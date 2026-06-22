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Planirate put na more automobilom, a niste sigurni koliko novca treba da odvojite za usputne troškove? Saznajte tačnu računicu i detaljan izveštaj sa druma koji će vam olakšati planiranje letovanja.

Prva destinacija MONDO Patrole bila je jedno od omiljenih grčkih ostrva među turistima iz Srbije - Tasos. Njihov tekst prenosimo u celosti.

MONDO ekipa krenula je iz Beograda automobilom preko Severne Makedonije, graničnim prelazom Evzoni, kako bi zabeležila svaki detalj puta i precizno izračunala koliko je koštao dolazak do ostrva, ali i povratak kući.

Od trenutka polaska, pa sve do iskrcavanja trajektom u Tasosu, beležili su sve troškove - gorivo u Srbiji, putarine kroz Srbiju i Severnu Makedoniju, cenu trajekta na relaciji Keramoti-Tasos, kao i gorivo potrošeno tokom obilaska ostrva.

Posebno su vodili računa da računica obuhvati ceo put, od Beograda do Tasosa i nazad, jer upravo to najviše zanima vozače koji planiraju letovanje automobilom.

Cilj MONDO Patrole je jednostavan - da budućim putnicima pruži realnu sliku troškova i pokaže koliko je novca bilo potrebno za put do jedne od najpopularnijih letnjih destinacija.

Beograd-Tasos-Beograd:

Gorivo u Srbiji

Putovanje smo započeli u Beogradu, gde smo pre polaska ka Grčkoj napunili rezervoar do vrha.

Gorivo Srbija: oko 8.600 dinara (oko 73 evra)

Putarine kroz Srbiju

Vožnja auto-putem kroz Srbiju podrazumevala je naplatne rampe na putu ka granici sa Severnom Makedonijom, ali i iste troškove tokom povratka.

Pošto smo koristili TAG uređaj za elektronsku naplatu putarine, prolazak kroz naplatne rampe bio je jednostavniji, bez zadržavanja. Računali smo trošak za oba pravca - odlazak na Tasos i povratak nazad u Beograd.

Putarine Srbija (Beograd-Preševo-Beograd): oko 3.870 dinara (oko 33 evra)

Gorivo u Severnoj Makedoniji

Nakon prelaska granice iz Srbije, zaustavili smo se u Gevgeliji, gde smo dopunili rezervoar pre nastavka puta ka Grčkoj. Gorivo u Severnoj Makedoniji bilo je povoljnije u odnosu na Srbiju, pa smo za sipanje izdvojili oko 40 evra. Za taj iznos natočili smo približno 30-33 litra goriva.

Gorivo Severna Makedonija: oko 4.570 dinara (oko 39 evra)

Putarine kroz Severnu Makedoniju

Nakon prelaska granice nastavili smo kroz Severnu Makedoniju, koristeći njihovu mrežu auto-puteva do graničnog prelaza Evzoni.

Putarine Severna Makedonija (jedan pravac): oko 845 dinara (oko 7,2 evra / oko 443 denara)

Putarine kroz Grčku

Nakon ulaska u Grčku preko graničnog prelaza Evzoni nastavili smo ka Keramotiju. Za korišćenje grčkih auto-puteva plaćali smo putarine na nekoliko naplatnih stanica. Pošto smo se sa Tasosa vraćali preko Bugarske, trošak putarina bio je nešto manji nego da smo istom rutom išli i nazad.

Putarine Grčka: oko 1.872 dinara (oko 16 evra)

Putarina kroz Bugarsku

Za povratak u Srbiju nismo koristili istu rutu kojom smo došli na Tasos. Umesto preko Severne Makedonije, odlučili smo da se vratimo preko Bugarske.

Za razliku od Srbije, Severne Makedonije i Grčke, gde se putarine plaćaju na naplatnim rampama, u Bugarskoj je za korišćenje auto-puteva i državnih puteva neophodna elektronska vinjeta. Za naš povratak ka Beogradu bilo je dovoljno da kupimo vinjetu u vrednosti od svega nekoliko evra.

Bugarska vinjeta: oko 470 dinara (oko 4 evra)

Trajekt Keramoti-Tasos

Do Tasosa se može stići isključivo trajektom, pa je ovaj trošak neizostavan za sve koji na ostrvo dolaze automobilom. Mi smo se ukrcali u Keramoti, odakle trajekti redovno saobraćaju ka Tasosu tokom cele sezone.

U našem slučaju cena trajekta za jedan pravac iznosila je 39 evra - 27 evra za automobil i po 6 evra za svaku od dve osobe. Pošto smo istim putem išli i nazad, ukupan trošak trajekta za dve osobe i automobil iznosio je:

Trajekt Keramoti-Tasos-Keramoti: 78 evra

Gorivo na Tasosu

Automobil nam je bio neophodan za obilazak ostrva, pa smo tokom boravka napravili čak dva puna kruga oko Tasosa, obišli neke od najpoznatijih plaža, ali i manje poznate uvale i divlje plaže do kojih se stiže isključivo kolima.

Zbog brojnih vožnji po ostrvu morali smo da dopunimo rezervoar, pa smo na Tasosu natočili jedan pun rezervoar goriva. S obzirom na to da se cena goriva u Grčkoj kreće oko 1,75 evra za dizel, pun rezervoar nas je koštao približno 90 do 100 evra.

Gorivo Tasos: oko 100 evra

Konačna računica

Kada se saberu svi troškovi - gorivo u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Grčkoj, putarine kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Grčku, bugarska vinjeta, kao i trajekt za automobil i putnike - dobija se realna cena kompletnog putovanja.

Ukupan trošak puta Beograd-Tasos-Beograd iznosio je oko 350 evra, odnosno oko 41.050 dinara.

Naravno, konačna cifra može da bude nešto niža ili viša u zavisnosti od potrošnje automobila, broja putnika i kretanja cena goriva, ali ova računica daje prilično realan pregled troškova sa kojima mogu da računaju turisti koji se na Tasos upute automobilom iz Srbije.

UKUPNO - 350,2 €

U dinarima:

Gorivo Srbija: 8.600 din

Putarine Srbija: 3.870 din

Gorivo Severna Makedonija: 4.570 din

Putarine Severna Makedonija: 845 din

Putarine Grčka: 1.872 din

Bugarska vinjeta: 470 din

Trajekt: 78 € = 9.126 din

Gorivo na Tasosu: 100 € = 11.700 din

UKUPNO: oko 41.050 dinara