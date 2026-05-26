Dragana do sada nije imala računar kod kuće, a za takmičenja se pripremala rešavajući matematičke zadatke olovkom na papiru

Slušaj vest

Dragana Gavrilović, učenica šestog razreda Osnovne škole "1.oktobar" iz Bašaida, kod Kikinde, koja je osvojila prvu nagradu na Republičkom takmičenju iz matematike, za sledeće takmičenje spremaće uz pomoć računara, koji joj je danas uručio ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.

Devojčica Dragana i njena porodica bili su danas gosti ministra prosvete prof. dr Dejan Vuka Stankovića.

Dragana do sada nije imala računar kod kuće, a za takmičenja se pripremala rešavajući matematičke zadatke olovkom na papiru.

- Uveren sam da će Dragana nastaviti da razvija svoj talenat i da osvaja pobede, a da će joj kompjuter biti samo podstrek u radu - rekao je ministar i još jednom čestitao na rezultatima.

Ministar Stanković je istakao da će Srbija nastaviti da unapređuje obrazovni sistem i zalaže da mladi talenti budu prepoznati.

Ne propustite Srbija NAJBOLJI MLADI ISTORIČARI SRBIJE DANAS U MITROVICI! Više od 200 učenika stiglo na državno takmičenje

- Nastavićemo da uvažavamo talente, cenimo njihova individualna dostignuća i pomažemo da razvijaju svoje talente. Moramo voditi računa o njima i njihovom školovanju, ali i podršci i njihovom ostanku u zemlji jer samo tako Srbiju pretvaramo u zemlju znanja koja ima svetlu perspektivu - naveo je ministar Stanković.

On je istakao da moramo da pratimo rast znanja i tehnološki napredak celog sveta, a da je to moguće uz pomoć mladih talentovanih ljudi. Ministar je istakao da obrazovni sistem podržava talentovane učenike, a da su takmičenja učenika samo jedan od načina kojima se afirmiše znanje, talenat.

- Preduslov za stabilan napredak jeste da sprečimo odliv mozgova i da našu pamet upotrebimo u funkciju razvoja i opšteg društvenog blagostanja - naveo je ministar i istakao da Ministarstvo prosvete izdvaja 39 miliona dinara za takmičenja u osnovnim i srednjim školama, ali i da se stipendiraju talentovani učenici i studenti.

Ne propustite Društvo SRBIJI NA PONOS: Učenice iz Srbije osvojile srebro i bronzu na Evropskoj olimpijadi iz informatike

Draganina majka, Isidora Grošin, kazala je da je celu porodicu iznenadio poziv ministra Stankovića.

- Prijatno nas je iznenadio poziv ministra Stankovića da Dragani uruči kompjuter. Drago nam je što neko prati njen rad, trud i zalaganje, što to neko ceni i poštuje i što hoće da nagradi. To je veliki podstrek i vetar u leđa ne samo Dragani, već i svoj drugoj talentovanoj deci - navela je Isidora, mama devojčice.

Prema njenim rečima, pored nastavnice koja ju je spremala u školi, sa Draganom je i ona svakodnevno vežbala.

- Kompjuter nismo imali, već smo zadatke vežbali uz pomoć papira i olovke - istakla je ona.

Ljubav prema matematici, kako je navela njena mama, primetila je učiteljica u drugom razredu, a prvi uspeh Dragana je zabeležila je već u trećem razredu osnovne škole.