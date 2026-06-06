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Mislili ste da možete da napravite svadbu za "male pare"? Kada vidite koliko košta najjeftinije venčanje u Beogradu za 200 zvanica i šta sve morate da platite, dobro ćete razmisliti da li uopšte da stajete na ludi kamen.

Jedna agencija za organizaciju događaja objavila je detaljnu računicu za "najjeftiniju" svadbu u Beogradu od 200 gostiju, a krajnja cifra od preko 17.000 evra ostavila je mnoge u šoku.

Ako planirate svadbu za 200 zvanica, a budžet vam iznosi tačno 17.020 evra, najveća stavka je svakako sam restoran gde se cena po osobi računa 40 evra, što ukupno iznosi 8.000 evra. Odmah iza toga je muzika, za bend je potrebno izdvojiti 2.500 evra, dok su fotograf i video-produkcija zaokruženi na 1.000 evra.

Detaljan cenovnik po stavkama:

- Restoran (40 € po osobi) - 8.000 €

- Foto i video - 1.000 €

- Bend - 2.500 €

- DJ - 150 €

- Ozvučenje - 400 €

- Pozivnice - 300 €

- Iznajmljivanje venčanice - 500 €

- Odelo za mladoženju – 500 €

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Kumovi

- Torta - 400 €

- Iznajmljivanje event opreme (stolice, dekorativni tanjiri) - 1.000 €

- Zid za slikanje - 300 €

- Dekoracija prirodnim cvećem - 1.000 €

- Dekoracija mladenačkog stola - 500 €

- Prvi ples (dim i vatromet) - 250 €

- Matičar -120 €

- Frizura i šminka za mladu - 200 €

Mladenci plešu na venčanju
Foto: Shutterstock

"Kao učešće za stan"

Ova cifra šokirala je korisnike društvenih mreža.

- Ne mogu da verujem da ljudi daju ovolike pare za jedan dan. Zvati 200 ljudi, pa sa koliko njih ste stvarno u kontaktu? - napisala je jedna korisnica.

Korisnici su naveli da je "to dranje" sa cenama.

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- Mi smo tih 17.000 evra umesto na svadbu dali za učešće za stan. Svako ulaže svoj novac u ono što mu je bitno - navodi se u jednom od komentara.

I dok su mnogi u šoku zbog ove cifre, u komentarima se odmah oglasio veliki broj korisnika koji tvrde da su svadbe u prestonici zapravo još skuplje i da je danas u Beogradu nemoguće proći bez 20.000 evra.

- Da možete i vazduh bi naplaćivali - glasi jedan komentar.

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