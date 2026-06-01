Dok hiljade vernika strpljivo satima čeka ispred hrama Svetog Save kako bi celivali pojas Presvete Bogorodice, dugotrajno stajanje može postati ozbiljan napor za telo.

Kako bi vam čekanje lakše palo, a noge i leđa izdržali višečasovni napor, Nemanja Vitković fizioterapeut predstavio je pet jednostavnih vežbi koje možete raditi u samom redu bez ikakve dodatne opreme.

Ovako možete da rasteretite donji deo leđa

- Ukoliko ste u redu ispred hrama Svetog Save, radite ovih pet vežbica kako biste lakše podneli čekanje. Ono što najčešće možete da radite to je da se podižete na prste, pa na petu. Na ovaj način pogurate vensku krv i biće vam mnogo lakše. Nećete imati onu težinu u nogama. Zatim radimo pomeranje karlice napred-nazad i to radimo onako polako kako bi rasteretili donji deo leđa - naveo je on.

Kako se ne bi uspavali, obavezno stavite ruke iza leđa.

- Idemo dubok udah i istežemo grudni koš. Zadržimo desetak sekundi. Lagano izdah. I ovo obavezno ponovite nekoliko puta. Znači ruke što više pozadi da istegnemo grudne mišiće - savetuje Vitković.

Mini čučnjevi

Naredna vežba koju svako može da radi su mini čučnjevi.

- Ne duboki, samo onako malo koliko da se rasterete donja leđa koja konstantno drže, kojima se stalno pravi pritisak. Zadržimo malo, vratimo se gore. Opustite ruke pored tela, nagnite glavu, zadržite lagano istezanje, pa lagano vratimo. Ponovimo to sa druge strane i ovo možete raditi takođe nekoliko puta. Znači koliko god vam prija, ponavljajte to - naglasio je.