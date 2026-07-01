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U naredna dva sata u delovima Beograda, na jugu Vojvodine, u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično kiša i plјuskovi sa grmlјavinom, koji će ponegde biti intenzivniji uz jak vetar.

Vreme danas

Danas malo svežije ali još uvek toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 35, a zatim se očekuje osetan pad temperature pa će od četvrtka najviša dnevna temperatura biti ispod 30.

Vreme narednih dana

Danas i sutra promenlјivo oblačno i nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, ponegde i vremenskim nepogodama (veća količina padavina za kratko vreme, jak i olujni vetar i grad). U petak na severu i zapadu zemlјe suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom.

Od subote pretežno sunčano.

Nevreme noćas udarilo na Užice

Foto: Kurir/Z.G

Noćas između 3.15 i 3.40 sati nevreme praćeno neprekidnom grmljavinom i jakom kišom zahvatilo je užički kraj.

Foto: Kurir/Z.G

00:17 Nevreme u Užicu Izvor: Kurir

Nevreme u Ljuboviji

Nevreme pravilo ršum po Kljajićevu

Upozorenje RHMZ na nepogode

Danas malo svežije, ali i dalјe toplo, na severu Vojvodine do 35. Od četvrtka osetniji pad temperature sa maksimalnim vrednostima ispod 30.

Danas i sutra (01-02.07.) promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji plјuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni plјuskova.

Foto: RHMZ Printscreen

Upozorenje za Beograd

Danas i sutra (01-02.07.) promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada.

Temperature jutros u 7 sati