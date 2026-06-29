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U moru žive neke životinje sa kojima je poželjno izbeći bliski susret. Osim svima poznatih ježeva i meduza, postoje i takozvane otrovne ribe i to više vrsta.

Na Tasosu se više puta desilo da turisti nagaze otrovnu ribu na plaži Paradise Beach i na Alikiju. Zastupljene su verovatno podjednako na svim plažama, ali ove plaže su najviše posećene pa su najčešći slučajevi upravo tamo. I samo da naglasimo, ubodi ovih riba su vrlo retki i nema potreba za strah.

Uživajte dok ste na letovanju, a u tekstu ispod možete pročitati kako da odreagujete ako se slučajno desi da nagazite otrovnu ribu, ježa ili da vas opeče meduza.

RIBA PAUK (DRAKENA): veoma bolan ubod

Na području čitavog Mediterana, ali i na Jadranu, živi riba sa otrovnim bodljama koja se naziva različitim imenima. Grci je zovu Drakena, a kod nas je nazivaju riba pauk, zmajevka, dragana… U pitanju je riba veličine do 10cm i obično obitava u pesku i mulju polusakrivena.

Ima boju peska pa je nije lako primetiti. Na leđima ima crne bodlje koje pokreće ukoliko je nagazite i preko kojih ispušta otrov u vaše telo.

Ono što je karakteristično za ubod ove ribe jeste veoma jaka bol koji se razvija u svoj svojoj jačini do pola sata nakon uboda. Bol je toliko jaka da je jedva podnošljiva. Simptomi trovanja najčešće su samo lokalni, no ponekad se javljaju i opšti simptomi u vidu pojačanog znojenja, slabosti, vrtoglavice, mučnine i povraćanja.

Prilikom uboda najvažnije je da ostanete pribrani i da zatražite lekarsku pomoć kako biste eventualno primili injekciju protiv alergije ili antibiotik ako lekar proceni da je potrebno. Ne treba uvijati i zatvarati ubodno mesto. Ono što možete uraditi kao prvu pomoć za ublažavanje boli pre posete lekaru jeste da mesto uboda potopite u toplu vodu (sat i po ili duže), onoliko toplu koliko možete izdržati a da ne dođe do opekotina. Visoke temperature oslabljuju dejstvo otrova.

Osim kupača koji hodaju bosonogi po plićaku česte žrtve ribe pauka su ribari ili domaćice kod pripreme ribe za jelo. Stoga u nekim zemljama postoji zakonska obveza ribara da odmah nakon ulova odrežu otrovne bodlje.

Foto: Shutterstock

Ubod ribe ne izaziva smrt, već samo jaku bol ili u nekim slučajevima izraženije alergijske reakcije.

Škarpina ima takođe otrov u perajima, ima je u kamenjarima i do uboda dolazi uglavnom kod ribara, ne i kod kupača.

Iskustvo sa terena: Saveti iz Doma zdravlja na Sitoniji

U letnjim mesecima, zdravstveni radnici na Sitoniji često se susreću sa turistima koji dožive ubod ribe pauk (dragane). Na osnovu višegodišnjeg iskustva Branislava Kneginjića iz tamošnjeg doma zdravlja, donosimo vam ključne medicinske činjenice i savete za prvu pomoć. Ubod ove neugledne ribe, koja se tokom juna i letnjih meseci često ukopava u pesak u plićaku, može biti izuzetno neprijatan. Riba pauk na leđima ima bodlje koje luče otrov. Iako ovaj otrov u medicinskom smislu nije opasan po život i u praksi retko dovodi do komplikacija ili infekcija, on izaziva stravičan, oštar i nesnosan bol.

Ključna prva pomoć kod uboda: Otrov ribe pauk je termolabilan, što znači da ga visoka temperatura uspešno neutrališe. Najefikasniji način da odmah zaustavite bol jeste da povređeni deo tela (najčešće stopalo) što pre uronite u što topliju vodu – onoliko vruću koliko god možete da izdržite, a da se ne opečete. Na divljim plažama u ove svrhe može poslužiti i topao pesak ili čak topao auspuh motora. Toplota će brzo neutralisati delovanje otrova, nakon čega i bol nestaje. Ukoliko niste u prilici da odmah primenite ovu vrstu prve pomoći ili bol i pored toga ne prestaje, potrebno je javiti se u najbližu zdravstvenu stanicu gde lekari mogu dati lokalnu anesteziju koja trenutno blokira bol i sanira mesto uboda.

MEDUZE I VLASULJE: Prva pomoć kod žarenja

Meduza pravi opekotinu pomoću žarećih ćelija, kojima su pokriveni njeni pipci. Te ćelije ubrizgavaju otrov u telo čoveka, izazivajući oštar bol i žarenje.

