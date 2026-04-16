Slušaj vest

Letovanje u Grčkoj više nije jeftino kao nekada, ali za mnoge i dalje predstavlja dobar odnos cene i onoga što se dobija.

Jedno od najčešćih pitanja pred putovanje je upravo: koliko košta letovanje u Grčkoj i koliko novca treba poneti na odmor?

Portal Grčka info piše da odgovor najviše zavisi od toga kako putujete, gde letujete i kakav odmor želite.

Nije isto da li putujete kolima na Halkidiki, boravite u apartmanu, deo obroka pripremate sami i dane organizujete po sopstvenom ritmu ili birate popularno ostrvo, večere u restoranima i beach barove tokom većeg dela dana. Upravo zbog toga ukupni troškovi odmora mogu dosta da variraju, pa je korisno unapred sagledati sve stavke koje ulaze u budžet za letovanje u Grčkoj.

U nastavku teksta je pregled najvažnijih troškova i cene koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja odmora: put, smeštaj, hranu, plažu i svakodnevne troškove tokom boravka.

Portal Grčka info osvrnuo se pre svega na destinacije u kojima tradicionalno letuje najveći broj turista iz Srbije i regiona. To su pre svega Halkidiki, Tasos, Lefkada i pojedina mesta u Solunskoj i Olimpskoj regiji. Upravo zbog toga su primeri cena u tekstu uglavnom zasnovani na iskustvima i troškovima sa tih područja, jer većini putnika mogu dati najrealniju predstavu o budžetu potrebnom za letovanje u Grčkoj.

Naravno, cene u Grčkoj mogu značajno varirati u zavisnosti od destinacije. Na popularnim ostrvima kao što su Santorini, Mikonos ili neka manja ekskluzivna ostrva u Kikladima, troškovi smeštaja, restorana i beach barova često su primetno viši. S druge strane, u manjim mestima na kopnu ili na manje razvijenim ostrvima moguće je pronaći i povoljnije opcije.

Zbog toga ovaj vodič treba posmatrati kao okvirnu procenu troškova za najčešće turističke destinacije koje biraju naši turisti.

Da li se cene u Grčkoj razlikuju tokom sezone

Cene u Grčkoj mogu značajno varirati u zavisnosti od perioda putovanja. Najviši troškovi obično su u julu i avgustu, kada je turistička sezona na vrhuncu. U junu i septembru smeštaj i pojedine usluge često su nešto povoljniji, dok su temperature i vreme za kupanje i dalje veoma prijatni.

Zbog toga mnogi turisti iz Srbije sve češće biraju upravo ove mesece za letovanje u Grčkoj.

Trošak puta do Grčke

Za većinu turista iz Srbije najčešći način putovanja do Grčke je automobil. Putovanje kolima mnogima pruža veću slobodu kretanja, mogućnost da se ponesu dodatne stvari za plažu ili decu, kao i fleksibilnost da se tokom odmora obiđu različite plaže i mesta.

Ukupan trošak puta zavisi od više faktora - grada polaska, potrošnje vozila, trenutne cene goriva, ali i od toga do koje destinacije u Grčkoj putujete. Nije isto da li putujete do Halkidikija, Tasosa, Lefkade ili Peloponeza, jer se razdaljine značajno razlikuju.

Kao primer možemo uzeti put iz Beograda do Halkidikija, koji je jedna od najčešćih ruta za turiste iz Srbije.

• udaljenost: oko 700 km

• prosečna potrošnja vozila: oko 7 l / 100 km

• cena goriva: oko 1.70-1.90 € po litru

Na osnovu ovih parametara, trošak goriva u jednom pravcu iznosi približno:

• oko 85-95 €

Za povratak je potrebno računati isti iznos, pa ukupno gorivo za put može biti:

• oko 170-190 €

Ukoliko automobil ima manju potrošnju, na primer dizel vozilo ili hibrid, trošak može biti i nešto niži. Sa druge strane, kod većih porodičnih vozila, SUV modela ili automobila sa punim prtljažnikom i klima uređajem uključenim tokom cele vožnje, potrošnja može biti i nešto veća.

Važno je imati u vidu i to da mnogi vozači gorivo dopunjuju u Makedoniji ili u Grčkoj, gde cena po litru može biti drugačija nego u Srbiji, pa i to može uticati na konačan trošak puta.

