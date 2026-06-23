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Učenici koji su završili osmi razred, moći će 23. i 24. juna da popune i podnesu liste želja za upis u srednje škole. Liste na osnovu kojih će se rangirati za upis u srednje škole, đaci će moći da podnesu elektronskim putem ili neposredno, u osnovnoj školi, u utorak i sredu od 8 do 15 časova.

Prema Kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2025/2026. godinu i upisa učenika u srednju školu za školsku 2026/2027. godinu, provera tačnosti liste opredeljenja (želja) od strane učenika u osnovnim školama (elektronskim putem i neposredno u školi) moći će da se obavi 25. juna, a istog dana do 15 časova i da se podnesu eventualni prigovori.

Konačna lista želja će biti objavljena 26. juna na zvaničnom sajtu, a u ponedeljak 29. juna konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama.

Popunjavanje liste želja je veoma važan korak u sklopu celog procesa male mature i treba mu pristupiti sa puno pažnje, jer on umnogome odlučuje sam tok daljeg školovanja, odnosno odabir buduće profesije.

Zašto je lista želja važna

Popunjavanje liste želja zapravo znači rangirati srednje škole na osnovu toga koje bi đak najviše volelo da pohađa od septembra.

Dakle, na prvo mesto stavlja se smer koji dete najviše želi, ali ta želja mora da bude u skladu sa realnošću. Šta to znači - džaba ako dete najviše želi da upiše recimo neku popularnu gimnaziju za koju je inače godinama unazad potrebno najmanje 90 poena, ako dete sveukupno nema ni 80.

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Popunjavanje liste želja, dakle, potrebno je uraditi racionalno, jer se svi podaci unose u program Ministarstva prosvete koji potom raspoređuje decu tamo gde ima mesta, a na osnovu njihovog uspeha, ali i potražnje za tim obrazovnim profilima.

Važna smernica: Kako da znate koliko je ranijih godina bilo potrebno bodova za određenu školu

Da biste tome pristupili racionalno, odnosno da znate koji smer vaše dete realno može da upiše, a koji ne, možete da procenite na osnovu praga upisa od ranijih godina.

To, zaključno sa poslednjim, dakle prošlogodišnjim upisom, možete da pronađete u "Informatoru" koji objavljuje Prosvetni pregled, a kupuje se u knjižarama Službenog glasnika. Takođe, tu listu imate i na portalu Moja srednja škola.

Uz "Informator", objavljen je i Konkurs Ministarstva prosvete za upis učenika u prvi razred srednje škole za 2026/27. školsku godinu. U Konkursu su, osim opštih i posebnih uslova upisa i kalendara upisnih aktivnosti, navedeni svi važni podaci o školama čiji je osnivač Srbija, područjima rada, broju učenika, obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja, kao i o merilima i načinu izbora kandidata.

Sastavni deo Konkursa su i prijava za upis i lista opredeljenja, odnosno lista želja, na čijem spisku može da bude navedeno najviše 20 obrazovnih profila, potencijalnih budućih zanimanja. Samu listu želja možete da kupite i odvojeno, mimo "Konkursa".

Cena Konkursa je 495, a Informatora 385 dinara i osim u knjižarama mogu da se naruče i pouzećem.

10 ključnih smernica za popunjavanje liste želja

Vrlo je važno liste želja popuniti po svim pravilima, jer nepravilno popunjene liste neće biti uzete u obzir, pa je moguće da dete u prvom upisnom roku ne bude primljeno. Evo šta je sve važno da znate.

Obrazac za listu želja kupuje se u prodavnicama "Prosvetnog pregleda". Kupite više obrazaca da biste imali rezervu ako pogrešite pri popunjavanju.

Šifra obrazovnog profila obavezno mora da bude napisana latinicom onako kako je napisana i u Konkursu za upis u srednje škole. Obavezno proverite tačnost upisane šifre jer je ona najznačajniji podatak na listi želja. Šifra se sastoji od 11 znakova, odnosno slova i brojeva.

Naziv škole se upisuje u polje pored šifre željenog obrazovnog profila.

Naziv obrazovnog profila je dodatna informacija kojom se potvrđuje da je obrazovni profil koji je naveden šifrom željeni smer te srednje škole. Na listi želja mora se napisati celokupni naziv obrazovnog profila onako kako je napisan u Konkursu.

Proverite da li se sve tri stavke koje se moraju upisati poklapaju.

Popunite svih 20 stavki obrazovnih profila. Na prvo mesto treba staviti ono što je prva želja maturanta. Posle toga savetujemo da navedete i druge obrazovne profile koji se nalaze u školi prvog izbora. Ovo je bitno zbog toga što je važno da dete upiše školu koju želi.

Obrazovni profil moguće je promeniti i kasnije, u septembru, kada već počne škola. To je, međutim, u nadležnosti direktora škole.

Smerove poređajte po nivou zainteresovanosti. To znači da je kako lista odmiče zainteresovanost za smerove koje upisujete sve manja. Bitno je da u prvih nekoliko smerova upišete baš one smerove koje biste najviše voleli da pohađate.

Jedinstvena šifra je broj koji je svaki učenik dobio pre polaganja testova u okviru završnog ispita. Tu jedinstvenu šifru treba upisati i na listu želja u vrhu. Ispod je potrebno da upišete i naziv osnovne škole koju ste završili, a pored toga i mesto u kom se osnovna škola nalazi.

Ime i prezime učenika, kao i jednog roditelja neophodni su podaci koje je potrebno uneti na listu želja. Za svaki podatak određeno je posebno polje.

Popunjenu listu želja mora da potpiše jedan od roditelja. Zbog toga je potrebno da učenici dođu sa jednim od roditelja u školu na dan kada se popunjava lista želja.

Iako je lista želja bitna, za upis u srednju školu boduje se ostvareni uspeh u osnovnoj školi (šesti, sedni i osmi razred), ali i ostvareni rezultati na maloj maturi. Iz osnovne škole đaci najviše mogu da ponesu 60 bodova, dok na testovima mogu da ostvare 40 bodova.

Važni datumi za učenike osmog razreda

Na portalu "Moja srednja škola" objavljen je detaljan kalendar svih važnih datuma za male maturante:

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

Kurir/ Blic