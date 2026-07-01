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Dok mnogi maštaju o životu u prirodi, u Roćevcu kod Svilajnca prodaje se imanje koje bi moglo da ispuni upravo taj san.

Za 15.000 evra novi vlasnik dobija dve kuće, veliko dvorište i mir daleko od gradske gužve.

Kuće na selu se sve češće mogu naći po veoma povoljnim cenama, što je idealno za sve oni koji žele da se iz grada presele u mirinije krajeve.

Na društvenim mrežama ima i grupa u kojima se u ponudi mogu naći kuće do 15.000 evra.

Imanje od 15 ari

Upravo takva ponuda osvanula je u Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 eura".

- U Roćevcu kod Svilajnca prodaje se imanje od 15 ari na kojem se nalaze dve manje kuće jedna od 23kvm, a druga oko 40kvm. Kuće su odmah useljive. Na imanju ima struja, voda sa dva izvora, plus bunar u dvorištu. Ne može preko konkursa - navodi se u oglasu.

Vlasnik prodaje dve kuće za 15.000 evra Foto: Printscreen Facebook

Cena je, kako se dodaje, 15.000 evra.

Korisnici su naveli da je ponuda pristojna.

- Prelepo i solidna cena, šteta što mi je daleko - navodi se u jednom od komentara.

Ipak, potencijalne kupce pojedine stvari su odbile.

Kupci traže povoljnije

- Kada vidim drvo na plafonu, odmah odustajem - napisao je jedan korisnik.

Jedan čovek dao je i ponudu:

- Ako prihvatate, dajem vam odmah na ruke 10.000 evra.

Kuća se, kako su naveli vlasnici, nalazi 10 kilometara od Svilajnca.

- Ovo je ekstra cena - navodi se.