Naravno, konačan iznos uvek zavisi od potrošnje automobila, cene goriva u trenutku putovanja i eventualnih dodatnih vožnji tokom boravka u Grčkoj. Ako želite da proverite aktuelne cene, pogledajte i tekst Cene benzina i goriva u Grčkoj i na putu do nje.

Putarine i vinjete na putu do Grčke

Na putu iz Srbije ka Grčkoj postoje putarine ili vinjete, u zavisnosti od rute kojom putujete. Najčešće se u Grčku putuje preko Makedonije ili preko Bugarske, ređe preko Albanije, a izbor rute često zavisi od destinacije u Grčkoj, gužvi na granicama i ličnih navika vozača.

U oba slučaja trošak putarina nije veliki u odnosu na ukupne troškove putovanja, ali je dobro unapred znati koliko okvirno treba planirati.

Ruta preko Makedonije

Ako putujete preko Severne Makedonije, putarine se plaćaju na autoputu na naplatnim rampama. Plaćanje je moguće u evrima, lokalnoj valuti, odnosno denarima, ali i karticama na većini naplatnih stanica.

Prosečne putarine:

Makedonija

• autoput Tabanovce - Gevgelija: oko 7 € u jednom pravcu

Ova deonica ima više naplatnih rampi, ali ukupni zbir za putnički automobil obično iznosi oko 7 evra.

Grčka do Soluna

• autoput Evzoni - Solun: oko 3-4 €

Nakon ulaska u Grčku preko graničnog prelaza Evzoni postoji jedna naplatna rampa pre Soluna.

Ova ruta je najčešći izbor turista koji putuju na:

• Halkidiki

• Solunsku regiju

• Olimpsku regiju

Prednost ove rute je kraća udaljenost i manji broj kilometara autoputa.

Ruta preko Bugarske

Ako putujete preko Bugarske, sistem naplate je drugačiji. Umesto klasičnih rampi koristi se vinjeta, koja omogućava korišćenje autoputeva i brzih saobraćajnica u određenom vremenskom periodu.

Bugarska vinjeta za putnički automobil:



• oko 8 € za nedeljnu vinjetu i oko 15 € za mesečnu vinjetu

Vinjeta se može kupiti:

• online pre putovanja

• na benzinskim pumpama

• na prodajnim mestima blizu granice

Ova ruta se često koristi za putovanja ka:

• Kavali i Tasosu

• Solunskoj regiji

• istočnoj Makedoniji i Trakiji

U Grčkoj se nakon ulaska iz Bugarske putarine plaćaju samo na određenim autoputevima, pa ukupni troškovi mogu biti nešto niži nego na ruti preko Severne Makedonije.

Koliko koštaju putarine od Srbije do Grčke - primer rute

Primer rute iz Beograda do Halkidikija preko Makedonije:

Srbija

• autoput Beograd - Preševo: oko 15 €

Makedonija

• autoput Tabanovce - Gevgelija: oko 5 €

Grčka

• autoput Evzoni - Solun: oko 2-3 €

Ukupno u jednom pravcu:

• oko 22-23 €

Za povratak:

• oko 44-46 €

Primer rute preko Bugarske:

Srbija

• autoput do granice: oko 10-15 €

Bugarska

• nedeljna vinjeta: oko 8 €

Grčka

• autoputevi posle granice: oko 2-3 €

Ukupno u jednom pravcu:

• oko 20-26 €

Važno je napomenuti da se cene putarina mogu povremeno menjati, pa je dobro pre puta proveriti aktuelne iznose. Takođe, mnogi vozači koriste elektronske uređaje za naplatu putarine, odnosno TAG, na autoputevima u Srbiji i Grčkoj, jer to omogućava brži prolazak kroz naplatne rampe i izbegavanje čekanja u kolonama tokom letnje sezone.

Putno osiguranje i osiguranje za automobil

Iako nije obavezno, putno zdravstveno osiguranje je preporučljivo za sve koji putuju u Grčku. Ono pokriva troškove lekarskih pregleda, hitne medicinske pomoći ili bolničkog lečenja tokom boravka u inostranstvu.

Cena putnog osiguranja obično nije visoka i za desetodnevno putovanje najčešće iznosi:

• oko 10-20 € po osobi

Mnoge porodice odlučuju se za porodične polise koje mogu biti nešto povoljnije nego pojedinačne.

