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Danas se puno priča o veri i svemu ono što bi trebalo poštovati. Međutim, kada se okrenemo oko sebe, brzo ćemo zaključiti da većina verovatno ni ne zna šta sve Biblija "zabranjuje", jer većina ljudi to radi.

1.Tetoviranje

Bog je jasno rekao: "Nemojte na sebi imati nikakvih belega".

2.Okretanje astrologiji i gatanju

Možda ponekad čitate horoskop, ali znajte, vera takvo ponašanje ne odobrava.

3.Tračarenje

Svako voli da prokomentariše nesposobnog kolegu na poslu ili izgled neke koleginice, ali bitno je da znate da Biblija ne toleriše tračarenje.

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Foto: Profimedia

4. Ružne reči upućene roditeljima

"Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji", kaže peta Božija zapovest.

5. Ponovni ulazak u brak nakon razvoda

U Jevanđelju po Marku piše da se nakon razvoda ne sme ulaziti u drugi brak. Ipak, izuzetak se pravi ako vas je bivši supružnik prevario.

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6. "Žene ne treba da govore u crkvi"

"Neka žene ćute u crkvi jer one moraju biti poslušne prema zakonu." (Prva poslanica Korinćanima)

Ovo je jedan od najčešće pogrešno tumačenih stihova iz Biblije. Ni žene ni muškarci ne treba da pričaju u crkvi, jer moraju misliti na Hrista kako se pali anđeli ne bi ponovo vratili da ih zavedu.

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7. Morske đakonije

Škampi, lignje, jastozi i slična hrana "zabranjeni su" jer nemaju peraja i krljušti. "Sve što nema peraja i škrge, a živi u morima i rekama, nakazno je i ne treba se jesti." (Stari zavet)

8. Blud

Homoseksualnost Biblija ocenjuje kao blud, a takođe zabranjuje i gledanje pornografije i mastrurbiranje. "Svako ko je pogledao ženu sa požudom je samim tim već imao odnose sa njom u svom srcu." (Jevanđelje po Mateju)

9. Intimni odnosi pre braka

Biblija ne odobrava seksualne odnose pre strupanja u brak, već se smatraju bludom, koji spada među 7 smrtnih grehova.

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10. Modni eksperimenti

"Žena ne sme da stavlja na sebe mušku odeću, a muškarac ne sme da se oblači u ženske haljine. Ko to čini odvratan je Bogu svome", piše u svetoj knjizi.

11. Ne treba se prejedati

"...I stavi nož na svoje grlo ako se predaješ alavosti." (Knjiga Priče Solomonove)

Ovo je više iz zdravstenih razloga, radi izbegavanja gojaznosti i drugih zdravstvenih problema.

Kurir/ Lepa i srećna

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