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Cene i ponuda plaža na Halkidikiju ostale su slične kao prethodne sezone, ali su pojedini beach barovi i kampovi obnovljeni, a neke plaže dobile nove sadržaje i Plave zastavice za čistoću mora.

Halkidiki je i u 2026. godini jedna od najtraženijih destinacija u Grčkoj – poznat po najlepšim plažama u Grčkoj i raznovrsnoj obali koja nudi sve, od porodičnih plaža na Sitoniji do ekskluzivnih beach barova na Kasandri.

Halkidiki ima stotine plaža, ali ovaj spisak obuhvata najvažnije, najlepše i najposećenije na sva tri poluostrva. Bez obzira da li tražite porodičnu plažu sa plićakom i ležaljkama, uvalu idealnu za ronjenje ili pusti deo gde možete uživati bez gužve – na Halkidikiju ćete sve to sigurno pronaći.

Portal Grčka info objavio je listu plaža na Halkidikiju, među kojima su i najlepše i najzanimljivije plaže u centralnom delu Halkidikija kao i na sva tri poluostrva – Kasandri, Sitoniji i Atosu.

Plaže na centralnom Halkidikiju 2026

Centralni Halkidiki je deo Halkidikija koji se nalazi između Soluna i tri prsta (Kasandra, Sitonija i Atos). Ovaj deo obale mnogi često zanemaruju kada planiraju letovanje iako krije nekoliko zaista lepih i autentičnih mesta za kupanje.

Nea Iraklia Beach – Neuređena, tiha plaža u blizini istoimenog mesta, pogodna za one koji traže mir, daleko od gužve i komercijalnih sadržaja.

Sahara Beach – Najveći plažni bar na Balkanu. Prostrana peščana plaža u blizini Nea Iraklije, poznata po zlatnom pesku i tirkiznom moru. Plaža je uređena sa ležaljkama, suncobranima i beach barovima. Takođe, poznata je po letnjim žurkama i koncertima uživo.

Nea Kalikratia Beach – Dugačka peščana plaža sa uređenim delovima, ležaljkama, kafićima i tavernama; popularna među porodicama i lokalnim stanovništvom.

Sozopoli Beach – Prostrana i uglavnom mirna plaža sa sitnim peskom i borovima u pozadini, idealna za opuštanje i porodične izlete.

Triglia Beach – Manja i manje poznata plaža sa prirodnim ambijentom i bez mnogo sadržaja; pogodna za one koji žele autentično iskustvo bez gužve.

Nea Plagia Beach – Uređena peščana plaža sa beach barovima i sadržajima za decu, pogodna za porodice i duže boravke.

Nea Flogita Foto: Kurir/T.S.

Nea Flogita Beach – Živa i urbana plaža sa šetalištem, kafićima i tavernama; popularna među turistima i meštanima tokom celog leta.

Dionisiou Beach – Mirna plaža sa kombinacijom peska i šljunka, pogodna za porodični odmor i one koji traže opušteniju atmosferu.

Nea Moudania Beach – Gradska plaža sa pogledom na luku, kafićima i tavernama uz obalu; često domaćin letnjih manifestacija.

Nea Potidea Beach – Peščana plaža sa plitkom vodom i pogledom na zaliv Toroneos; popularna među porodicama i parovima, sa dobrim izborom restorana.

Agios Mamas Beach – Dugačka, prirodna plaža sa mešavinom peska i sitnog šljunka, mirna i nedovoljno turistički razvijena, idealna za one koji traže tišinu i autentičan ambijent.

Kalives Beach – Porodična plaža sa plitkom i toplom vodom, u blizini malog sela, pogodna za kupanje sa decom i opuštene letnje dane.

Gerakini Beach – Neorganizovana prostrana plaža sa peskom i brojnim tavernama i barovima, pogodna za turiste koji žele kombinaciju plaže i sadržaja.

Psakoudia Beach – Prostrana i uređena plaža sa mekanim peskom i plitkom vodom, popularna među porodicama i parovima zbog dobrog izbora smeštaja i kafića uz obalu.

Plaže na Kasandri 2026

Kasandra je najrazvijeniji deo Halkidikija, idealan za one koji vole sadržaje, barove, noćni život i uređene plaže. Ovde se nalaze neke od najpoznatijih i najposećenijih plaža u celoj regiji.

