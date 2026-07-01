U NAREDNIH SAT SPREMITE ZA UDAR NEVREMENA NA BEOGRAD I OVE DELOVE SRBIJE! Ovako je noćas grmelo i pljuštalo u Užicu, na Ljuboviju padale kugle leda! FOTO/VIDEO
U naredna dva sata u delovima Beograda, na jugu Vojvodine, u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično kiša i plјuskovi sa grmlјavinom, koji će ponegde biti intenzivniji uz jak vetar.
Vreme danas
Danas malo svežije ali još uvek toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 35, a zatim se očekuje osetan pad temperature pa će od četvrtka najviša dnevna temperatura biti ispod 30.
Vreme narednih dana
Danas i sutra promenlјivo oblačno i nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, ponegde i vremenskim nepogodama (veća količina padavina za kratko vreme, jak i olujni vetar i grad). U petak na severu i zapadu zemlјe suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom.
Od subote pretežno sunčano.
Nevreme noćas udarilo na Užice
Noćas između 3.15 i 3.40 sati nevreme praćeno neprekidnom grmljavinom i jakom kišom zahvatilo je užički kraj.
Nevreme u Ljuboviji
Nevreme pravilo ršum po Kljajićevu
Upozorenje RHMZ na nepogode
Danas malo svežije, ali i dalјe toplo, na severu Vojvodine do 35. Od četvrtka osetniji pad temperature sa maksimalnim vrednostima ispod 30.
Danas i sutra (01-02.07.) promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji plјuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni plјuskova.
Upozorenje za Beograd
Danas i sutra (01-02.07.) promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada.
Temperature jutros u 7 sati
Kurir.rs/RHMZ