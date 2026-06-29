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Porodica iz Srbije doživela je pravu dramu tokom letovanja u Grčkoj, nakon što je dete u plićaku nagazilo na otrovnu ribu poznatu kao dragon fish.

Prethodnih godina mnogo Srba je imalo susret s ovom ribom, a juče je na Fejsbuk grupi "Grčka info" osvanulo upozorenje o ovom stanovniku Egejskog i Jonskog mora.

- Na plaži Paradisos beach - Neos Marmaras, dete mi je u plićaku nagazilo na Dragon ribu. kao preventiva savetuje se nošenje obuće za vodu i odlazak kod lekara - napisao je Đorđe iz Srbije u ovoj grupi.

Ukoliko je lekar udaljen mesto uboda treba izložiti toploti (vreo pesak, šljunak, beton asfalt, u toplu vodu 40° C - 45° C od 30 do 90 minuta).

- Otrov je termolabilan, ako to ne pomaže, obratiti se lekaru - istakao je on i dodao:

"Drama nije bila bezazlena"

- Sva sreća pa mu je mama par sati ranije dala lek za alergiju, a i prva pomoć sa toplom vodom je dala rezultat posle oko 1h vremena, natapanja noge u istoj, mada drama nije bila bezlazena, pogotovo po njegovoj reakciji i bolnim grimasama na licu. Za sada je dobro, još hoda na peti, najverovatnije od straha. Inače sve se desilo u plićaku (pesak/sitan šljunak) na oko 1-1,5m od same obale.

Inače, ova riba poznata je kao dragon fish, riba zmaj, drakena, iliti weeverfish. Inače, živi u dubinama ali sve češće se ostvaruje blizak susret sa njom u plićacima gde je skrivena u pesku ili među kamenjem.

Ne pomažu ni patike za plivanje?

Iskustva kažu da protiv njene bodlje ne pomažu mnogo ni patike za plivanje, jer probija kroz njih. Drakena je otrovna morska riba iz klase zrakoperki. Ima otrovne žlezde na prvom leđnom peraju, koje podseća na bodlje.

Prilikom uboda, otrov dospeva u krv i izaziva otok na mestu uboda, a u nekim slučajevima može da izazove površinsku nekrozu kože. Sledeći simptomi uboda su uglavnom jaka glavobolja, bol u predelu srca i otežano i teško disanje.