Kada je u pitanju automobil, važno je proveriti da li vaše auto-osiguranje pokriva vožnju u inostranstvu. Većina vozila registrovanih u Srbiji ima međunarodno osiguranje, odnosno zelenu kartu, koje važi i za Grčku.

Pre polaska na put dobro je proveriti šta tačno vaše auto-osiguranje uključuje. Neke usluge mogu biti veoma korisne tokom dužih putovanja, naročito kada se putuje na udaljenije destinacije u Grčkoj.

Parking u turističkim mestima

U većini turističkih mesta u Grčkoj parking je besplatan, posebno u manjim letovalištima i ispred apartmana. U centrima većih gradova kao što su Solun ili Atina parking može biti ograničen ili se naplaćuje.

U turističkim mestima na Halkidikiju, Tasosu ili Lefkadi parking je često dostupan u blizini smeštaja ili plaže, ali tokom sezone i na posećenijim lokacijama potraga za slobodnim mestom može potrajati.

U mnogim letovalištima apartmani imaju obezbeđen parking za goste u okviru dvorišta ili neposredno ispred objekta, što je velika prednost tokom sezone. Čak i kada smeštaj nema privatno parking mesto, u većini manjih mesta moguće je parkirati u obližnjim ulicama bez dodatne naplate.

U popularnijim mestima i na poznatim plažama tokom jula i avgusta može se desiti da parking bude popunjen u kasnijim jutarnjim satima. Zbog toga mnogi turisti koji dolaze kolima biraju da na plažu krenu ranije, kada je lakše pronaći slobodno mesto.

Na pojedinim organizovanim plažama postoje i uređeni parking prostori koji se naplaćuju, ali cena je obično simbolična i najčešće iznosi nekoliko evra za ceo dan.

U većim gradovima situacija je drugačija. U centru Soluna i Atine parkiranje na ulici je često vremenski ograničeno i reguliše se kroz zone i parking aparate, dok su garaže bezbednija, ali nešto skuplja opcija.

Zbog toga se turistima koji planiraju obilazak većih gradova često preporučuje da automobil ostave u nekoj od garaža i da se kroz centar kreću pešice. U većini turističkih mesta u Grčkoj udaljenosti nisu velike, pa se veliki deo sadržaja može obići bez potrebe za stalnim korišćenjem automobila.

Trajekti za grčka ostrva

Ako letujete na nekom od grčkih ostrva, potrebno je u planiranju budžeta uračunati i cenu trajekta. Iznos zavisi od rute, trajanja plovidbe, veličine automobila i broja putnika u vozilu. Za neka ostrva trajekt je jedini način dolaska automobilom, dok se do pojedinih može stići i mostom.

Primeri najčešćih trajektnih linija:

Keramoti - Tasos

• automobil: oko 20-25 €

• odrasla osoba: oko 5 €

Ovo je najkraća i najpopularnija trajektna linija za Tasos. Plovidba traje oko 35-40 minuta, a tokom sezone trajekti polaze vrlo često, na svakih 30-60 minuta.

Lefkada

• pokretni most je besplatan

Lefkada je jedno od retkih grčkih ostrva do kojeg se može stići automobilom bez trajekta, jer je ostrvo povezano pokretnim mostom sa kopnom. Most se povremeno podiže kako bi prošli brodovi, ali se prelazak ne naplaćuje.

Igumenica - Krf

• automobil: oko 45-55 €

• osoba: oko 10-15 €

Plovidba od luke Igumenica do Krfa traje oko sat i po, a tokom dana postoji veliki broj polazaka.

Killini - Zakintos

• automobil: oko 35-45 €

• odrasla osoba: oko 12-15 €

Trajekt iz luke Killini do Zakintosa plovi oko 1 sat i 15 minuta i predstavlja glavnu vezu ovog ostrva sa kopnom.

Killini - Kefalonija, luka Poros

• automobil: oko 45-55 €

• odrasla osoba: oko 15-18 €

Plovidba do Kefalonije traje oko sat i po, a trajekti tokom sezone saobraćaju više puta dnevno.

Ako putujete na neko od ostrva sa automobilom, treba računati i cenu trajekta za sve putnike u vozilu. Na primer, četvoročlana porodica sa jednim automobilom za trajekt do ostrva kao što su Zakintos ili Kefalonija obično plaća približno 70-110 € u jednom pravcu.

