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Posle tropskih dana sa temperaturama i do 33 stepena danas u Srbiju stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom!

Sa severozapada zemlje će se proširiti i na ostale krajeve uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode - grad i olujni vetar - koje se sutra rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

- U petak (12.06.) promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje još ujutro na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umeren i jak, na istoku povremeno i olujni severozapadni vetar. Dnevne temperature od 20 do 24 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

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Foto: Shutterstock

Vremenska prognoza za vikend 

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- Za dane vikenda i u ponedeljak (13 - 15.06.) sveža jutra uz maksimalne temperature i dalje ispod proseka - u intervalu od 22 do 26 stepeni, a promenljiva oblačnost usloviće prolazno kratkotrajnu kišu ili pljusak, u subotu (13.06.) prvo u Vojvodini, a u nedelju (14.06.) i u oblastima južnije od Save i Dunava. I dalje će duvati umeren i jak severozapadni vetar.

Biometeoprološka prognoza

- Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaji sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja - navodi RHMZ.

Prognoza Ivana Ristića za naredne dane 

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da će ovo sveženje trajati četiri do pet dana.

- Naoblačenje koje je u toku noći stiglo sa severa i severozapada zahvatiće prvo Vojvodinu i zapadnbu Srbiju u ranim jutarnjim satima, a zatim će se polako širiti na ostale delove zemlje. Temperatura će biti u padu i kretaće se od 20 do 25 stepeni, a tamo gde bude više oblaka biće i ispod 20 stepeni - navodi Ristić i dodaje:

Ivan Ristić
Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

- U Beogradu će kiše biti popodne, ali se ne očekuje oluja i nevreme. Šanse za napogode daju modeli na jugozapadu zemlje, jugoistoku i jugu zemlje. Tamo ima šanse za dolazak olujnih oblaka i pljuskova, ali ne bi trebalo da bude većih problema. 

Ristić kaže da nakon ovog osveženja u drugoj polovini meseca stiže prvi toplitni talas.

Pakao i u julu 

Žena pored fontane
Nastavljaju se letnji dani i u septembru Foto: Jakov Milošević

- S kalendarskim početkom leta jača i toplotna kupola te nam stižu letnjih 35 stepeni. Polako ulazimo u taj topliji deo godine. Ima šanse za kratka osveženja do kraja juna, ali nas čekaju temperature do 30 stepeni - zaključuje Ristić i najavljuje nastavak tropskih temperatura i u julu s tim što će najtopliji deo meseca biti u trećoj dekadi. 

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