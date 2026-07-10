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Jedno pitanje na Redditu izazvalo je veliku raspravu nakon što je jedan korisnik pitao da li je bezbedno da Hrvat poseti manje mesto u Srbiji. Većina odgovora bila je slična, korisnici iz Srbije podelili su svoja iskustva, a u diskusiju su se uključili i Hrvati.

"Da li je bezbedno da Hrvat poseti neko manje mesto u Srbiji? Ovo nije trol pitanje, već iskreno pitam. Svi znamo da možeš da odeš u Beograd ili Novi Sad i da te niko neće dirati. Mislim da je slično i u Hrvatskoj - ako Srbin dođe u Zagreb, neće imati nikakvih problema. Mene više zanima kako je u manjim gradovima, recimo u Subotici, Nišu ili čak nekim selima. Da li je glupo razmišljati o tome?", napisao je jedan korisnik.

Dodao je i da smatra kako je slična situacija i u Hrvatskoj.

- Iskreno, mislim da i u Hrvatskoj u nekom veoma malom mestu od nekoliko hiljada stanovnika teoretski može da se dogodi neki neprijatan incident. Verovatno ne bi, ali nije nemoguće. Kada sam bio u Srbiji, imao sam veoma pozitivno iskustvo. Ljudi su bili ljubazni, prijatni i osećao sam se dobrodošlo. Zaista mi se dopalo. Moram da priznam da sam se oduvek dobro slagao sa Srbima, jer sam odrastao u Švajcarskoj i imao sam samo pozitivna iskustva, kao i sa Bosancima. Šta vi mislite o tome? - upitao je.

U komentarima su usledili brojni odgovori podrške.

- Gladan sigurno nećeš ostati gde god da odeš. Kakve veze ima to što si iz Hrvatske? Ako si normalan čovek, ljudi će biti dobri prema tebi. Budala ima svuda, ali u 99 odsto slučajeva nećeš imati nikakav problem. Ja sam iz malog grada i mogu samo da ti kažem da bi te, ako ti se pokvari auto i pitaš za majstora, svi odrali kao što deru i nas - našalio se jedan korisnik.

"Druže, samo izvoli. Bez brige. Gde god u Srbiji!", napisao je drugi.

Jedan korisnik podelio je i svoje iskustvo iz Hrvatske.

- Bio sam na jednom hrvatskom ostrvu koje ima svega nekoliko stotina stanovnika i nisam imao nijedno neprijatno iskustvo. Čak razmišljam da se preselim tamo. Isto važi i za Srbiju. Veliki pozdrav - poručio je.

Jedan korisnik iz Subotice napisao je da u tom gradu, kao i u većem delu Vojvodine, nacionalnost nije razlog za probleme.

- Subotica je multikulturalan grad, kao i veći deo Vojvodine, i nikada nisam čuo da je neko imao problem zbog nacionalnosti, osim ako prvi nije provocirao. Mislim da je isto i u Nišu i u manjim mestima. Živim u blizini Novog Sada, gde smo decenijama komšije sa Mađarima i nikada nije bilo nikakvih problema. Naprotiv, svako će ti pomoći ako zatreba, jer se gotovo svi poznaju. Viđao sam mnogo puta automobile sa hrvatskim tablicama i nikada nije bilo nijednog incidenta. Dolazila mi je i rodbina iz Novog Vinodolskog i bili su oduševljeni - napisao je.

Slično iskustvo podelio je i jedan korisnik iz Niša.

- Nišlija ovde. Nećeš imati nikakvih problema. Redovno viđam hrvatske tablice, baš danas sam video zagrebačke. Imam i prijatelje iz Rijeke koji često dolaze. Ja sutra putujem u Rijeku, pa u Pulu. Bio sam tamo mnogo puta i nikada nisam imao nikakav problem - poručio je.

"Komšije Hrvati nam stalno dolaze u malo mesto i nikada nije bilo nikakvih problema. Ni ja u Hrvatskoj nisam doživeo nijednu neprijatnost - napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko poručio: "Budi bez brige, niko te neće dirati."

Jedan korisnik istakao je da, kada vidi automobil sa hrvatskim tablicama, pomisli da je reč o nekome ko ima rodbinu, prijatelje ili kumove u Srbiji, ili o nekome ko je odavde, a radi u Hrvatskoj.

- Ne postoji pomisao da nekome učinim nešto loše. Naprotiv, ponudio bih pomoć ako mogu. Verujem da većina ljudi razmišlja na isti način. Mislim da je u manjim sredinama, poput sela, situacija čak i bolja. Budala ima svuda, ali mislim da je tako nešto veoma malo verovatno - napisao je.

Kurir/ Večernji list