Kalitea Beach – Popularna i urbana plaža sa peskom, beach barovima i plitkom vodom, idealna za mlađe i porodice.

Hanioti Beach – Dugačka i lepo uređena plaža sa šljunkom i peskom, pogodna za porodice sa decom.

Foto: Shutterstock

Pefkohori Beach – Gradska plaža sa šetalištem, restoranima i kafićima, veoma živa tokom leta.

Polihrono Beach – Duga plaža sa peskom i sitnim šljunkom, pogodna za porodični odmor bez gužve.

Kriopigi Beach – Plaža ispod borove šume, sa mešavinom peska i kamenčića i čistom vodom.

Siviri Beach – Prostrana i plitka plaža pogodna za decu, sa tavernama duž obale i dosta prirodnog hlada.

Posidi Beach – Poznata po svetioniku i dugom sprudu peska koji se pruža u more; često vetrovita, ali prelepa.

Fourka Beach – Porodična plaža sa peskom i blagim ulaskom u more, u blizini smeštaja i taverni.

Sani Beach – Ekskluzivna i besprekorno uređena plaža u okviru Sani resorta, sa belim peskom i luksuznim sadržajima.

Nea Fokea Beach – Manja gradska plaža sa ribarskom lukom i tirkiznom vodom, pogodna za kraće izlete.

Nea Skioni Beach – Plaža uz ribarsku luku i šetalište, sa peskom i šljunkom, pogodna za porodice i večernje šetnje.

Loutra Beach – Nalazi se kod poznatih termalnih izvora; mala, mirna plaža sa čistom vodom i prirodom.

Glarokavos Beach – Poluorganizovana plaža sa lagunom i borovima, popularna među mlađima zbog beach barova.

Xenia Beach (Chrousso Beach) – Velika, peskovita plaža sa tirkiznim morem i poznatim beach barovima, vrlo popularna.

Mola Kaliva Beach – Tiha i prirodna plaža sa šljunkom i borovima uz more, idealna za miran odmor.

Golden Beach – Široka, peskovita plaža sa plitkim morem i bistrom vodom, pogodna za porodice i mirno kupanje.

Agios Nikolaos Beach (Kassandra) – Manja uvala kod istoimenog manastira, pogodna za mir i osamu.

Hanioti Camping Beach – Deo plaže u blizini kampa, tiši deo sa prirodnim hladom i sitnim šljunkom.

Pallini Beach – Plaža uz istoimeni hotel, peskovita i sa postepenim ulaskom u more, pogodna za goste hotela i porodice.

Aigeopelagitika Beach – Slabo poznata plaža kod Posidija, pogodna za miran boravak.

Kanistro Beach – Na samom južnom vrhu Kasandre, daleko od gužve, kombinacija peska i stena, odlična za zalaske sunca.

Elani Beach – Luksuzna i uređena plaža sa beach barom i finim peskom, 3 km od Sivirija, popularna među parovima i porodicama.

Bella Beach (ispod Loutra) – Mala i osamljena plaža sa krupnim peskom i tirkiznim morem, često bez gužve.

Kipsa Beach – Teže dostupna, divlja plaža sa kamenjem i čistim morem, pogodna za one koji traže izolaciju.

Kriopigi Camping Beach – Deo ispod kampa, sa prirodnim hladom, bez gužve, često posećena od strane lokalaca.

Liosi Beach – Skrivena plaža kod Afitosa, tiha i često prazna, odlična za parove.

Possidi rt – Plaža sa zapadne strane Possidija, mirnija od glavne, sa šljunkom i širinom.

Faros Beach – Deo oko svetionika Possidi, divlji i otvoren ka moru, idealan za šetnje i fotografije.

Plaže na Sitoniji 2026

Sitonija je srce prirodnog bogatstva Halkidikija. Plaže su ovde raznovrsnije – sa mnogo skrivenih uvala, idealnih za istraživanje, kampovanje i miran odmor. Mnogi Sitoniju smatraju najlepšim "prstom" Halkidikija.

Nikiti Beach – Glavna gradska plaža u Nikitiju, duga, peščana, sa odličnim restoranima uz more.