Na pojedinim linijama postoje i dodatne opcije poput karata za kabine, rezervisanih sedišta ili bržih trajekata, ali većina putnika koji putuju kolima koristi standardne karte za palubu.

Trajektne karte se u većini slučajeva mogu kupiti i na licu mesta u lukama neposredno pre polaska. Ipak, tokom letnje sezone i u periodima većeg saobraćaja preporučuje se da se karta rezerviše unapred kako biste izbegli čekanje ili popunjene polaske.

Takođe je važno doći u luku nešto ranije, obično 30-60 minuta pre polaska, kako bi se automobil na vreme ukrcao na trajekt, naročito u špicu turističke sezone kada su trajekti često potpuno popunjeni.

Cena smeštaja u Grčkoj

Cena smeštaja u Grčkoj može značajno da varira i zavisi od više faktora. Najveći uticaj na cenu imaju destinacija, period putovanja i blizina mora, ali i veličina apartmana, opremljenost i popularnost samog letovališta.

Najvažniji faktori koji utiču na cenu smeštaja su:

• destinacija i popularnost mesta

• termin putovanja, jun, jul, avgust ili septembar

• udaljenost od plaže

• veličina apartmana i broj osoba

• kvalitet i opremljenost smeštaja

U najtraženijem delu sezone, tokom jula i avgusta, cene su obično najviše. U junu i septembru isti apartmani mogu biti primetno povoljniji, ponekad i za 20-30%. Za porodice sa decom najčešći izbor su apartmani za 3 ili 4 osobe, koji obično imaju jednu spavaću sobu i dnevni boravak sa dodatnim ležajem ili kaučem na razvlačenje.

U nastavku su okvirne prosečne cene takvih apartmana tokom glavne letnje sezone.

Halkidiki

• apartman za 3 osobe: oko 70-110 € po noći

• apartman za 4 osobe: oko 90-150 € po noći

Cene su obično nešto niže u mestima kao što su mirnija letovališta na Kasandri ili Sitoniji, dok su popularna mesta bliže Solunu ili poznati beach barovi često skuplji.

Tasos

• apartman za 3 osobe: oko 60-120 €

• apartman za 4 osobe: oko 90-160 €

Na Tasosu cene dosta zavise od lokacije i blizine mora. Apartmani u prvim redovima od plaže ili u poznatim letovalištima obično imaju višu cenu.

Lefkada

• apartman za 3 osobe: oko 70-130 €

• apartman za 4 osobe: oko 110-170 €

Lefkada je poslednjih godina jedno od popularnijih ostrva među turistima iz regiona, pa su u nekim mestima cene nešto više nego na severu Grčke.

Ako uzmemo kao primer deset dana letovanja u sezoni, okvirni trošak smeštaja za porodicu sa jednim ili dvoje dece može izgledati ovako:

• apartman za 3 osobe: približno 700-1300 €

• apartman za 4 osobe: približno 1100-1700 €

Naravno, moguće je pronaći i povoljnije opcije, naročito u manjim mestima ili ako se rezervacija napravi ranije. Sa druge strane, luksuzniji apartmani, noviji objekti ili smeštaj na samoj obali mora mogu biti i znatno skuplji od proseka.

Cene hrane u Grčkoj

Hrana može biti jedan od većih troškova tokom letovanja, posebno ako se često jede u restoranima ili tavernama. Ukupan trošak zavisi od toga da li uglavnom jedete brzu hranu, kuvate u apartmanu ili svakodnevno odlazite na ručak i večeru u restorane.

U većini turističkih mesta postoji veliki izbor - od giros barova i pekara do klasičnih taverni i restorana sa morskim specijalitetima. Zbog toga je moguće organizovati obroke tako da troškovi budu vrlo umereni, ali i znatno viši ako se često naručuju riba i morski plodovi.

Najčešće cene brze hrane:

• giros pita: 3.50-4.50 €

• pizza slice: 3-4 €

• sendvič: 3-5 €

• tost sendvič: 3-4 €

• palačinke, slatke: 4-6 €

• pomfrit: 3-4 €

Brza hrana je često najpovoljnija opcija za ručak tokom dana na plaži ili u šetnji kroz mesto.

U restoranima i tavernama cene su, naravno, nešto više, ali porcije su obično velike i često se dele između više osoba.

