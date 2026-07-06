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Izmenama Pravilnika o podeli motornih vozila i tehničkim uslovima jasno je definisano šta se u Srbiji smatra električnim biciklom.

U ovu kategoriju ubuduće spadaju isključivo bicikli sa pomoćnim elektromotorom snage do 250 vati, dok će vozila veće snage verovatno morati da se registruju kao mopedi.

Spadaju u grupu vozila K3

- Rešen je problem električnih bicikala, i pre nego što je donet novi zakon, promenjen je Pravilnik o podeli motornih vozila i tehničkim uslovima, i definisano je da električni bicikli spadaju u grupu vozila K3, dakle to su bicikli sa pomoćnim elektromotorom čija snaga ne prelazi 0,25 kW - naveo je glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda na Jutjub kanalu.

Kako je dodao, električni bicikl sme da ima snagu do 250 W.

Željko Regoda Foto: TikTok

- Sve preko toga, ne znamo šta će biti, ili neće moći da se registruje, ili će moći da se registruje kao moped. Uglavnom, neće više moći da se koristi kao do sada. E sad, kad će to početi da kontrolišu, to ne možemo da kažemo, to ne znamo. Ali kad bude da bude, uglavnom, električni bicikli je samo sa motorom snage do 250 W - navodi.

Izmenama Pravilnika o podeli motornih vozila i tehničkim uslovima najzad su pravno definisani električni bicikli.

"Dostavljači jure"

- Definisano je da u vrstu vozila K3 spada bicikl sa najmanje 2 točka koji se pokreće sopstvenom snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove, i koji je opremljen pomoćnim elektromotorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 0,25 kW, čija je osnovna namena pomoć prilikom ostvarivanja pogona, a koji se isključuje kada prestane da se ostvaruje pogon sopstvenom snagom vozača, čija se pomoć postepeno smanjuje i konačno prekida pri brzini od 25 km/h - rekao je Regoda i dodao:

- To će, verujem, obradovati mnoge vozače kojima smetaju oni dostavljači koji se voze na onim biciklima koji su u stvari mopedi, jer imaju gas. Znači, on bukvalno ne mora da okreće pedale, juri sa onim gumama kakve su, bez kočnica, ili sa onim slabim kočnicama koje apsolutno ne mogu da zaustave vozilo pri toj brzini.

Neće biti legalni

Dodao je da ti vozači predstavljaju rizik i za sebe i za druge.

- Taj problem će sada verovatno biti rešen, jer oni praktično više neće biti legalni, ili će morati da se registruju kao mopedi, a ako su mopedi, onaj ko upravlja takvim vozilom mora da ima AM kategoriju, mora da ima kacigu, mora da ima pokazivače pravca, svetla, i tako dalje. Videćemo kako će to sve na kraju da se završi - naveo je on.