Agios Georgios Beach – Mirnija plaža u južnom delu Nikitija, pogodna za porodice.

Kalogria Beach – Jedna od najlepših i najfotografisanijih plaža na severu Sitonije, sa plićakom i tirkiznim morem.

Akti Kalogrias – Severni deo Kalogrije, tiši i ređe posećen, sa finim peskom i laganim ulaskom u vodu.

Spathies Beach (Mikri & Megali) – Dve male uvale blizu Kalogrije, često manje posećene i idealne za mir.

Agios Ioannis Beach – Prostrana i lepo uređena plaža sa dosta hlada i kristalno čistom vodom.

Koviou Beach – Mala uvala sa zlatnim peskom i tirkiznom vodom, veoma popularna među lokalnim turistima.

Elia Beach – Dugačka plaža sa mešavinom peska i kamenčića, u podnožju borove šume, između Nikitija i Neos Marmarasa.

Akti Elias – Južni deo Elia plaže, manje poznat i mirniji, sa pogledom ka Sitonijskom zalivu.

Mikri Elia Beach – Mala i tiha plaža pored poznatije Elia Beach, često bez gužve, sa borovima u pozadini.

Lagomandra Beach – Poznata po borovima koji prave prirodan hlad i vodi koja je izuzetno čista.

Tripotamos Beach – Manja, mirna plaža južno od Lagomandre, pogodna za one koji traže tišinu.

Neos Marmaras i Paradisos Beach – Glavna gradska plaža, uređena, sa svim sadržajima i odlična za porodice. Paradisos Beach – Na severu Neos Marmarasa, popularna među porodicama, sa sitnim šljunkom.

Castello Beach – Plaža ispod Porto Carras resorta, luksuzno uređena i dostupna svima.

Porto Carras Beach (Kohi Beach) – Privatna i ekskluzivna, deo hotelskog kompleksa, ali dostupna uz konzumaciju.

Azapiko Beach – Divlja plaža, prostrana i idealna za kampere i ljubitelje prirode.

Aretes Beach (Tripla Nisia) – Uvala sa tri ostrvca ispred, skrivena i tiha, pogodna za avanturiste.

Tristinika Beach – Duga i široka plaža sa poznatim Ethnic beach barom, kombinacija divljine i zabave.

Destenika Beach – Južno od Tristinike, idealna za one koji traže mirniju alternativu.

Toroni Beach – Dugačka, prostrana plaža sa blagim ulazom u more i pogledom na ostatke antičkog grada.

Porto Koufo Beach – Nalazi se u najdubljoj prirodnoj luci u Grčkoj, idealna za ronjenje i ribolov.

Kalamitsi Beach – Jedna od najlepših plaža na jugu Sitonije, sa finim peskom i prozirnom vodom.

Kriaritsi Beach – Egzotična plaža sa pogledom na Atos, u blizini mesta koje nikada nije završeno kao turistički kompleks.

Tigania Beach – Teže dostupna, ali bajkovita, sa tri male uvale i beach barom, pravi skriveni dragulj.

Klimataria Beach – Uređena plaža, pogodna za porodice, sa kristalno čistom vodom.

Agridia Beach – Mala, zabačena plaža odmah do Klimatarije, odlična za privatnost.

Sikia Beach (Valti Beach) – Uvala sa nekoliko manjih plaža i kampova, pogodno za kampere.

Linaraki Beach – Manja plaža blizu Sykie, često mirna i nekomercijalizovana.

Pigadaki Beach – Nalazi se odmah uz poznati riblji restoran, odlična za ručak uz more.

Tourkolimnionas Beach – Skrivena plaža blizu Sikije, dostupna samo makadamom, ali nagrađuje pejzažima.

Katerina Beach – U blizini Sikije, kombinacija šljunka i peska, obično mirna.

Griavas Beach – Teže dostupna, savršena za one koji žele potpunu tišinu.

Agios Pavlos Beach – Kod istoimenog manastira, tiha i nenaseljena.

Salonikiou Beach – Na istočnoj obali Sitonije, prostrana, dugačka, sa finim peskom i pogledom ka Atosu.

Pirgadikia zaliv – Granična oblast između Sitonije i Atosa, autentična i nenačičkana turistima.

