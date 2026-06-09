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U Srbiji će do srede biti veoma toplo i sparno vreme, a od četvrtka sledi zahlađenje prvo na severu i zapadu zemlje, a u petak i u ostalim predelima sveže uz dnevnu temperaturu od 18 do 21 stepen, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. 

- Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 - najavio je RHMZ i dodao:

Vreme narednih dana 

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Foto: Shutterstock, Printscreen

- Do kraja sedmice promenljivo, u sredu i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33, u četvrtak temperatura u postepenom padu i to prvo na severu i zapadu zemlje gde će biti svežije za šest do osam stepeni u odnosu na sredu, dok će u petak u svim predelima najviša dnevna temperatura biti oko 20 stepeni.

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RHMZ za sredu najavljuje kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom očekuju posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

- U četvrtak u svim predelima nestabilno sa padavinama, a vetar će biti u pojačanju i skretanju na severozapadni. U petak se kiša očekuje još samo pre podne na jugu i istoku Srbije, dok će za vikend u većini mesta biti suvo, a padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo
Marko Čubrilo najavljuje hladnije vreme Foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je da će osveženje trajati do oko 16. juna, a zatim sledi i jače otopljenje.  

- Do kraja nedelje bi se zadražo relativno sveže i nestabilno uz povremene pljuskove i severozapadni vetar. Noći relativno sveže, dok bi se dnevni maksimum kretao od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Posle 16. bi se temperature polako vratile u okvire proseka, a posle 18. bi moglo uslediti dalje otopljenje - najavio je Čubrilo.

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