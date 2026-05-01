Zmije ne dolaze slučajno u vaše dvorište, one prate mirise koji im signaliziraju hranu, vodu ili čak partnera za parenje. Stručnjaci upozoravaju da upravo određeni mirisi mogu biti glavni razlog zašto se pojavljuju u blizini kuće.

Naime, zmije "njuše" pomoću posebnog organa i lako detektuju hemijske tragove iz okoline, što im pomaže da pronađu plen ili druge zmije.

Evo koja 4 mirisa ih najviše privlače:

1. Ptičji izmet i gnezda

Ako imate hranilice ili pojilice za ptice - oprez! Miris ptica, njihovog izmeta ili gnezda može privući zmije koje love jaja ili ptiće. Takođe, prosuto seme privlači glodare, a oni dodatno povećavaju rizik.

2. Izmet i mirisi glodara

Miševi, pacovi i hrčci su prava poslastica za zmije. Čak i ako ih ne vidite, njihov urin ili izmet mogu ostati i privući zmije u dvorište.

3. Mirisi riba i vodozemaca

Ako imate ribnjak ili vodu u dvorištu, to može biti problem. Žabe, krastače i ribe privlače zmije koje ih love, naročito one koje žive u blizini vode.

4. Feromoni drugih zmija

Zmije mogu osetiti hemijske signale koje ostavljaju druge zmije. To posebno dolazi do izražaja u sezoni parenja, kada mužjaci traže ženke.

Zašto je ovo opasno

Ako se ovi mirisi zadrže u vašem dvorištu, zmije mogu početi redovno da dolaze, pa čak i da se zadrže. Stručnjaci upozoravaju da im je dovoljan mali signal da prepoznaju prostor kao pogodan za život.

U prevodu - ako imate neki od ovih "mamaca", vaše dvorište može postati idealno mesto za neželjene goste.