Diaporti Beach (Koukos) – Prirodna plaža na ulazu u Vourvourou lagunu, popularna među lokalcima.

Lagonisi Beach (Ormos Panagias) – Rajska uvala sa plitkim ulazom i belim peskom.

Talgo Beach – Uređena plaža sa beach barom i unikatnim izgledom, često posećena od strane mlađe populacije.

Karidi Beach (Vourvourou) – Mekani beli pesak i plitka voda, idealna za porodice sa malom decom.

Fava Beach – Mirna uvala u blizini Karidija, bez sadržaja, savršena za opuštanje.

Zografou Beach (Bahar) – Deo privatnog kompleksa, ali dostupan svima uz konzumaciju, sa prelepim pejzažima.

Platanitsi Beach – Kamperski raj sa dobrom infrastrukturom i borovom šumom do mora.

Armenistis Beach – Jedna od najlepših i najuređenijih plaža na Sitoniji, sa kampom, marketima i beach barovima.

Kavourotrypes (Orange Beach) – Ikonična plaža Halkidikija, sa belim stenama i nestvarno plavim morem.

Agia Kiriaki Beach – Uvala sa sitnim šljunkom i kristalno čistom vodom, ušuškana među borovima, idealna za miran odmor.

Rodia Beach – Mala, prirodna plaža okružena zelenilom, sa mekanim peskom i odlična za opuštanje daleko od gužve.

Bahia Beach – Moderno uređena plaža sa beach barom i tirkiznim morem, popularna među mlađom publikom.

Banana Beach – Manja plaža u blizini Vourvouroua sa zlatnim peskom i plitkim ulaskom u vodu, pogodna za porodice.

Oneirou Beach (Manassu Beach) – Elegantna i ekskluzivna plaža sa poznatim beach barom, finim peskom i mirnim morem.

Diaporti Beach – Peščana prevlaka između lagune i otvorenog mora kod Vourvouroua, idealna za porodice i decu.

Spalathronisia Beach – Skrivena plaža preko puta istoimenih ostrvaca, dostupna brodićem ili čamcem, pogodna za ronjenje.

Tristinikouda Beach – Manja plaža između Tristinike i Destenike, sa mešavinom peska i kamenja, odlična za osamu.

Porto Elea Beach – Plaža ispred istoimenog kampa, sa borovima, bistrom vodom i prirodnim ambijentom.

Plaže na Atosu 2026 (Istočni Halkidiki)

Atos je najmanje turistički razvijen deo Halkidikija, ali i dalje ima sjajne plaže – posebno u severnom delu, koji nije pod jurisdikcijom Svete Gore. Ako tražite mir, netaknutu prirodu i autentičan doživljaj Grčke, ovo je pravo mesto.

Uranupoli Beach – Gradska plaža sa sitnim šljunkom, pogledom ka Amoulijaniju i dobrim sadržajima, pogodna za porodice.

Komitsa Beach – Duga, prirodna plaža sa zlatnim peskom i plitkim morem, idealna za miran dan i beg od gužve.

Tripiti Beach – Plaža kod luke za trajekte ka Amoulijaniju, prostrana, sa ležaljkama i čistom vodom.

Xiropotamos Beach – Divlja, tiha plaža sa mešavinom peska i kamenčića, bez sadržaja i gužve.

Gaidouronisi Beach – Manje poznata uvala u blizini Komitse, pogodna za kampovanje i tišinu u prirodi.

Alikes Beach Amouliani – Najpoznatija plaža ostrva, sa belim peskom, beach barovima i postepenim ulaskom u more.

Megali Ammos Beach Amouliani – Mirna plaža sa plitkom i toplom vodom, pogodna za decu i opuštanje.

Agios Georgios Beach Amouliani – Šljunkovita plaža sa čistim morem i pogledom na Uranupoli, idealna za dnevne izlete.

Karagatsia Beach (Amouliani) – Skrivena plaža u zalivu, okružena zelenilom i stenama, često bez gužve.

Faka Beach (Amouliani) – Teže dostupna uvala, raj za ljubitelje netaknute prirode i ronjenja.

