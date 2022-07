DOŽIVEO NAJVEĆU UVREDU U ŽIVOTU! Rajka nagrdili zato što je u sud došao u radnom odelu: Zar je sramota u Srbiji biti MAJSTOR!?

Rajko Aćimović, čuveni auto-električar, majstor iz Užica, kaže da je pre nekoliko dana u zgradi pravosudnih organa u Užicu doživeo najveću uvredu u životu kada mu je jedan predstavnik pravosuđa zamerio što je na suđenje došao u radnom odelu!

- Nesporno je da sam napravio prekršaj, nesporno je da ću kaznu kao građanin koji poštuje državu i pravosuđe platiti, ali strašno me je pogodilo pitanje s kojim sam pravom na suđenje došao u radnom odelu... Zbog te uvrede, a smatram to uvredom onoga što sam već 45 godina - majstor, električar, četiri noći nisam zaspao. I non-stop u glavi mi se vrti pitanje - da li je u današnjoj Srbiji sramota i uvreda za nekoga nositi radno odelo, da li nošenjem radnog odela izražavate nepoštovanje prema nekome - pita Rajko.

"Zbog te uvrede, a smatram to uvredom onoga što sam već 45 godina - majstor, električar, četiri noći nisam zaspao"

On pojašnjava da je njegovo radno odelo bilo čisto, kao i cipele, nedavno kupljeno, pa samim tim skoro novo, da su cipele plaćene 7.800, a pantalone više od 4.000 dinara, i da je na suđenje otišao pravo s radnog mesta.

- Svi koji me poznaju u Užicu, u okolini, znaju da sam 24 sata, kad je potrebno, na poslu, da me mogu pozvati u podne kao i u ponoć, u zoru, da sam uvek spreman da izađem na teren i pomognem ljudima i da radno odelo ne svlačim ponekad i ta 24 sata dnevno. Drugo, imam 60 godina i skoro 45 godina majstorskog staža, ja se onog što jesam, moje profesije, mog radnog odela ne stidim, pa me je i zbog toga još više povredilo to pitanje - kaže Rajko.

Dodaje da poštuje i državu i pravosudne organe, ali isto takvo poštovanje očekuje i za sebe, za svoju profesiju, svoje radno odelo.

- Da li je zaista moguće da je u današnjoj Srbiji sramota nositi radno odelo - ponavlja pitanje Rajko.

Kurir.rs/Zoran Šaponjić