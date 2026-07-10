Hrvat pitao da li sme da dođe u malo mesto u Srbiji, a odgovor jednog Srbina je apsolutni hit: "Samo pazi na jednu stvar, tu svi isto prolazimo"
Jedno pitanje na Redditu izazvalo je veliku raspravu nakon što je jedan korisnik pitao da li je bezbedno da Hrvat poseti manje mesto u Srbiji. Većina odgovora bila je slična, korisnici iz Srbije podelili su svoja iskustva, a u diskusiju su se uključili i Hrvati.
"Da li je bezbedno da Hrvat poseti neko manje mesto u Srbiji? Ovo nije trol pitanje, već iskreno pitam. Svi znamo da možeš da odeš u Beograd ili Novi Sad i da te niko neće dirati. Mislim da je slično i u Hrvatskoj - ako Srbin dođe u Zagreb, neće imati nikakvih problema. Mene više zanima kako je u manjim gradovima, recimo u Subotici, Nišu ili čak nekim selima. Da li je glupo razmišljati o tome?", napisao je jedan korisnik.
Dodao je i da smatra kako je slična situacija i u Hrvatskoj.
- Iskreno, mislim da i u Hrvatskoj u nekom veoma malom mestu od nekoliko hiljada stanovnika teoretski može da se dogodi neki neprijatan incident. Verovatno ne bi, ali nije nemoguće. Kada sam bio u Srbiji, imao sam veoma pozitivno iskustvo. Ljudi su bili ljubazni, prijatni i osećao sam se dobrodošlo. Zaista mi se dopalo. Moram da priznam da sam se oduvek dobro slagao sa Srbima, jer sam odrastao u Švajcarskoj i imao sam samo pozitivna iskustva, kao i sa Bosancima. Šta vi mislite o tome? - upitao je.
U komentarima su usledili brojni odgovori podrške.
- Gladan sigurno nećeš ostati gde god da odeš. Kakve veze ima to što si iz Hrvatske? Ako si normalan čovek, ljudi će biti dobri prema tebi. Budala ima svuda, ali u 99 odsto slučajeva nećeš imati nikakav problem. Ja sam iz malog grada i mogu samo da ti kažem da bi te, ako ti se pokvari auto i pitaš za majstora, svi odrali kao što deru i nas - našalio se jedan korisnik.
"Druže, samo izvoli. Bez brige. Gde god u Srbiji!", napisao je drugi.
Jedan korisnik podelio je i svoje iskustvo iz Hrvatske.
- Bio sam na jednom hrvatskom ostrvu koje ima svega nekoliko stotina stanovnika i nisam imao nijedno neprijatno iskustvo. Čak razmišljam da se preselim tamo. Isto važi i za Srbiju. Veliki pozdrav - poručio je.
Jedan korisnik iz Subotice napisao je da u tom gradu, kao i u većem delu Vojvodine, nacionalnost nije razlog za probleme.
- Subotica je multikulturalan grad, kao i veći deo Vojvodine, i nikada nisam čuo da je neko imao problem zbog nacionalnosti, osim ako prvi nije provocirao. Mislim da je isto i u Nišu i u manjim mestima. Živim u blizini Novog Sada, gde smo decenijama komšije sa Mađarima i nikada nije bilo nikakvih problema. Naprotiv, svako će ti pomoći ako zatreba, jer se gotovo svi poznaju. Viđao sam mnogo puta automobile sa hrvatskim tablicama i nikada nije bilo nijednog incidenta. Dolazila mi je i rodbina iz Novog Vinodolskog i bili su oduševljeni - napisao je.
Slično iskustvo podelio je i jedan korisnik iz Niša.
- Nišlija ovde. Nećeš imati nikakvih problema. Redovno viđam hrvatske tablice, baš danas sam video zagrebačke. Imam i prijatelje iz Rijeke koji često dolaze. Ja sutra putujem u Rijeku, pa u Pulu. Bio sam tamo mnogo puta i nikada nisam imao nikakav problem - poručio je.
"Komšije Hrvati nam stalno dolaze u malo mesto i nikada nije bilo nikakvih problema. Ni ja u Hrvatskoj nisam doživeo nijednu neprijatnost - napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko poručio: "Budi bez brige, niko te neće dirati."
Jedan korisnik istakao je da, kada vidi automobil sa hrvatskim tablicama, pomisli da je reč o nekome ko ima rodbinu, prijatelje ili kumove u Srbiji, ili o nekome ko je odavde, a radi u Hrvatskoj.
- Ne postoji pomisao da nekome učinim nešto loše. Naprotiv, ponudio bih pomoć ako mogu. Verujem da većina ljudi razmišlja na isti način. Mislim da je u manjim sredinama, poput sela, situacija čak i bolja. Budala ima svuda, ali mislim da je tako nešto veoma malo verovatno - napisao je.
Kurir/ Večernji list