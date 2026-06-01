Slušaj vest

Dok hiljade vernika strpljivo satima čeka ispred hrama Svetog Save kako bi celivali pojas Presvete Bogorodice, dugotrajno stajanje može postati ozbiljan napor za telo.

Kako bi vam čekanje lakše palo, a noge i leđa izdržali višečasovni napor, Nemanja Vitković fizioterapeut predstavio je pet jednostavnih vežbi koje možete raditi u samom redu bez ikakve dodatne opreme.

Ovako možete da rasteretite donji deo leđa

- Ukoliko ste u redu ispred hrama Svetog Save, radite ovih pet vežbica kako biste lakše podneli čekanje. Ono što najčešće možete da radite to je da se podižete na prste, pa na petu. Na ovaj način pogurate vensku krv i biće vam mnogo lakše. Nećete imati onu težinu u nogama. Zatim radimo pomeranje karlice napred-nazad i to radimo onako polako kako bi rasteretili donji deo leđa - naveo je on.

Ne propustiteDruštvoNe tražite "deo" Bogorodičinog pojasa, to je zabluda: Hiljade ljudi u redu ispred Hrama, a evo šta su zapravo trakice koje vernici dobijaju
Pojas presvete Bogorodice.jpg
DruštvoSKORO POLA MILIONA LJUDI U HRAMU SVETOG SAVE! Poznato tačno koliko vernika se poklonilo pojasu Presvete Bogorodice: SPC o velikom odzivu! (FOTO)
0601nemanja nikolic (7).JPG
DruštvoOd danas novi režim u Hramu Svetog Save: Menjaju se pravila ulaska zbog ogromnih gužvi pred pojasom Bogorodice
Ljudi celivaju pojas Presvete Bogorodice

Kako se ne bi uspavali, obavezno stavite ruke iza leđa.

- Idemo dubok udah i istežemo grudni koš. Zadržimo desetak sekundi. Lagano izdah. I ovo obavezno ponovite nekoliko puta. Znači ruke što više pozadi da istegnemo grudne mišiće - savetuje Vitković.

Mini čučnjevi 

Naredna vežba koju svako može da radi su mini čučnjevi.

- Ne duboki, samo onako malo koliko da se rasterete donja leđa koja konstantno drže, kojima se stalno pravi pritisak. Zadržimo malo, vratimo se gore. Opustite ruke pored tela, nagnite glavu, zadržite lagano istezanje, pa lagano vratimo. Ponovimo to sa druge strane i ovo možete raditi takođe nekoliko puta. Znači koliko god vam prija, ponavljajte to - naglasio je.

Ne propustiteDruštvoCelivanjem pojasa Presvete Bogorodice narod je pokazao snagu jedinstva i vere: Plodove ovog čudesnog događaja ubiraćemo godinama, pa i vekovima pred nama
aaaaaa.jpg
DruštvoOdlučeno gde ide sav novac od priloga vernika za pojas Presvete Bogorodice: Veliki dar igumana Jefrema i odluka patrijarha Porfirija
WhatsApp Image 2026-05-20 at 18.03.11.jpeg
Društvo"Pojas Presvete Bogorodice me je vaskrsao!" Potresna ispovest igumana Vatopeda Jefrema: Bio sam na ivici smrti, pritisak mi je bio kao kod mrtvaca
pojas.jpg
DruštvoDO OVOG DATUMA ĆE POJAS PRESVETE BOGORODICE BITI U HRAMU SVETOG SAVE: Vernici čekaju i do 10 sati da bi se poklonili svetinji
pojas presvete Bogorodice Hram Svetog Save
DruštvoEvo šta treba da radite dok čekate u redu da celivate pojas Presvete Bogorodice: Otac Predrag upozorava šta je strogo zabranjeno dok stojite ispred Hrama
Otac Predrag Popović.jpg

01:47
Vernici preplavili Hram Svetog Save! Zbog ogromnog interesovanja svetinja ostaje do 5. juna u Beogradu - organizacija je odlična Izvor: Kurir televizija