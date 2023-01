OVE NEKRETNINE JOŠ MOGU DA SE NAĐU ZA MALE PARE! Koštaju od 26.000 do 150.000 evra, sve se više kupuju, mogu biti ZLATA VREDNE!

Cene vikendica u Srbiji iznose od 26.000 evra, koliko koštaju one na Divčibarama, pa čak preko 150.000 evra, koliko je potrebno iskeširati za ovu vrstu nekretnine na Fruškoj gori, kaže za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs.

- Na Zlatiboru najjeftinija vikendica košta 78.000 evra, a na Kopaoniku 75.000 evra. Što ste bliže Beogradu i Novom Sadu, cene su i veće, pa tako na Kosmaju vikendice koštaju od 100.000 evra pa naviše. Iako zvanično pripada opštini Inđija, mesto Čortanovci u podnožju Fruške gore je veoma popularno kao vikend-naselje i tu su cene nešto povoljnije, pa se vikendice mogu kupiti za minimalnih tridesetak hiljada evra - navodi Kuzmanovićeva dodajući da je minimalni najam vikendica 20 evra, ali to je baš retko:

foto: Privatna arhiva

- Uobičajene cene idu od 40 evra, ali iznos zavisi i od broja ljudi koji će boraviti kao i od sezone, a naravno, za praznike su cene uvek veće. Najskuplji najam vikendica ide od nekoliko stotina evra, pa čak do nekoliko hiljada evra, ali u ovom drugom slučaju se radi o luksuznim kućama koje se izdaju na dan ili dva za veći broj ljudi ili za organizaciju nekih događaja.

Najskuplje je trenutno na Kosmaju, gde vikendica od preko 100 kvadrata s bazenom košta 2.000 evra. Kuća je potpuno nova, poseduje i veliku terasu, mobilijar i džakuzi.

foto: Sasomange.rs

Najam celih vikendica nije toliko popularan kao najam pojedinačnih apartmana, ali se traži.

Kuzmanovićeva ocenjuje i da ljudi podjednako i kupuju i iznajmljuju ovu vrstu nekretnine.

- Trend kupovine je značajno pojačan poslednje tri godine i mislim da će se nastaviti i nadalje, a dosta tih kupljenih nekretnina se uzima kao investicija i da bi se izdavalo, tako da svakako možemo očekivati i bolju ponudu vikendica za najam, odnosno jedno vuče drugo. U poslednje vreme je veoma popularno kratkoročno iznajmljivanje luks vikendica za proslave devojačkih večeri, tim bildinge i slično.

Na oglasniku Sasomange.rs mogu se pronaći vikendice na svim srpskim planinama, ali je najbolja ponuda na najpopularnijim - Zlatiboru, Kopaoniku, Divčibarama, Kosmaju...

foto: Sasomange.rs

- Ponuda je raznolika, imate kuće, odnosno vikendice koje su u urbanijim delovima, bliže planinskom centru, zatim one koje su izolovane i okružene šumom, a često se u ponudi nađu i prave brvnare. Manje ili veće kvadrature, one koje su za porodicu ili one koje već sadrže apartmane i razrađen biznis sa izdavanjem.

Zlatibor, Kopaonik i Divčibare prednjače po popularnosti, ali u poslednje vreme i Tara. Veliko je interesovanje za lokacije u blizini Beograda i Novog Sada, za kupovinu kuća i vikendica kod Avale, na Kosmaju, Fruškoj gori i u Čortanovcima, koji su u podnožju i jedna su od najtraženijih lokacija za kupovinu - kaže Kuzmanovićeva ističući i da su pored planina popularna i druga turistička mesta, a da banje zauzimaju prvo mesto:

foto: Sasomange.rs

- U ponudi imamo vikendice u Banji Vrdnik, Vrnjačkoj Banji, Sokobanji. Uz banje, Srebrno jezero i Perućac su u poslednje dve godine postali izuzetno atraktivni. Na Perućcu su splavovi veoma interesantni.

Najpopularnije lokacije Zlatibor

Kopaonik

Divčibare

Kosmaj

Tara

Naša sagovornica podseća i da su cene vikendica nakon korone počele da beleže rast cena i kada su u pitanju najam i prodaja.

