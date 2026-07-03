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Mnogi će naredne dane i osveženje iskoristiti da svaki slobodan trenutak, a naročito prijatne večeri, provedu u dvorištu, na terasi ili balkonu.

Predstojeći vikend možete transformisati svoje dvorište i to sa malim budžetom. Od nekoliko običnih dvrenih paleta možete napraviti luksuzan nameštaj.

Gde naći jeftine ili besplatne palete?

Često se dešava da stovarišta, gradilišta ili manji markeri žele da se otarase starih paleta, te ih možete dobiti besplatno. Na oglasima se njihova cena kreće od 200 do 700 dinara po komadu.

Drvo morate dobro pripremiti kako garnitura ne bi izgledala neuredno. Šmirglom detaljno pređite preko svih površina kako biste uklonili iverje i grubu teksturu. Pošto će nameštaj stajati napolju, obavezno ga premažite osnovnom bojom za drvo ili zaštitnim lakom.

Sklapanje garniture za sat vremena

Sve što vam treba od alata su čekić i ekseri. Poređajte dve palete jednu na drugu i spojite ih, to je osnova za sedenje. Treću paletu postavite vertikalno iza njih i pričvrstite je kako biste dobili stabilan naslon.

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Jastuci

Umesto skupih namenskih jastuka za baštu, možete iskoristiti stare dušeke za krevetac ili kupiti jeftine sunđere na meru koje ćete presvući debljim platnom. Preko njih nabacajte što više jastučića.