došao gledao pola sata i rekao: "Pa vi ste to lepo očistili, nemam šta ja tu da radim i to košta 8.000. Pita ona za šta, bre, 8.000, pa šta si radio?" A on: "Pa došao sam na poziv!" - piše u prvom komentaru.

Međutim, bilo je i onih koji su opravdavali ove cene majstora.

- Sat - sat i po vremena potrošeno, vožnja, gorivo, habanje automobila po betonskoj džungli i još inicijalna dijagnostika. Ja za 2.500 ne bih ni palio kola, iskreno - napisao je jedan tviteraš:

- Ja ne naplaćujem dolazak, ali vi kojima je to mnogo očigledno ne cenite vreme potrošeno na vas i nečije znanje prilikom konstatacije kvara. Izvolite popravljajte sami.

Izuzetak Dobar primer - Došao majstor, pogledao veš mašinu-filter. Zapeklo, stara veš mašina. Ne dirajte to jer je zamena teško izvediva bez većih dodatnih troškova. Ako se pojavi nešto dodatno, zovite i pokupiću mašinu. Koliko sam dužan? Ništa! Idem na dalju intervenciju, 15 minuta izgubio - navodi se u jednom od komentara.

Neki su bili oštri pa napisali da bi naplaćivali 5.000 dinara.

- Rešio da sam zamenim bateriju na lavabou, kao šta ima da zovem majstora za 15 minuta posla. Sta vremena sam menjao, ne mogu da zatvorim ventil, ono što ide ispod lavaboa gde se kači baterija zarđalo, ne može da se skine, lupaj, čupaj, pada mi rđa u oči - napisao je jedan korisnik Tvitera u jednom od komentara.

