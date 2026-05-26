Već šesti dan nepregledne kolone vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i mnogih drugih zemalja čekaju da se poklone pred Pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Ispred i oko Hrama Svetog Save na Vračaru formiran je red duži od dva kilometra, a hiljade ljudi satima strpljivo stoje kako bi prišli svetinji koja je u Beograd stigla sa Svete Gore. Šest dana nakon što je Pojas Presvete Bogorodice donet u Srbiju interesovanje vernika ne jenjava. Redovi vernika se protežu duž okolnih ulica oko Hrama.

Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Sam dolazak Pojasa ocenjen je kao jedan od najznačajnijih duhovnih događaja poslednih decenija.

Ispred Hrama je parkirana cisterna sa vodom. Za sada sve protiče u najboljem redu., ali su i organizovane posebne mere kako bi prolazak vernika odvijao bez problema.

Očekuje se da gužve traju do samog odlaska iz našeg grada, petak 29. maj posle Svete Liturgije do 12 časova..

- Stigli smo još u 8.50, čak u ulicu iza Hrama, ali hvala Bogu, stižemo. Naravno da nam mnogo znači. Ne žalimo ništa, ni sunce, ni dugo stajanje - kaže poklonica iz okoline Alibunara, koja je u redu čekala dva i po sata.

Na pitanje za šta će se pomoliti Presvetoj Bogorodici, stariji gospodin odgovara:

- Prvo za mir u svetu, pa i kod nas, za zdravlje i sreću Srbima i svim drugim narodima. Ko zna kada će ponovo biti prilika da narod vidi i da se pomoli pred ovakvom svetinjom.

U dugačkom redu do relikvije čekaju i deca

Iz Novog Sada došla je i majka sa dvoje male dece, koja je u trenutku razgovora za Hram televiziju u redu stajala već tri sata. Na pitanje novinarke da li su se umorili, devojčica od svega nekoliko godina bodro je odgovorila: "Ne", dok je majka dodala da nisu želeli da idu preko reda, iako su deca mala.

Porodica iz Banjaluke, sa dve nešto starije devojčice, takođe je strpljivo čekala na jakom suncu. Kažu da se nisu umorili, a na pitanje za šta će se pomoliti odgovaraju:

"Za svako dobro u životu."

Mališani iz Novog Sada kratko su poručili:

"Samo da nas čuva."

Stariji gospodin kaže da je pravoslavne veroispovesti, da slavi krsnu slavu i da "Boga voli iznad svega", dodajući da je to dovoljan razlog što je došao pred svetinju.

U redu je bila i starija gospođa koja, iako već tri sata čeka, kaže da je radosna i vesela.

Stasiti mladić koji strpljivo čeka da uđe u Hram svedoči da je i samo prisustvo veliki blagoslov.

- Vreme u redu koristim za molitvu - kaže on.

Veliki broj vernika ispred Vaznesenjske crkve Foto: Kurir

Mladi sveštenik iz Banjaluke, koji je došao sa suprugom i dve bebe, ističe da je blagoslov Presvete Bogorodice jedan od temelja života svakog hrišćanina.

- Sa tom potrebom je narod i došao ovde. Daće Bog da Presveta Bogorodica pohodi narod u Srbiji, na Kosovu i Metohiji i svuda gde mi Srbi živimo - poručio je on.

"Čekanje nije velika žrtva"

Još jedna porodica sa bebom u kolicima kaže da ne želi da ide preko reda.

- Čekanje nije velika žrtva. Veliki je blagoslov dolazak Pojasa Majke Božije za sve nas - kažu jednoglasno.

Na pitanje da li se umorio, jedan stariji gospodin odgovara:

"Za Pojas Majke Božije i za svetinju ne postoji velika žrtva. Božji blagoslov je preko potreban za život svakog hrišćanina.“

Mlada majka sa dve devojčice kaže da u redu stoje već dva sata i 45 minuta, ali da nisu umorne. Na pitanje koliko je važno da se narod sabira oko svetinje, jedan gospodin iz reda odgovara:

"To je najbitnije - da smo složni i zajedno u veri."

Jedna majka dodaje da je najvažnije naučiti decu da, pored roditelja na zemlji, imaju i nebesku Majku.

"Treba da znaju da je njihova Majka i Bogorodica, i da, ako majka na zemlji nije tu, na njih gleda Majka sa neba i čuva ih."

Majka na zemlji i majka na nebesima

Dve majke sa ukupno sedmoro dece došle su čak iz Kuršumlije i kažu da je osećaj "neopisiv", kao i blagodat što mogu da celivaju Presveti Bogorodičin pojas. Deca, dodaju, već žele ponovo da vide Pojas.

Mlađi gospodin, krsteći se ispred Hrama, kaže da se nada da će Bog dati da se narod ujedini.

- Pojas u Hramu i Kosovo u srcu temelj su naše molitve - poručio je.

Čudesni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd Foto: Damir Dervišagić

Studentkinja sa kojom je razgovarala ekipa Hram televizije kaže da je čekala satima, ali da je osećaj kada priđe svetinji "divan i nezaboravan".

U redu su i poklonici iz Severne Makedonije, iz Prilepa, koji svedoče da je molitva Presvetoj Bogorodici uvek važna.

- Ona je Svecarica koja nas uvek ukrepljuje i osećamo prisustvo Majke Božije - kažu oni.

Podsetimo, svakog jutra od 8 časova služi se jutrenje, u nastavku Sveta liturgija, dok se u večernjim časovima od 18 časova služi večernje bogosluženje sa akatistom Presvetoj Bogorodici.

Kurir.rs/ Novosti/ Prva TV