Meduze se pojavljuju samo u određenim periodima u moru i često ih ima u jatima. Nisu sve meduze otrovne, ali svakako je potrebno izbegavati ih i ne proveravati njihovu opasnost.

Posle “ujeda” meduza najvažnije je da ostanete pribrani i izađete iz vode ili da pomognete drugome koji je u takvoj situaciji. Mesto žarenja treba ispirati isključivo morskom vodom, nikako slatkom jer ona može pogoršati simptome. Za ispiranje su pogodni i vino, rakija ili sirćetna kiselina (tečnosti koje sadrže metil alkohol). Pomaže i urin jer je bogat amonijakom.

Meduze i ronilac Foto: Shutterstock

Bitno je takođe da ne dodirujete ranu golim rukama jer ukoliko su na koži ostali pipci meduze, možete opeći i ruke. U tom slučaju najbolje je da ranu prekrijete morskim peskom, penom za brijanje ili brašnom i sastružete ostatke tupom stranom noža, turpijicom za nokte ili ako vam ništa od toga nije pri ruci onda ličnom kartom, kreditnom karticom…

Kada se na ove načine neutrališe otrov potrebno je primiti protivalergijsku injekciju, skloniti se sa sunca. Ukoliko osećate mučninu i nagon za povraćanjem neophodna je poseta lekaru.

U skoro svim prodavnicama se može kupiti roll on pod imenom AFTER BITE i služi za ublažavanje bola i nadutosti nakon uboda komaraca ali i nakon što nas opeče meduza.

MORSKI JEŽEVI: Kako bezbedno izvaditi bodlje

Morski ježevi takođe spadaju među otrovne životinje. Ježeva uglavnom ima u kamenitim delovima obale, nema ih u pesku.

Foto: Shutterstock

Nakon uboda bodlje se lome i ostaju u koži. Na mestu uboda dolazi do crvenila i otoka. Ako se ne uklone bodlje mogu prodreti dublje u kožu i izazvati veće probleme. Kao prva pomoć može poslužiti sirće. Najbolje je da ubodno mesto potopiti u sirće ili ako to nije moguće onda stavljati obloge od sirćeta. Naravno, ubodno mesto je poželjno dezinfikovati alkoholom kako bi se sprečile bakterijske infekcije. Nikako se ne preporučuje da sami vadite bodlje iglicom jer može doći do infekcija. Ukoliko su ubodi duboki najbolje je potražiti lekarsku pomoć.

INVAZIVNE VRSTE: Riba Lagokefalos (Zečija usna) – Uputstvo Grčkog Crvenog krsta

Poslednjih godina u grčkim morima primećeno je sve veće prisustvo invazivne vrste ribe poznate kao Lagokefalos (Lagocephalus sceleratus), u narodu prozvane i “zečija usna” zbog specifičnog izgleda vilice koja podseća na kljun.

Povodom ove pojave, Crveni krst Grčke izdao je zvanično saopštenje sa ključnim upozorenjima i jasnim uputstvima za prvu pomoć.

Važno upozorenje o konzumaciji: Ova riba u sebi sadrži izuzetno snažan neurotoksin (tetrodotoksin). Nijedan deo ove ribe nije bezbedan za jelo i konzumacija može biti smrtonosna! Ako je upecate, nikako je nemojte pripremati za hranu.

Šta ako vas riba ugrize? Sam ugriz ove ribe nije toksičan (ne ispušta otrov kroz ugriz), ali zbog izuzetno jake vilice nalik kljunu, njen ugriz može izazvati ozbiljne povrede, duboke rane i jako krvarenje. Prema zvaničnom uputstvu Odeljenja zdravstvene zaštite Crvenog krsta Grčke, u slučaju ujeda treba primeniti sledeće korake prve pomoći:

Hitno čišćenje rane: Odmah isperite ranu sa dosta tekuće čiste vode i sapuna. Napomena: Ne koristite lokalne antiseptike na svoju ruku, bez lekarskog recepta.

Zaustavljanje krvarenja: Čvrsto pritisnite ranu čistom gazom ili krpom. Ako je krvarenje jako, održavajte konstantan pritisak i, ukoliko je ujed na nozi ili ruci, držite povređeni ekstremitet podignutim.

Hitna medicinska pomoć: Odmah potražite lekara. Rana od ujeda ove ribe zahteva specijalizovanu negu, tetanus i eventualno šavove ako je rana duboka.

Udaljena područja: Ako se incident dogodio na nekoj divljoj ili udaljenoj plaži, ili je krvarenje nezaustavljivo, odmah pozovite Hitnu pomoć na broj 166 ili Evropski broj za hitne slučajeve 112, i održavajte pritisak na rani do dolaska lekara.