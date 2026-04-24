Danas je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović potpisala ugovore sa 30 lokalnih samouprava, obezbedivši im sredstva u ukupnom iznosu od 462.952.000 dinara, kao deo ovog javnog poziva. Na konferenciji nakon potpisivanja, Paunović je istakla da su pored ugovora o dodeli sredstava, potpisani i ugovori koji se odnose na nagrade najboljim opštinskim i gradskim upravama u okviru Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave, kao i realizaciju projekta Jedinstveno upravno mesto (JUM).

Kako je naglasila, pristigao je ogroman broj zahteva, ukupne vrednosti od čak tri milijarde dinara, što ukazuje na veliki interes lokalnih samouprava za ove javne pozive. Sredstva koja su dodeljena biće usmerena na projekte koji imaju neposredan uticaj na poboljšanje kvaliteta života građana. Među prioritetima su izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture, unapređenje javnih objekata, kao i jačanje digitalnih i administrativnih kapaciteta, uz organizaciju kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija.

- Mi smo uspeli sada da realizujemo samo jedan mali deo programa, ali značajan. Nadamo se da smo bili pošteni u odnosu na sve lokalne samouprave i znamo da smo se sigurno o nekog ogrešili ovim našim odlukama, ali da imamo godine koje su ispred nas pa ćemo to popraviti - rekla je ona.

Ministarka je objasnila da su sredstva namenjena uspostavljanju Jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 90 miliona dinara dodeljena opštinama širom Srbije.

- U sklopu ovog javnog poziva uradili smo veliki deo, a to je opredeljenje sredstava za Jedinisteva upravna mesta. Iznos od 90 miliona dinara je po ovom osnovu opredeljen za ukupno 10 opština u Srbiji - naglasila je Paunovićeva.

Resorno ministarstvo saopštilo je da su opštine koje su dobile sredstva za uspostavljanje Jedinstvenih upravnih mesta (JUM) uključujući Žitorađu, Žagubicu, Titel, Ivanjicu, Sremske Karlovce, Irig, Bajnu Baštu, Arilje, Aleksandrovac i Kulu.

Do sada je u Srbiji uspostavljeno ukupno 76 JUM-ova, što predstavlja značajan napredak ka modernizaciji administracije, efikasnijem funkcionisanju i boljim uslovima za građane. Najveći iznos dodeljen je opštini Žitorađa, sa 12.700.000 dinara, dok je najmanje sredstava, više od dva miliona dinara, opredeljeno za opštinu Kula.

Ministarka je takođe istakla četiri lokalne samouprave koje su dobile nagrade za izuzetne rezultate, i to po različitim osnovama.

- Nagrađeni su grad Smederevo, grad Vranje, grad Novi Pazar i opština Bač. Svaki od ovih gradova i opština bile su najbolje u toj kategoriji u kojoj su se nagrade dodeljivale - rekla je ona.

Ministarka Paunović je objasnila da je grad Smederevo dobio nagradu za efikasnost i delotvornost, grad Vranje za transparentnost i učešće javnosi, grad Novi Pazar za odgovornost i vladavinu prava i opština Bač za ravnopravnost i antidiskriminaciju.

- Moram da pomenem da je i ovde pristigao ogroman broj zahteva i da je bilo jako teško komisiji da odluči kome da da dodeli nagrade. Sigurna sam da je ovo stimulans za sve one koji ove godine nisu dobili nagradu učine korak više pre nego dođemo do sledeće raspodele sredstava po ovoj osnovi - ukazala je ona.

Sredstva izdvojena za tu svrhu iznose 9.448.000 dinara i nagrađeni u sve četiri oblasti dobiće po 2.362.000 dinara.

Predsednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić izjavio je da je ova opština dobila sredstva za realizaciju projekta Jedinstveno upravno mesto.

- Sremski Karlovci su najmanja teritorijalna jedinica, najmanja opština u Srbiji, sa nešto manje od 800 stanovnika, ali za nas je ovo jako važno. Naši građani će sada moći, kroz jedinstveno upravno mesto, kroz jednu kancelariju da dobiju sve potrebne usluge - rekao je predsednik opštine.

Predsednik Privremenog organa opštine Peć Darko Kolašinac rekao je da je je ova jedinica lokalne samouprave dobila sredstva za organizovanje manifestacije Jereminijih dana u čast slave sela Goraždevac u kome danas živi srpska zajednica u opštini Peć.

- Pomoć od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave malim sredinama veoma znači, posebno nama na Kosovu i Metohiji. Nama je svaka finansijska pomoć dobrodošla i drago mi je da nismo zaboravljeni - rekao je Kolašinac.

Predsednica opštine Varvarin Violeta Lutovac Đurđević izjavila je da je potpisala ugovor sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu za zamenu krovnog pokrivača na Sportskom centru Temnić-Varvarin.

- Budžet opštine Varvarin je skroman i nismo imali mogućnost za adaptaciju tog objekta, više od četiri decenije nemamo za taj projekat, što ukazuje značaj odobrenih sredstava od resornog ministarstva. U pitanju je iznos od 19 miliona dinara, što je 80 odsto vrednosti celokupne investicije - rekla je predsednica opštine.

Načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić je nakon svečane konferencije izjavio da je grad Novi Pazar dobitnik nagrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

- Novi Pazar je je dobitnik godišnje nagrade kao najbolje lokalne samouprave po javnom pozivu resornog ministarstva i to iz oblasti vladavine prava i odgovornosti. Nagrada je dobijena na osnovu projekta 'Građani se pitaju' koji se tiče neposrednog učešća građana u procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici i trošenja budžetskih sredstava - rekao je Divanefendić.

Konferenciji su prisustvovali i v.d pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave Radovan Arežina, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović, šef kabineta ministra Aleksandra Mlađan i pomoćnik ministara Đorđe Đoković.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poručuje da će nastaviti sa ulaganjima u ravnomerni razvoj, jačanje lokalnih kapaciteta i unapređenje usluga, sa jasnim ciljem da javna uprava bude u potpunosti u službi svojih građana.