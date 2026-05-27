Uvrede na internetu, društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje odavno više nisu samo prolazne svađe koje se završe blokiranjem ili brisanjem poruka.

Sve više ljudi zbog komentara, prepiski i poruka završava na sudu, a pojedini slučajevi pokazuju da nekoliko rečenica napisanih u afektu mogu skupo da koštaju.

Jedna takva priča pojavila se i na Reditu, gde je korisnik iz Srbije otkrio da je zbog uvredljivih poruka tokom rasprave sa poznanikom, navodno dobio ukupno oko 244.000 dinara kazni i troškova.

"Ukupno 244.000 zbog uvrede"

"Pre par meseci sam u svađi napisao liku da 'p*** video samo od krave' i da 'izgleda kao ajvar' (službeno lice nije na dužnosti). Završilo se sudom i dobio sam:

75.000 dinara kaznu

69.000 dinara sudske troškove

100.000 dinara njemu lično

Ukupno oko 244.000 dinara zbog uvrede preko poruka/komentara", napisao je on, a onda dodao:

"Sad sam opet imao raspravu preko Vibera i skapirao sam koliko ozbiljno ovo može da ode. Zanima me da li je neko imao sličnu situaciju i da li su ovakve kazne realno normalne kod nas? Ne tražim savet kako da izbegnem kaznu, nego me zanima iskustvo ljudi i da li sudovi često ovako presuđuju za uvrede i vređanje preko poruka".

"Nije normalno"

U komentarima ispod objave usledila je žestoka rasprava, sa različitim stavovima - od onih koji smatraju da ovakve kazne nisu u skladu sa slobodom govora, do onih koji veruju da bi internet uvrede morale strože da se sankcionišu.

"Naravno da nije normalno jer sloboda govora bi trebala da postoji, takođe slobodu govora uključuju i uvrede, svakog odraslog čoveka ne treba da ga pogađaju tamo neke reči što je rekao onaj tamo neki", napisao je jedan korisnik.

"Ovo je uznemiravanje i maltretiranje"

Drugi se nije složio sa njim, te je dodao:

"Sloboda govora je sloboda izražavanja političke misli i izveštavanja, bar je očigledno da se na to odnosi. Problem je što je ovo uznemiravanje i maltretiranje privatne osobe, i tu on ima argument da ode kod sudije i traži da ovaj prestane i traži odštetu za stres".

Još jedan od komentatora ističe da su ovakve situacije i ranije mogle da imaju ozbiljne pravne posledice, ali kritikuje praksu tužbi zbog uvreda u svakodnevnim svađama:

"Uvek je i moglo ozbiljno da ode. S tim da je baš jadno da se tuži neko ko te u svađi dva puta uvredi. Kad bi svi to radili mislim da bi dnevno išlo 20.000 kazni po Srbiji.

"Svako ko vređa na internetu treba da bude kažnjen"

Za razliku od njega, jedan Srbin je izneo stav da bi trebalo uvesti strože kažnjavanje uvreda na internetu, kao i pojačan nadzor nad onlajn ponašanjem.

"I treba. Svako ko vređa na internetu treba da bude kažnjen. Napravio bih posebno odeljenje u policiji i sudstvu da svako može da bude kažnjen za klevetanje (po netu) ako ne postoji osnov. Pa da vidite kako bi se društvo normalizovalo. Društvo je užasno jer svako misli da može da vređa nekog preko interneta pa tako izbacuju frustraciju. Svet bi bio duplo bolje mesto da je to češća praksa da se ljudi kažnjavaju. Pa kad te lupe po prstima sledeći put ćeš da razmisliš da li ćeš da nekoga vređaš", zaključio je on.

Kurir/Espreso/Blic