BROJKA 410.000 evra najskuplje prodata vikendica u Sremskoj Kamenici

- Nakon pandemije cene su porasle u proseku do 50 odsto, ali neke lokacije beleže i veći porast. Glavna ekspanzija potražnje, a samim tim i cena nekretnina je bila pre dve godine, međutim, tražnja je i dalje velika. Čini mi se da se češće kupuje za ličnu namenu nego za izdavanje, jer su ljudi iz većih gradova i glavni kupci koji su željni mirnijeg života i boravka u prirodi - objašnjava Kuzmanovićeva:

foto: Kurir TV

Najviše prodatih vikendica u prvoj polovini 2022. 87 u Inđiji

43 u Novom Sadu

33 u Beočinu, Zrenjaninu i Irigu

- Tržište nekretnina u većem delu Srbije je u ekspanziji, mislim da će u narednim godinama tek biti, a s obzirom da se zbog inflacije danas više isplati ulaganje u nekretninu nego čuvanje novca, mislim da su vikendice, odnosno bilo koja nekretnina na planinama i u turističkim centrima dobar izbor.

foto: Sasomange.rs

Planinska kuća na Zlatiboru Cena 1.600.000 evra Najskuplja "planinska" kuća trenutno na oglasniku Sasomange nalazi se na Zlatiboru i košta čak 1.600.000 evra za 377 kvadrata. Međutim, takva kuća je više od vikendice - ima apartmane spremne za najam i nije za one koji bi samo da kuću koriste povremeno za sopstvene potrebe.

Naši ljudi, ali i stranci putuju po Srbiji, otkrivaju nova mesta i nekretninu koju kupite uvek možete iznajmljivati. Takođe, cene rastu, ako ste danas kupili po jednoj ceni, velike su šanse da ćete u narednom periodu moći da je prodate skuplje.

foto: Sasomange.rs

Vredna investicija Ko kupuje vikendice - Najveći kupci vikendica su porodice s decom i to pretežno mlade porodice s malom decom. Odlučuju se za kupovinu van gradova, pre svega zbog velike zagađenosti vazduha u velikim gradovima, a potom i zbog boravka dece u prirodi. Najčešće traže vikendice koje su udaljene od ostatka naselja, a u blizini su staza za šetanje, šuma... Naši ljudi iz inostranstva, kao i građani susednih država su takođe zainteresovani za ulaganje u nekretnine na planinama, ali više kroz kupovinu apartmana nego celih vikendica. Ljudi iz IT sektora ulažu novac u vikendice kao investicione projekte ili za sopstveni život jer im često posao dozvoljava rad van kancelarije - kaže Katarina Kuzmanović.

Ističe i da se kupovina vikendica zasigurno isplati.

foto: Sasomange.rs

- Posedovanje mesta na koje u svakom trenutku možete otići, a da ne platite boravak, odličan je način uštede. Što se tiče vikendica u turističkim zonama, cena izdavanja po danu iznosi od minimalnih 60 evra, a u bolje opremljenim kućama za odmor i nekoliko stotina pa i hiljada evra dnevno u sezoni.

Popularni tokom sezone Fruška gora i Zlatibor najskuplji Katarina Kuzmanović kaže i da je najam vikendica uvek popularan, posebno sezonski. foto: Profimedia - U zavisnosti od lokacije, vikendice se najviše izdaju u vreme letnje i zimske sezone, naročito kada su dečji raspusti i državni praznici. U okolini Beograda i Novog Sada, kada govorimo o Vrdniku, Fruškoj gori ili Kosmaju, najtraženije vikendice su na proleće, pa sve do jeseni - od sredine aprila do sredine oktobra. Sve popularnije je jednokratno izdavanje kuća, odnosno izdavanje na dan. Zlatibor i Fruška gora prednjače kada su u pitanju cene najma, Fruška gora s luksuznim kućama. foto: Sasomange.rs Što se tiče prodaje, opet Zlatibor, ali u poslednje vreme je aktuelan i koncept luks vikend naselja na Kosmaju i u blizini Avale, gde su cene visoke i dalje su u porastu.

Uzevši ovu cenu izdavanja, pod punim kapacitetom na mesečnom nivou dobit bi minimalno iznosila preko 1.000 evra.

Kurir.rs/ A. K.