Primeri cena u restoranima:

• giros porcija: 8-12 €

• souvlaki porcija: 9-12 €

• piletina sa roštilja: 10-14 €

• lignje na žaru ili pržene: 14-20 €

• riba u taverni: 15-25 €

• musaka: 9-13 €

• salata, na primer grčka salata: 6-10 €

• pomfrit ili prilozi: 3-5 €

Cena večere zavisi od izbora jela i pića. Ako se naruče salata, jedno ili dva glavna jela i piće, račun obično izgleda ovako:

Večera za dve osobe u taverni obično košta:

• 30-50 €

Porodica sa decom u restoranu često plaća:

• 50-80 €

Ako se naručuju riba, morski plodovi ili više jela za deljenje, račun može biti i veći.

Sitni svakodnevni troškovi na letovanju

Tokom letovanja postoji i mnogo manjih troškova koji se svakodnevno ponavljaju - voda, sladoled, kafa, voće ili peciva iz pekare.

Primeri cena:

• flaširana voda 0.5 l: oko 0.50-1 €

• voda 1.5 l: 0.30-0.60 €

• kugla sladoleda: 2-3 €

• espresso kafa: 2-3 €

• freddo espresso ili freddo cappuccino: 3-4 €

• pecivo ili burek u pekari: 2-4 €

• kroasan: 2-3 €

• sveže voće: 2-4 € po kilogramu

Za porodicu sa decom ovi svakodnevni sitni troškovi obično iznose:

• oko 10-20 € dnevno

Naravno, iznos može biti i veći ako se često kupuju sladoledi, napici ili kafa na plaži.

Izleti i dodatne aktivnosti tokom letovanja

Tokom odmora mnogi turisti odlučuju se i za različite izlete koji mogu predstavljati dodatni trošak tokom letovanja. To mogu biti organizovani izleti brodom, obilazak obližnjih ostrva, poseta manastirima, izleti u veće gradove poput Soluna ili Atine, kao i razne aktivnosti na moru poput iznajmljivanja čamca, skutera ili odlaska na ronjenje.

Cena izleta zavisi od destinacije i vrste aktivnosti, ali se najčešće kreće u rasponu od približno 20 do 60 € po osobi. Porodice sa decom često biraju izlete brodom ili jednodnevne ture do poznatih plaža i prirodnih atrakcija u okolini letovališta.

U većini letovališta u Grčkoj dostupni su i organizovani izleti koji uključuju obilazak poznatih plaža, ostrva ili znamenitosti, pa mnogi turisti unapred proveravaju i cene izleta u Grčkoj kako bi lakše planirali budžet za odmor.

Važno je napomenuti da izleti nisu obavezan deo letovanja i da mnogi turisti uopšte ne planiraju ovakav trošak. Zbog toga oni nisu uključeni u ukupnu procenu budžeta u ovom tekstu, već predstavljaju dodatnu opciju za one koji žele da tokom odmora obiđu i druga mesta u okolini destinacije.

Cene u supermarketima

Mnogi turisti deo obroka pripremaju u apartmanu, posebno doručak ili večeru. Kupovina u supermarketima može značajno smanjiti troškove hrane tokom letovanja.

Primeri cena:

• hleb: 0.90-1.50 €

• mleko: 1.30-1.80 €

• jogurt: 1-2 €

• voda 1.5 l: 0.30-0.60 €

• paradajz: 2-3 € / kg

• krastavac: oko 1-2 € / kg

• sir feta: 8-12 € / kg

• piletina: 6-9 € / kg

• testenina: 1-2 €

• pivo u limenci: 1-2 €

• sok: 1.50-3 €

Kupovina osnovnih namirnica za jedan dan obično iznosi:

• oko 10-20 € za dve osobe

• oko 20-30 € za porodicu sa decom

Zbog toga mnoge porodice kombinuju obroke - na primer, doručak i večeru pripremaju u apartmanu, dok ručak ili večeru povremeno jedu u restoranu. Na taj način ukupni trošak hrane tokom letovanja može ostati u razumnim okvirima.

Plaćanje karticama i kešom u Grčkoj

U većini restorana, prodavnica, kafića i beach barova u Grčkoj danas je moguće plaćanje karticama. Kartice se široko koriste, naročito u turističkim mestima i većim gradovima, pa većina posetilaca bez problema može da plaća karticom tokom većeg dela odmora.

