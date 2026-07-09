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Hiljade građana Srbije i ovog leta kreću automobilom na odmor u Grčku, a jedno od najčešćih pitanja jeste koliko će ih koštati putarine do omiljenih letovališta.

Donosimo pregled troškova za najčešću rutu preko Severne Makedonije, kao i procenu ukupnih izdataka koje vozači mogu da očekuju.

Putovanje automobilom do Grčke i dalje je jedan od najisplativijih načina odlaska na letovanje, naročito za porodice. Ipak, pored goriva, putarine predstavljaju značajan deo ukupnih troškova, pa je dobro unapred isplanirati budžet.

U nastavku donosimo okvirnu računicu za put od Srbije do severne Grčke, odnosno do oblasti Soluna i Halkidikija, kojom svake godine prolazi najveći broj domaćih turista.

Koliko iznose putarine kroz Srbiju?

Za putnički automobil koji iz Beograda putuje do graničnog prelaza Preševo potrebno je izdvojiti približno 2.000 dinara za putarinu.

Vozači koji kreću iz drugih gradova Srbije platiće nešto manje ili više, u zavisnosti od mesta polaska i uključenja na auto-put.

Putarine kroz Severnu Makedoniju

Nakon ulaska u Severnu Makedoniju vozače očekuje nekoliko naplatnih rampi na auto-putu ka graničnom prelazu Evzoni.

Ukupan iznos putarina za putnički automobil kreće se oko 450 do 500 makedonskih denara, odnosno približno 7 do 8 evra, u zavisnosti od kursa.

Na većini naplatnih stanica moguće je platiti gotovinom ili platnim karticama.

Koliko se plaćaju putarine u Grčkoj?

Nakon prelaska granice kod Evzonija slede naplatne stanice na grčkim auto-putevima.

Za vozače koji putuju ka Solunu i Halkidikiju ukupna cena putarina najčešće iznosi između 3 i 10 evra, u zavisnosti od konačne destinacije.

Ukoliko putujete ka južnijim delovima Grčke, poput oblasti oko Atine ili Peloponeza, troškovi putarina biće znatno veći zbog većeg broja naplatnih deonica.

Koliko ukupno koštaju putarine do Grčke?

Za većinu turista iz Srbije koji letuju u severnom delu Grčke okvirni troškovi izgledaju ovako:

Putarine kroz Srbiju – oko 2.000 dinara Putarine kroz Severnu Makedoniju – oko 7 do 8 evra Putarine kroz Grčku – oko 3 do 10 evra

Ukupan trošak u jednom smeru iznosi približno 20 do 35 evra, u zavisnosti od destinacije i kursa valuta.

Za odlazak i povratak potrebno je planirati okvirno 40 do 70 evra samo za putarine.

Ne zaboravite ni troškove goriva

Pored putarina, najveći izdatak predstavlja gorivo.

Automobil koji u proseku troši između šest i sedam litara na 100 kilometara za put od Beograda do Halkidikija potrošiće približno 55 do 65 litara goriva u jednom smeru.

Ukupan trošak zavisi od trenutnih cena goriva, zbog čega mnogi vozači planiraju gde će dopuniti rezervoar kako bi uštedeli.

Saveti za vozače pre polaska

Pre nego što krenete na put, proverite pritisak u gumama, nivo rashladne tečnosti i stanje ulja, jer visoke letnje temperature dodatno opterećuju automobil.

Takođe je preporučljivo da pripremite sitniji novac ili platnu karticu za naplatne rampe, kao i da pratite stanje na graničnim prelazima kako biste izbegli višesatna čekanja.

Dobro planiran budžet za putarine i gorivo može značajno olakšati putovanje i pomoći da letovanje počne bez neprijatnih iznenađenja već na prvim kilometrima puta.