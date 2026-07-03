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Prema priči koja se prepričava među ljudima i na društvenim mrežama, događaj iz Sutomora počeo je sasvim bezazleno, kao još jedno letovanje koje je trebalo da protekne u miru, porodičnoj rutini i povremenim porukama između supružnika koji su bili razdvojeni zbog obaveza i putovanja.

Navodno, Marina je Vladanu rekla da planira odlazak na more zajedno sa svojom rođenom sestrom i njenom decom.

Povela i decu

U toj odluci, kako se opisuje, nije bilo ničeg sumnjivog, delovalo je kao tipičan porodični aranžman, gde se spajaju deca, rodbina i nekoliko dana odmora daleko od svakodnevnih obaveza. Sa sobom je povela i Vladanovu decu, što je dodatno davalo utisak da je sve u skladu sa porodičnim dogovorom i da među njima vlada poverenje.

Prvih dana letovanja, prema istom narativu, komunikacija između Marine i Vladana bila je gotovo idilična. Slale su se poruke pune topline: kako deca uživaju, kako more prija, kako se svi raduju njegovom povratku i kako jedva čekaju da ponovo budu zajedno.

Vladan je, s druge strane, bio na putu sa prijateljima, u okviru spontanog putovanja koje je uključivalo više destinacija, među kojima se pominjala i Albanija. Njegovo kretanje nije bilo strogo planirano, već više avanturistički, uz povremena zadržavanja i obilazak primorskih mesta.

Rešio da je iznenadi

U jednom trenutku, kako priča dalje navodi, Vladan je odlučio da napravi kratko skretanje i ode do Sutomora. Motiv, prema sopstvenom osećaju u tom trenutku, bio je jednostavan — želeo je da iznenadi suprugu i decu, da se pojavi nenajavljeno i provede neko vreme s njima. Taj impuls, koji je delovao romantično i spontano, pokrenuo je niz događaja koji će se kasnije pretvoriti u veoma neprijatnu i emotivno tešku situaciju.

Dok su Vladan i njegovi prijatelji sedeli u kafiću iznad plaže, posmatrajući obalu i ljude koji su uživali u letnjem danu, atmosfera je bila opuštena. More, sunce i muzika iz obližnjih lokala stvarali su utisak uobičajenog turističkog dana. Međutim, u jednom trenutku, navodno je jedan od njegovih prijatelja, iz gotovo usputne radoznalosti, pokazao prema jednoj ženi na ležaljci i rekao da ga podseća na Vladanovu suprugu.

Nelagoda i sumnja

Ta rečenica, iako izgovorena bez posebne namere, kako se opisuje, izazvala je trenutak nelagode i sumnje. Vladan je najpre odbijao pomisao da bi to zaista mogla biti Marina. Sa te udaljenosti, među mnoštvom ljudi i šarenilom plaže, nije bio siguran, ali mu je unutrašnji osećaj postajao sve nemirniji. Što je više gledao, to je više počeo da primećuje detalje koji su mu delovali poznato, način na koji leži, pokreti, silueta, pa čak i gestovi koje je znao iz svakodnevnog života.

Crna Gora, Sutomore Foto: Shutterstock

Kako se priča dalje razvija, Vladan je odlučio da se spusti bliže plaži kako bi razbio dilemu koja ga je sve više opterećivala. Taj trenutak spuštanja sa terase ka pesku opisuje se kao prelaz iz neizvesnosti u šokantnu sigurnost. Svaki korak, kako se navodi, bio je praćen ubrzanim mislima i osećajem nelagodnosti koji je rastao iz sekunde u sekundu.

Potvrda najgorih sumnji

Kada se dovoljno približio, navodno je ugledao scenu koja ga je potpuno zatekla. Na ležaljci je, prema opisu, ležala Marina, a pored nje mladi muškarac, znatno mlađi od nje, oko petnaest godina razlike, kako se često naglašava u prepričavanjima. Njih dvoje su bili u opuštenom, prisnom odnosu, što je u Vladanovim očima, prema toj verziji događaja, izgledalo kao potvrda najgorih sumnji.

U tom trenutku, atmosfera priče postaje dramatična i emocionalno nabijenija. Vladan prilazi, a ono što izgovara, prema navodima, preseče situaciju na plaži i privuče pažnju svih u blizini. Rečenica kojom izražava razočaranje i prekid poverenja navodno je bila izgovorena hladno i odlučno, bez prostora za raspravu. Poruka je bila jasna, smatrao je da je njihova veza u tom trenutku završena.

Prisutni ostali zatečeni

Nakon toga, prema priči, Marina reaguje emotivno i naglo. Počinje da plače, u šoku pokušava da mu objasni okolnosti, doziva ga, kreće za njim, ali Vladan ostaje nepokolebljiv. Njegova odluka, kako se opisuje, delovala je konačno i nepovratno, kao da je u tom trenutku presekao svaku mogućnost razgovora ili objašnjenja.

Prisutni ljudi na plaži, prema istom narativu, ostali su zatečeni scenom koja se odvijala pred njima. Letnja opuštenost u trenu je zamenjena neprijatnom tišinom i posmatranjem tuđe intime koja se raspadala pred očima svih.

Ipak, kao i u mnogim ovakvim pričama koje kruže bez zvanične potvrde i sa različitim verzijama, ostaje nejasno šta se zaista dogodilo pre, tokom i nakon tog susreta. Svaka strana priče, da li Vladanova ili Marinina, mogla bi imati sopstveni ugao gledanja, a detalji koji se prenose često su obojeni emocijama, pretpostavkama i kasnijim interpretacijama.

Zbog toga se ovaj događaj, iako se prepričava u dramatičnom tonu, najčešće posmatra kao još jedna od letnjih priča koje brzo dobiju veliku pažnju, ali retko kada imaju jednu jedinu, potpuno potvrđenu verziju.