Kartice se najčešće prihvataju u:

• restoranima i tavernama

• supermarketima

• šoping centrima

• benzinskim pumpama

• trajektnim lukama i na trajektima

Najčešće prihvaćene kartice su Visa i Mastercard, dok se beskontaktno plaćanje takođe vrlo često koristi.

Ipak, iako su kartice široko prihvaćene, gotovina je i dalje veoma zastupljena u svakodnevnom prometu. U mnogim manjim prodavnicama, pekarama, pijacama ili na pojedinim plažama često se plaća upravo gotovinom.

Zbog toga je dobro uvek imati i manju količinu gotovine za sitne troškove tokom dana, kao što su:

• voda ili sladoled

• pecivo iz pekare

• kupovina na lokalnoj pijaci

• sitni troškovi na plaži

Dakle, u Grčkoj gotovo svuda primaju gotovinu. Većina turista kombinuje oba načina - karticu za veće troškove i gotovinu za svakodnevne sitnice.

Bankomati su dostupni u gotovo svim turističkim mestima, pa je podizanje gotovine moguće tokom celog odmora. Pre puta je dobro proveriti kolika je provizija banke za podizanje novca u inostranstvu, jer ona može varirati u zavisnosti od banke i kartice.

Cene na plaži - ležaljke, suncobrani, piće

Na većini organizovanih plaža u Grčkoj ležaljke i suncobrani su deo ponude beach barova ili taverni. Model korišćenja ležaljki može da se razlikuje od plaže do plaže, ali u praksi postoje dva najčešća načina.

Najčešći modeli su:

• ležaljke uz minimalnu konzumaciju

• plaćanje seta ležaljki

Kod sistema minimalne konzumacije gost dobija ležaljke i suncobran, ali je potrebno da naruči piće ili hranu u određenom iznosu. To najčešće znači da se naruče kafa, voda, sok ili koktel, a ležaljke se tada koriste bez dodatne naplate.

Kod drugog modela plaća se komplet ležaljki i suncobrana bez obzira na konzumaciju, dok se piće ili hrana plaćaju posebno.

Prosečne cene mogu dosta da variraju u zavisnosti od popularnosti plaže, opremljenosti beach bara i same destinacije.

Prosečne cene:

Halkidiki

• minimalna konzumacija: 5-10 € po osobi

• set ležaljki, na popularnijim plažama: 10-20 €

Na poznatijim beach barovima na Halkidikiju minimalna konzumacija ponekad može biti i nešto viša tokom jula i avgusta.

Lefkada

• set ležaljki: 15-20 €

• na nekim poznatim plažama: 20-30 €

Na Lefkadi se na mnogim plažama ležaljke plaćaju kao komplet, dok je na pojedinim mestima moguće doneti i sopstveni suncobran.

Tasos

• minimalna konzumacija: oko 5-10 € po osobi

• na pojedinim plažama set ležaljki: 10-20 €

Na Tasosu su ležaljke na većini organizovanih plaža vezane za konzumaciju u beach baru. U praksi to znači da je potrebno naručiti piće ili hranu u određenom iznosu kako bi se koristile ležaljke i suncobran. Na popularnijim plažama i u poznatim beach barovima sve češće postoji i fiksna cena za set ležaljki.

Važno je napomenuti da na velikom broju grčkih plaža postoji i slobodan deo gde je moguće postaviti sopstveni suncobran i peškir bez ikakve naplate.

Koliko košta kafa u Grčkoj

Kafa je važan deo svakodnevnog života u Grčkoj i često predstavlja nezaobilazan deo odmora. Mnogi turisti započinju dan jutarnjom kafom u kafiću ili beach baru, a tokom dana se kafa često pije i na plaži, uz more ili u šetnji kroz mesto.

U Grčkoj su posebno popularne hladne kafe koje se piju tokom toplih letnjih dana, a najčešće su freddo espresso i freddo cappuccino. Ove kafe su gotovo zaštitni znak grčke kulture ispijanja kafe.

Prosečne cene kafe u kafićima i beach barovima su:

• espresso: 2-3 €

• freddo espresso: 3-4 €

• freddo cappuccino: 3.5-4.5 €

Pored ovih najčešćih vrsta kafe, u ponudi su i druge varijante:

• cappuccino: 3-4 €

• frappe: 2.5-3.5 €

• latte: 3.5-4.5 €

Cene mogu biti nešto niže u manjim mestima i lokalnim kafićima, dok su u popularnim beach barovima ili u centrima većih gradova često nešto više.

