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Svaka jača grmljavina ponovo aktivira dobro poznati narativ koji spaja HAARP, 5G mrežu, i pametne telefone. Šta se krije iza uverenja da neko upravlja oblacima i zašto ove teorije ne jenjavaju uprkos svim naučnim objašnjenjima?

Još dok prve kapi udare u prozore, a grad veličine lešnika počne da razbija useve, virtuelni prostor društvenih mreža u Srbiji postaje poprište žučnih rasprava. Fejsbuk grupe, Vajber zajednice i društvena mreža X prepuni su komentara koji za svaku vremensku nepogodu imaju samo jednog krivca - tajanstvenu tehnologiju!

- Samo pogledajte nebo, oblaci se razvlače ko da ih neko češlja. HAARP radi punom parom, a mi slepci ćutimo - glasi samo jedan od hiljada komentara koji su preplavili mreže.

Drugi odmah dodaju tipa: "Ukidaju keš da bi preko 5G mreže mogli da nam kontrolišu mozak, a ove oluje su samo vežba i proba za ono što dolaz"!

Treći su ubeđeni da su čak i obični pametni telefoni "antene" koje prizivaju nepogode.

Nije reč o pojedinačnom izlivu besa, ushićenja što je provaljena zavera, halucinacija, gluposti... Nazovite kako vam volja, ali svedoci smo fenomena koji godinama ne gubi na snazi i koji ima sve odlike klasične urbane legende modernog doba. Ovaj tekst ne istražuje da li su pomenuti narativi tačni, već zašto su postali toliko privlačni u digitalnom dobu.

Šta je HAARP i zašto je postao sinonim za vremenske katastrofe?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) je američki istraživački program pokrenut devedesetih godina prošlog veka sa ciljem proučavanja jonosfere. Iako je zvanično prestao sa radom još 2014. godine, a oprema predata Univerzitetu na Aljasci, on je u kolektivnoj svesti Balkana ostao zapamćen kao ultimativni "vremenski top". Svaki gradonosni oblak iznad Šumadije ili Vojvodine danas se posmatra kroz prizmu ove geopolitičke misterije, a HAARP je vremenom upleten i u priče o 5G baznim stanicama i digitalnoj kontroli.

Foto: printscreen/instagram/192_rs





Da li nauka zaista poznaje mehanizam kojim bi čovek mogao da izazove superćelijsku oluju ili grad veličine jajeta? Odgovor struke je nedvosmislen.

- Superćelijske oluje, intenzivni grad i obilne padavine koje imamo poslednjih godina isključiva su posledica ogromne količine toplotne energije koja se akumulira u atmosferi usled klimatskih promena. Kada se spoje pretopli vazduh sa Mediterana i hladni frontovi sa Alpa, dobijamo atmosfersko gorivo koje rađa nestvarne olujne sisteme. To su čisti termodinamički procesi. Ne postoji fizički moguć način da se sa zemlje ili iz jonosfere kreira nepogoda takvih razmera - objašnjava iskusni meteorolog koji je insistirao na anonimnosti kako ne bi bio meta napada teoretičara zavere.

On dodaje i ključnu psihološku notu: "Kada čovek gleda kako mu trud biva uništen za deset minuta, on traži krivca. Teorija zavere mu daje tog neprijatelja, koji je nevidljiv, ali je svemoguć. To je psihološki mnogo podnošljivije od apstraktnih klimatskih grafika i bezlične statistike o globalnom zagrevanju.

Avioni, beli tragovi i strah sa neba

Ako je HAARP "nevidljivo oružje", onda su avioni, prema uverenju dela javnosti, njegov vidljiv produžetak. Svaki put kad se na vedrom nebu pojave dugi, beli tragovi koji se sporo razvlače i satima ostaju, društvene mreže eksplodiraju novim talasom uzbune.

- Prskaju nas otvoreno, niko ne reaguje! Jutros nebo bilo čisto, a sad izbrazdano. To nisu oblaci, to su hemikalije! - da se tada pročitati.

Reč je o takozvanoj teoriji zavere o hemijskim tragovima, poznatijim kao kemtrejls (eng. chemtrails, od chemical trails - hemijski tragovi), prema kojoj beli tragovi iza aviona nisu obična kondenzacija vodene pare, već namerno raspršivanje štetnih supstanci radi kontrole klime, smanjenja plodnosti zemljišta ili čak uticaja na zdravlje stanovništva.

Ljudi su skloni tvrdnji da je ovo namerno zaprašivanje opasnim hemikalijama, dok nauka ima jasno objašnjenje Foto: Printwcreen YT

Nauka ovaj fenomen objašnjava konkretno:

- Ti tragovi su zapravo kondenzacioni trakovi iliti kontrejls (eng. contrails). Nastaju kada vreli izduvni gasovi avionskih motora, puni vodene pare, naiđu na izuzetno hladan vazduh na velikim visinama. Para se momentalno ledi u sitne kristale i ostaje vidljiva sve dok se ne otopi ili rasprši. Koliko dugo će se zadržati zavisi isključivo od vlažnosti i temperature gornjih slojeva atmosfere. Nema nikakvog tajnog raspršivanja.

Zašto ljudi veruju - objašnjenje sociologa

Prema rečima sociologa i istraživača društvenih fenomena, savremene zavere o vremenu i tehnologiji nisu produkt puke neinformisanosti. One su simptom dubljeg, višedecenijskog nepoverenja u institucije i osećaja gubitka kontrole nad sopstvenim životom.

- Građani koji su generacijama izloženi krizama, društvenim lomovima i netransparentnim odlukama, skloni su da i prirodni fenomen protumače kao deo nečijeg plana. U takvoj klimi, spoj HAARP-a, 5G mreže i priča o ukidanju keša deluje kao "veoma logično", jer savršeno objedinjuje strah od tehnologije, ekonomsku nesigurnost i strah od nepoznatog.

Snimci oblaka "neobičnog oblika" momentalno postaju "dokazni materijal", a svaka izjava zvaničnih institucija biva odbačena. Paradoks je u tome što su upravo pametni telefoni, koje pojedini sumnjiče za masovnu kontrolu, postali glavno oruđe za širenje ovih ideja stvarajući tako privid da je društvo u stalnom vanrednom stanju.

Kolektivni štit od neizvesnosti

Talas priča o kontroli vremena i digitalnom nadzoru ne treba olako odbacivati. To je ogledalo društva koje prolazi kroz prebrzu tehnološku i klimatsku tranziciju. Kada se svet oko nas menja brzinom koju je teško ispratiti, alternativne priče postaju vrsta kolektivnog odbrambenog mehanizma.