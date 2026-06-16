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U Srbiji danas u jutarnjim satima na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost.

Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 25 do 29. Tokom noći na severu i zapadu umereno naoblačenje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Zatim pretežno sunčano i toplije, sredinom sedmice u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, a zatim samo u planinskim krajevima istočne i južne Srbije uz dnevni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. 

Promena vremena, hladno i kišovito ujutru, preko dana pravo leto
Temperaturne oscilacije mogu ugroziti zdravlje Foto: Shutterstock

 - U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni - navodi RHMZ.

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Biometeorološka prognoza

- Smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

 Prognoza Marka Čubrila za naredne dane 

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, takođe najavljuje osetno svežije i netabino vreme za početak ove sedmice.

- Danas više sunca, ali sve do petka ne sasvim stabilno uz povremene grmljavinske pljuskove, dok se nepogode ne očekuju. Pljuskovi uglavnnom u brdsko-planinskim predelima, a u sredu i četvrtak se ponovo povremeno očekuju nad većim delom regiona. Duvaće severozapadni vetar. Noći vrlo sveže uz minimume od pet do 15 stepeni Celzijusa, dok će maksimumi biti u manjem porastu i u četvrtak bi se kretali od 23 do +29 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Marko Čubrilo
Marko Čubrilo najavio zahlađenje Foto: Kurir TV

- Petak ponovo stabilniji uz ređe pljuskove i malo topliji dok se od vikedna očekuje prvi, jači, topao talas koji bi trebao potrajati do oko 24.juna. Maksimumi bi se tada kretali od 29 do 34 stepena Celzijusa. Oko 24. se uz lokalne nestabilnosti očekuje blaže osveženje.

Do vikenda bez vrućine uz česte nestabilnosti zatim počinje prvi, jači, topao talas ovog leta - zaključio je Čubrilo. 

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