U mnogim beach barovima kafa se može naručiti dok koristite ležaljke na plaži. U tom slučaju ona često ulazi u minimalnu konzumaciju koja je potrebna za korišćenje ležaljki i suncobrana, pa jedno ili dva pića po osobi obično omogućavaju boravak na ležaljkama tokom većeg dela dana.

Koliko košta giros u Grčkoj

Giros je jedno od najpopularnijih jela brze hrane u Grčkoj i za mnoge turiste nezaobilazan deo svakog letovanja. Najčešće se jede u obliku giros pite - pita hleb punjen mesom, pomfritom, povrćem i tzatziki sosom.

Giros je popularan jer je ukusan, brzo se priprema i relativno je povoljan u odnosu na obrok u restoranu.

Prosečne cene girosa u Grčkoj su:

• giros pita: 3.50-4.50 €

• giros pita u popularnim turističkim mestima: 4-5 €

• giros porcija, meso sa pomfritom, salatom i pitom: 8-12 €

Cena može zavisiti od vrste mesa, svinjetina, piletina ili mešano meso, veličine porcije i samog mesta gde kupujete giros.

U manjim mestima i lokalnim giros barovima cena je često nešto niža, dok u najpopularnijim turističkim zonama može biti i nešto viša.

Za porodicu sa decom giros je često najpovoljnija opcija za brz ručak ili večeru, jer četiri giros pite obično koštaju između 14 i 20 €, što je znatno manje nego obrok u restoranu.

Primer - par

• gorivo: oko 160-180 €

• putarine: oko 44-46 €

• smeštaj: 700-900 €

• hrana: 250-350 €

• plaža i piće: 120-200 €

Ukupno zaokruženo:

• oko 1300-1700 €

Primer - četvoročlana porodica

• gorivo: oko 160-180 €

• putarine: oko 44-46 €

• smeštaj: 900-1300 €

• hrana: 400-600 €

• plaža, sladoledi i piće: 200-300 €

Ukupno zaokruženo:

• oko 1700-2400 €

Da li je letovanje u Grčkoj i dalje povoljno

Letovanje u Grčkoj i dalje može biti povoljno u poređenju sa mnogim drugim evropskim destinacijama. Posebno kada se putuje automobilom i boravi u apartmanima, ukupni troškovi mogu biti značajno niži nego u hotelskim aranžmanima ili na popularnim turističkim ostrvima zapadne Evrope.

Mnogi turisti pre putovanja pokušavaju da procene koliko novca poneti u Grčku za letovanje, a upravo okvirni pregled troškova može pomoći da se budžet lakše planira.

Najveći troškovi letovanja u Grčkoj

Za većinu turista najveći deo budžeta za letovanje u Grčkoj odlazi na nekoliko osnovnih stavki:

• smeštaj

• put do destinacije, gorivo i putarine

• hranu i restorane

• svakodnevne troškove na plaži

Kada se svi ovi troškovi saberu, desetodnevno letovanje u Grčkoj za par obično iznosi oko 1300-1700 €, dok četvoročlana porodica najčešće potroši između 1.700 i 2.400 €, u zavisnosti od destinacije i načina odmora.

Završna procena troškova letovanja u Grčkoj

Koliko novca ćete potrošiti tokom odmora u Grčkoj najviše zavisi od načina putovanja, izbora smeštaja i navika tokom boravka. Neki turisti većinu obroka pripremaju u apartmanu i troše manje, dok drugi češće odlaze u restorane, beach barove ili na izlete.

Prednost letovanja u Grčkoj je upravo u tome što se troškovi mogu relativno lako prilagoditi - od jednostavnijeg odmora do komfornijeg boravka uz restorane, izlete i beach barove.

Dobro je unapred steći okvirnu predstavu o troškovima putovanja kako biste lakše organizovali odmor i izbegli neprijatna iznenađenja tokom letovanja. Uz malo planiranja i informisanja moguće je pronaći destinacije i smeštaj koji odgovaraju različitim budžetima.

Grčka i dalje ostaje jedna od najpristupačnijih destinacija za letovanje u Evropi, zbog čega je mnogi turisti iz Srbije i regiona iz godine u godinu ponovo biraju za svoj letnji odmor.