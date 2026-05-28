Slušaj vest

Pošaljete budžet i destinaciju, a ponude agencija stižu direktno vama i to sve jednim klikom. Nova aplikacija Travelina menja način na koji planiramo putovanja, nudeći sve, od last minute aranžmana do online kredita i osiguranja, uverava Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA na predstavljanju ove platforme.

Korisnici putem aplikacije mogu rešiti pitanje putnog osiguranja, pomoći na putu, pa čak i online otvaranja računa u banci radi lakšeg plaćanja aranžmana.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA Aleksandar Seničić objasnio je da je ideja nastala kao odgovor na veliki broj informacija i ponuda sa kojima se putnici suočavaju.

Pomoć putnicima

- U ovom trenutku aplikacija je besplatna i već je dostupna na svim servisima za preuzimanje, dakle i za Apple telefone i za Android telefone. Ona je zamišljena ne kao još jedna aplikacija koja će samo da nam stoji u telefonu, nego da bude interaktivna u smislu pomoći putnicima da pronađu najbrže i najjednostavnije rešenje za svoja putovanja. Sa jedne strane, da damo dodatnu sigurnost kroz asistenciju koja je prisutna na samoj aplikaciji, i da možemo da sve ono što zahtevamo od jednog putovanja da dobijemo na jednom mestu - rekao je Seničić za Kurir.

Aplikacija Travelina Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, ponude agencija su zamišljene da budu na prvoj stranici same aplikacije.

- Dakle skrolovanjem tih ponuda, jednostavno jednim klikom prelazimo na onu ponudu koja nas zanima, dakle ukoliko želimo da nju izaberemo. Takođe, kod svih ponuda je integrisana i mogućnost da zovemo telefonom direktno iz aplikacije, dakle svi telefoni agencija - dodaje.

Ukoliko neko želi da putuje sa određenom agencijom da izabere samo njihove ponude.

"Zatraži ponudu"

- Dobra funkcionalnost, i mislim da će biti vrlo upotrebljiva, jeste last minute opcija, gde će ljudi to dosta koristiti. Aplikacija je specifična i jedinstvena i ima funkciju koja se zove "Zatraži ponudu". Dakle, postoji mogućnost da upišete destinaciju, datum, koliko ljudi će putovati i budžet koji ste planirali za putovanje, i da jednim klikom pošaljete zahtev za ponudu svim agencijama koje se nalaze u aplikaciji u tom trenutku. Sve ponude agencija stižu direktno u vaš inboks i vi imate uporedivost svih tih ponuda u svom inboksu, tako da kada izaberete onu koja vam odgovara, možete na najbolji mogući način da rešite problem oko putovanja - objasnio je Seničić.

Ne propustite Društvo Kako zaista funkcioniše otkaz putovanja i povraćaj novca: Oglasili se iz Jute i objasnili pravila

U ovom trenutku u sistemu se nalazi više od 40 turističkih agencija, a plan je da ih do kraja sezone bude više od 100.

Aplikacija je uvezana sa partnerskim firmama kako bi putnici na jednom mestu imali apsolutno sve što im je potrebno. Korisnicima je omogućeno onlajn otvaranje bankarskih računa i preuzimanje kartica, a uskoro će biti dostupno i onlajn kreditiranje za brzo finansiranje aranžmana. Takođe, pokriven je i segment osiguranja, pa se preko aplikacije mogu obezbediti putno zdravstveno osiguranje, polisa od otkaza putovanja, kao i neophodna asistencija i pomoć na putu za one koji putuju sopstvenim vozilom

- Dakle, sve na jednom mestu. I na kraju, kroz svoj profil možete da formirate QR kod koji je jedinstven, da dostavite agenciji kad se odlučite za određenu ponudu i da ostvarujete popuste kod svih partnera u aplikaciji - navodi Seničić.

Uskoro u ponudi i Srbija

Aplikacija je trenutno besplatna, ali će u narednom periodu biti uvedene pretplata za premijum korisnike.

- Aplikacija će ostati otvorena za sve da je gledaju, ali oni koji budu želeli da koriste sve pogodnosti aplikacije će imati neku mesečnu pretplatu. Mi verujemo da to neće koštati više od nekih 200-300 dinara mesečno. Aplikacija se trenutno odnosi na putovanja u inostranstvo, ali vrlo brzo, od septembra meseca, imaćemo kompletnu Srbiju i na aplikaciji - dodao je.