EVO KOLIKO VAM PARA TREBA DA SPREMITE POSNU I MRSNU TRPEZU ZA BOŽIĆ I BADNJE VEČE: Ove stavke su baš POSKUPELE!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 7. januara proslavljaju jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika - Božić. Bez obzira na to što naš narod dosta novca izdvaja za najluđu novogodišnju noć, ipak se ne štedi ni za predstojeće Badnje veče i Božić.

Kurirova računica pokazuje da će ove godine četvoročlana porodica za posni i mrsni svečani ručak za Badnji dan i Božić morati da potroši minimum 20.000 dinara za osnovne potrepštine i božićne dekoracije.

Za posnu trpezu za Badnje veče prodavci na pijacama su već sada izneli širok asortiman suvog i orašastog voća, bundevu i sveže južno voće, dok su u ribarnicama izložene razne vrste ribe. Na tezgama se već naziru i badnjaci i pšenica, čija je cena u odnosu na prošlu godinu povećana od 100 do 150 dinara. Ove godine najskromniji badnjak košta 150 dinara, dok su badnjaci u pletenom džakčiću 200, a oni veći u raznim oblicima od 300 do čak 1.000 dinara.

foto: Shutterstock

Žito u saksiji košta od 200 do 300 dinara, dok je slama od 100 do 150. S obzirom na to da se na Badnje veče završava božićni post, vernici na svojim prazničnim trpezama obavezno imaju posni pasulj i pečenu ili prženu ribu. Kilogram pasulja ove godine košta oko 300 dinara, dok je riba za vreme ovog posta poskupela i do 50 odsto. Kilogram šarana košta 700, a pastrmka čak 600 dinara.

Kao desert na posnoj trpezi, obično se serviraju suvo i sveže voće, med, orasi i sitni posni kolači.

foto: Profimedia

Cena suvog voća je ove godine skočila od 50 do 100 dinara, zavisno od vrste. Suve smokve u pakovanju od 100 grama koštaju od 150 do 200 dinara, suve šljive od 170 do 230, dok je kajsija od 300 do čak 380 dinara za 100 grama.

Kilograma jabuka ove sezone gotovo da nema ispod 100 dinara ni na pijacama ni u marketima, a kilogram banana košta od 170 do 210 dinara.

Ceh za posnu trpezu NAMIRNICA CENA Suve šljive, 100 g 170-230

Suva kajsija, 100 g 300-380

Suve smokve, 100 g 150-200

Suvo grožđe, 100 g 100

Urma, 100 g 150

Orasi, 1 kg 1.000-1.200

Banane, 1 kg 170-210

Jabuke, 1 kg 100-160

Pomorandže, 1 kg 100-200

Budneva, parče 100

Sitni kolači, 1 kg 1.000

Pasulj, 1 kg 300

Šaran, 1 kg 700

Pastrmka, 1 kg 600

Pita (pečurke, kupus, praziluk), 1 kg 700-900

Vino, buteljka 700

Rakija, litar 1.000

Sokovi, 4 l 260

Ukupno 7.600-8.390 * Iznosi su u dinarima

Mnogi prodavci na pijacama su izneli i bundevu koja je jedna od poslastica na posnoj trpezi i parče košta 100 dinara. Poskupljenje nije zaobišlo ni orahe, pa tako kilogram košta od 1.000 do 1.200 dinara, dok tegla meda košta od 1.000 do 1.600 dinara.

foto: Profimedia

Ceh za božićni ručak NAMIRNICA CENA Suhomesnato predjelo, 1 kg 2.000

Pita sir, 1 kg 700

Pita meso, 1 kg 900

Česnica 400

Prasetina, 1 kg 1.600-2.000

Jagnjetina, 1 kg 2.000-2.200

Sitni kolači, 1 kg 1.500

Flaša vina 700

Rakija, litar 1.000

Sokovi, 4 l 260 Ukupno 11.060-11.660

Božićnu trpezu krasi mrsna hrana od suhomesnatih đakonija do neizostavnog prasećeg ili jagnećeg pečenja koje je ovde godine poskupelo za minimum 500 dinara po kilogramu. Kurirova gruba računica je pokazala da je za pripremu mrsne božićne trpeze potrebno oko 11.000 dinara, a najveći izdatak je upravo pečenje koje košta od 1.600 do čak 2.000 dinara po kilogramu.

Božićna dekoracija Dekoracija Cena Badnjak 150-1.000

Pšenica 200-300

Slama 100-150

Ukupno 450-1.450 * Iznosi su u dinarima

I na mrsnoj i na posnoj trpezi je neizostavno vino čija flaša košta oko 700 dinara, litar rakije je od 1.000 do 1.200 dinara, dok je za četiri litra soka potrebno 260 dinara.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:06 OBIČAJ KOJI SE NE PROPUŠTA: Ovo OBAVEZNO morate uraditi sa badnjakom, nakon Badnje večeri (KURIR TELEVIZIJA)