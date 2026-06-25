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Nakon tragedije koja se juče dogodila na Adi Ciganliji, kada je život izgubio muškarac (27) kome je pozlilo tokom boravka u vodi, lekari ponovo upozoravaju građane da visoke temperature, naglo rashlađivanje organizma i neodgovorno ponašanje na kupalištima mogu imati ozbiljne posledice.

Podsetimo, na beogradskom kupalištu Ada Ciganlija juče oko 18.35 se dogodila nesreća, u kojoj je život izgubila jedna muška osoba.

Muškarac (27), kome je pozlilo dok je bio u vodi, pao je bez svesti po izlasku iz jezera, a na lice mesta je po pozivu ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći.

Reanimacija je trajala više od sat vremena, nakon čega su lekari Hitne pomoći konstatovali smrt.

Mere opreza

Dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine apeluje na posetioce da se pridržavaju osnovnih mera opreza.

- Kupanje na Adi Ciganliji je veoma popularno, čak i poželjno u vrelim letnjim danima. Prisustvo spasilaca i lekarske dežurne ekipe uliva sigurnost. U blizini je šuma i mogućnost zaklona. Ko god da je u pitanju, bilo kog uzrasta ili zdravstvenog stanja, posle sunčanja i izlaganja tela pregrejanosti, ulazak u vodu mora da bude postepen - istiakla je nedavno za Kurir dr Šehić i dodala:

- Prvo blago rashlađivanje u senci i postupan ulazak u vodu kvašenjem ekstremiteta i malim zadržavanjem u plićaku.

Dr Radmila Šehić Foto: Screenshot YT

Opasno konzumirati alkohol

Dr Šehić upozorava da tokom boravka na kupalištu ne treba jesti tešku hranu.

- Ne jesti težu hranu sa roštilja ili unositi kremaste kolače jer povećavaju temperaturu tela, ali i odlaskom dela krvi u želudac za proces varenja, čini osobu omamljenom i ne može da proceni postupnost postupaka. Boravak na obali jezera podrazumeva i uživanje, ali bez alkohola. Alkohol podiže nivo lažnog samopouzdanja, takođe omamljuje osobu i nije preporučljiv kao napitak - naglasila je sagovornica Kurira.

Dr Šehić savetuje građanima da ne skaču u vodu sa tobogana bez prethodne provere dubine vode i postepenog privikavanja organizma na nižu temperaturu.

- Starijim osobama i deci se preporučuje boravak u hladu, a pri ulasku u vodu da budu u društvu druge osobe. Ukoliko se ispoštuju ovi kratki saveti, boravak na Adi će da bude i prijatan i relaksantan - istakla je.