Drenia Islands (Nisakia) – Grupa malih ostrva ispred Uranupolija sa plićacima i peskovitim plažama, dostupna brodićem.

Ierissos Beach – Duga gradska plaža sa sitnim šljunkom i dobrom infrastrukturom, pogodna za porodice i šetače.

Kakoudia Beach – Prelepa i neobična plaža sa belim stenama i plitkom, tirkiznom vodom, idealna za fotografisanje.

Voulitsa Beach – Mala i mirna plaža severno od Ierisosa, bez sadržaja, savršena za opuštanje.

Tzikas Beach – Uvala sa šljunkom i prirodnim hladom blizu Nea Rode, pogodna za kampere.

Nea Roda Beach – Prostrana, uređena plaža uz šetalište i taverne, idealna za porodični odmor.

Yalakia Beach – Manja plaža u blizini Nea Rode, sa plitkom vodom i prirodnim ambijentom.

Olimpijada Beach – Gradska plaža sa pogledom na ostrvo Kapros, uređena i pogodna za porodice i decu.

Proti Ammoudia Beach – Uvala blizu antičke Stagire, tiha i čista, pogodna za kombinaciju kupanja i obilaska.

Stavros Beach – Urbana plaža sa dosta sadržaja, dugačka i pogodna za porodične boravke.

Develiki Beach (Jerisos) – Široka i pusta plaža sa mešavinom peska i šljunka, pogodna za one koji traže tišinu.

Kambos Beach – Neuređena lokalna plaža blizu Stratoni sela, često bez gužve i turista.

Stratoni Beach – Gradska plaža sa šetalištem i nekoliko taverni, pogodna za duži boravak.

Sikia Beach (kod Olimpijade) – Neuređena, ali prostrana plaža severno od planine Atos, idealna za miran dan daleko od mase.

Bez obzira da li planirate letovanje na Kasandri, Sitoniji ili Atosu, plaže Halkidikija u 2026. godini nude kombinaciju netaknute prirode, kristalno čistog mora i odlične infrastrukture. Mnoge od njih sada imaju nove sadržaje, dok su druge i dalje sačuvale svoj mir i autentičnost zbog kojih su postale omiljene među turistima iz Srbije.

Koje su najlepše plaže na Halkidikiju?

To zavisi od toga šta tražite. Za uređene plaže sa sadržajem popularne su Sani, Kalitea i Trani Ammouda. Za mirne i prirodne uvale izdvajaju se Kavourotripes, Tigania i Komitsa.

Koji deo Halkidikija u 2026. ima najlepše plaže – Kasandra, Sitonija ili Atos?

Sitonija je najpoznatija po raznovrsnim i prirodnim plažama, dok Kasandra nudi više sadržaja i zabave. Atos ima mirnije i manje posećene plaže, idealne za opuštanje.

Postoje li plaže sa prirodnim hladom?

Da, mnoge plaže na Sitoniji, poput Lagomandre, Kalogrije i Armenistisa, imaju borovu šumu koja pravi prirodan hlad.

Koje plaže su pogodne za porodice sa decom?

Plaže sa postepenim ulaskom u vodu i plićakom idealne su za decu – kao što su Hanioti, Karidi, Nea Skioni i Kalamitsi.

Da li se na plažama naplaćuju ležaljke i suncobrani?

Na većini organizovanih plaža ležaljke se dobijaju besplatno uz konzumaciju pića (najčešće od 5–10€). Neke ekskluzivne plaže mogu naplaćivati set posebno.

Mogu li se plaže obići autom ili treba čamac?

Većina plaža na Halkidikiju je dostupna automobilom. Za neke zabačene uvale i ostrvca (kao Drenia ili Spalathronisia) potreban je čamac ili brodski izlet.

Postoje li kamperske plaže na Halkidikiju?

Da, Sitonija je poznata po kampovima uz plaže – kao što su Armenistis, Platanitsi, Kalamitsi i Ahlada (Sarti).

Koja je najbolja destinacija za one koji traže noćni život?

Kasandra nudi najživlju atmosferu sa plažama i klubovima u Kalitei, Haniotiju i Pefkohoriju.

Koje plaže imaju beach barove i muziku?

Poznate po beach barovima su Talgo, Xenia, Bahia i Oneirou Beach.