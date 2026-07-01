"Dajem ti odmah 10.000 evra na ruke!" Oglas za imanje kod Svilajnca zapalio mreže: Vlasnik nudi 2 kuće uz jedan uslov!
Dok mnogi maštaju o životu u prirodi, u Roćevcu kod Svilajnca prodaje se imanje koje bi moglo da ispuni upravo taj san.
Za 15.000 evra novi vlasnik dobija dve kuće, veliko dvorište i mir daleko od gradske gužve.
Kuće na selu se sve češće mogu naći po veoma povoljnim cenama, što je idealno za sve oni koji žele da se iz grada presele u mirinije krajeve.
Na društvenim mrežama ima i grupa u kojima se u ponudi mogu naći kuće do 15.000 evra.
Imanje od 15 ari
Upravo takva ponuda osvanula je u Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 eura".
- U Roćevcu kod Svilajnca prodaje se imanje od 15 ari na kojem se nalaze dve manje kuće jedna od 23kvm, a druga oko 40kvm. Kuće su odmah useljive. Na imanju ima struja, voda sa dva izvora, plus bunar u dvorištu. Ne može preko konkursa - navodi se u oglasu.
Cena je, kako se dodaje, 15.000 evra.
Korisnici su naveli da je ponuda pristojna.
- Prelepo i solidna cena, šteta što mi je daleko - navodi se u jednom od komentara.
Ipak, potencijalne kupce pojedine stvari su odbile.
Kupci traže povoljnije
- Kada vidim drvo na plafonu, odmah odustajem - napisao je jedan korisnik.
Jedan čovek dao je i ponudu:
- Ako prihvatate, dajem vam odmah na ruke 10.000 evra.
Kuća se, kako su naveli vlasnici, nalazi 10 kilometara od Svilajnca.
- Ovo je ekstra cena - navodi se.